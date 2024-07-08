Продолжительность жизни швейцарцев стала рекордной

Продолжительность жизни швейцарцев стала рекордной. Keystone / Gaetan Bally

Средняя продолжительность жизни в Швейцарии достигла в 2023 году нового рекордного уровня и составила по оценкам медиков Лозаннского университета 85,5 лет для женщин и 82,2 года для мужчин.

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Таким образом, тенденция увеличения этого показателя, прерванная было пандемией, похоже, возобновилась. Об этом во вторник 2 июля 2024 года объявил Университетский Центр общей медицины и общественного здравоохранения (Centre universitaire de médecine générale et santé publique / Unisanté) при Лозаннском университете.

В предыдущем рекордном 2019 году средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляла 85,6 года для женщин и 81,9 года для мужчин. В 2020 году эта цифра сократилась до 85,1 и 81 года (причина – пандемия), после чего в 2021 и 2022 году она оставалась относительно скромной.

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И вот теперь средняя продолжительность жизни опять начала увеличиваться. Ученые из Unisanté рассчитывают продолжительность жизни на основе данных Федерального Ведомства статистики (BFS). В прошлом 2023 году в стране было зафиксировано 7 900 смертей на 1 млн жителей для женщин и 7 400 на миллион для мужчин.

Это соответствует общему снижению примерно на 250 смертей на 1 миллион жителей. Пока неясно, отмечает Unisanté, сохранится ли эта тенденция к росту или кривая продолжительности жизни выровняется и превратится в плато, как это и происходит сейчас в других странах.

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