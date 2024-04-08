Темпы увеличения численности населения Швейцарии рекордны

Население Швейцарии растет самыми быстрыми за последние 60 лет темпами, свой немалый вклад в этот тренд внесли беженцы из Украины KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

По состоянию на 2023 год население Швейцарии увеличивалось самыми быстрыми за последние 60 лет темпами, свой немалый вклад в этот тренд внесли беженцы из Украины, страны, подвергшейся неспровоцированной агрессии со стороны России.

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Швейцарское информационное агентство Reuters / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss population grows at fastest rate since 1960s, spurred by Ukrainians Оригинал Читать далее Swiss population grows at fastest rate since 1960s, spurred by Ukrainians

К концу 2023 года постоянное население страны увеличилось за отчетный период еще на 145 400 человек или на 1,6% и достигло 8 960 800 человек. Таковы опубликованные на прошлой неделе предварительные данные Федерального статистического Ведомства страны (BfS). Без учета украинцев прирост населения составил бы только 1,0%.

По данным BfS в последний раз темпы увеличения населения были выше, чем сейчас, в 1963 году. В 2022 году население выросло на 0,9%. За 2023 года объемы и масштабы иммиграции в Швейцарию увеличились более чем в два раза и составили 142 300 человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

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Украинцами из них были примерно 52 000 человек, но в состав постоянного населения до 2023 года их не включали. В общей сложности за отчетный период в Швейцарию приехали на ПМЖ 264 000 человек, покинули страну 121 600 человек. После начала вторжения России в Украину в 2022 году в Швейцарии оказались в совокупности почти 63 000 украинцев.

Иммиграция уже давно является в Швейцарии политически спорным вопросом, на днях правая Швейцарская народная партия (SVP) представила народную законодательную инициативу, предлагающую сделать так, чтобы в период до 2050 года численность населения не превышала 10 млн человек. Срок проведения референдума по ней пока не назначен.

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В 2023 году этот показатель составил только 1,33 ребенка на одну женщину, что стало самым низким показателем за всю историю изучения вопроса. В общей сложности сейчас не имеют швейцарского гражданства около 27% постоянного населения страны, что эквивалентно 2, 416 млн человек.

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