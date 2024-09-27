Почему медицинский суицид в Швейцарии нормален?

Иностранцы нередко приезжают в Швейцарию не для того, чтобы жить, а чтобы умереть при помощи «эвтаназии», то есть активного суицида путем введения медицинских препаратов, влекущих за собой быструю и безболезненную смерть безнадежно больного и страдающего человека. В Швейцарии оказание помощи при самоубийстве считается допустимой мерой, происходит это под эгидой специализированных структур.

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Летом 2021 года Йоши из Японии покончил с собой с помощью организации по ассистированному самоубийству lifecircle, которая находится в кантоне Базель-сельский. Журналист SWI swissinfo.ch сопровождал его в течение последних трех дней его жизни.

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На статью о судьбе Йоши мы получили от наших читателей по всему миру самые разные отклики. Многие, в том числе и в его родной стране Японии, где ассистированное самоубийство запрещено, поддержали решение Йоши. Некоторые, однако, считали, что самоубийство не должно быть разрешено, особенно по религиозным причинам.

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Эвтаназия — это очень деликатный вопрос. Но в Швейцарии этот вид услуг становится все более распространенным явлением. Каждый год более 1 500 человек уходят из жизни в Швейцарии посредством добровольной эвтаназии. Количество людей, зарегистрированных в организациях, занимающихся эвтаназией, также растет. В 2023 году в крупнейшей организации Exit состояло 167 000 членов.

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Сейчас в стране всё больше людей задумываются о своем будущем и становятся членами соответствующих организаций по оказанию помощи в организации добровольного самоубийства. В Швейцарии специалист по сопровождению процедур ассистированного самоубийства стал уже настоящим видом профессиональной деятельности. В организации Exit эту функцию часто выполняют пенсионеры.

«В Швейцарии мы знаем, что у нас, случись что, есть такая возможность», — говорит профессор Женевского университета Самиа Хурст-Майно (Samia Hurst-Majno). «Следует учесть, что случаи ассистированного суицида все-таки даже в Швейцарии пока еще достаточно редки. Но многие люди рады знать, что потенциальная возможность прекратить чрезмерные страдания законным образом у них существует», — отмечает она.

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Опросы и результаты многих референдумов показывают, что большинство населения страны против запрета помощи при самоубийстве. Например в 2011 г. граждане кантона Цюрих однозначно выступили против ограничений практики ассистированного суицида, а потому швейцарское федеральное правительство решило отказаться от планов отрегулировать эту сферу на общенациональном уровне, пусть даже Европейский суд по правам человека и сделал потом Швейцарии «выговор» за ее, якобы, недостаточно четкую правовую позицию в этом вопросе.

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Профессор Самиа Хурст-Майно объясняет этот факт тем, что швейцарское законодательство, регулирующее порядок организации оказания помощи при самоубийстве, действует уже достаточно давно, что помогло укрепить доверие населения к этой практике и исключить какие-то случаи совсем уж вопиющих злоупотреблений.

«Мы исходим из того, что потребность в таком суициде не возникает из-за мимолетного каприза пациента. Психически больных людей у нас сразу направляют в соответствующие профилактические службы. В остальных же случаях мы изучаем все альтернативы, так что ассистированное самоубийство доступно в Швейцарии только в качестве крайней меры для тех, у кого устойчиво и четко оформилось совершенно рациональное желание добровольно уйти из жизни», — говорит Самиа Хурст-Майно.

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В начале 20-го века Швейцария декриминализовала добровольное самоубийство. «Если самоубийство является преступлением, то помощь при самоубийстве — это соучастие», — объясняет С. Хурст-Майно. «Но если самоубийство — это не преступление, то и помощь в нем — также не является соучастием в преступлении». При этом в Швейцарии было принято решение встроить в этой систему несколько важных предохранителей.

«Человек, осуществляющий помощь в организации добровольного и осознанного суицида, не должен иметь никаких поводов быть заинтересованным в смерти пациента, в противном случае такой врач может быть привлечен к ответственности. Однако, если подобной материальной выгоды очевидно и доказуемо не прослеживается, то помощь в самоубийстве преступлением не является», — объясняет С. Хурст-Майно.

В большинстве стран активная эвтаназия или ассистированный суицид сейчас запрещены. Швейцария является одной из немногих стран мира, в которых иностранцы могут воспользоваться помощью при самоубийстве. Эта тема даже нашла свое отражение в романе знаменитого писателя Мишеля Уэльбека «Карта и территория». Речь в книге как раз идет о так называемом «суицидальном туризме», когда иностранцы приезжают в Швейцарию уходить из жизни в защищённых и достойных условиях.

По данным организации добровольного суицида Dignitas, пожалуй, самой известной в мире организации, которая предоставляет услуги ассистированного самоубийства не только швейцарцам, но и иностранцам, в 2018 году более 90 процентов ее членов составляли именно граждане иных стран. Среди них, кстати, была и знаменитая певица Тина Тёрнер.

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Тем не менее, критика в адрес такой практики высказывается регулярно — особенно в случаях, когда люди, желающие умереть, не являются смертельно больными и не страдают от невыносимых болевых синдромов, а попросту «устали от жизни» или даже страдают от психических заболеваний.

Швейцарские организации, занимающиеся вопросами эвтаназии, работают над тем, чтобы и пожилые, и не страдающие от неизлечимых болезней, и уставшие от жизни люди также имели более легкий доступ к препаратам, которые помогут им завершить свой путь на земле, при условии соблюдения всех критериев допуска к такому суициду. В последнее время швейцарский опыт с любопытством изучается и в зарубежных странах.

Многие швейцарские структуры в области организации добровольных суицидов, активно продвигают идею легализации ассистированного самоубийства разными методами — презентациями, предоставлением консультаций, лоббированием, рекламой и работой с общественностью. Их цель: сделать когда-нибудь эвтаназию легальной во всем мире, с тем чтобы никто не ездил за ней в Швейцарию.

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Новое развитие эта тема получила после того, как организация The Last Resort объявила во вторник 24 сентября 2024 года, что в Швейцарии впервые была задействована капсула для самоубийств «Сарко». По данным этой организации, 64-летняя американка с проблемами со здоровьем умерла в кантоне Шаффхаузен в понедельник 23 сентября 2024 года. Во вторник 24 сентября правоохранительные органы кантона Шаффхаузен объявили, что прокуратура кантона по данному сюжету уже возбудила уголовное дело в отношении нескольких человек по обвинению их в подстрекательстве и в пособничестве самоубийству, и что даже несколько человек уже находятся под стражей.

Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), курирующий министр кабмина, ясно дала понять, что капсула не может использоваться в Швейцарии. В Берне во время осенней сессии федерального парламента она заявила депутатам, что капсула Sarco не соответствует требованиям законодательства в двух аспектах. Во-первых, капсула не соответствует требованиям «Федерального Закона о безопасности промышленной продукции» (Bundesgesetz über die Produktesicherheit / PrSG, SR 930.11), который регулирует нормы в области безопасности потребительской продукции, выпускаемой на рынок в коммерческих или профессиональных целях.

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Во-вторых, использование азота в целях самоубийства не соответствует целям и нормам «Федерального Закона о порядке защиты от опасных химических веществ и соединений» (Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen). Э. Бом-Шнайдер при этом подчеркнула, что задача регулирования порядка использования и применения азота в конечном итоге находится в ведении кантонов (субъектов федерации). Подробности можно узнать в материале ниже.

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