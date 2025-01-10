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Четверть века назад разбился самолет швейцарской компании Crossair

После этой трагедии в стране были решительно пересмотрены и модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте.
После этой трагедии в стране были решительно пересмотрены и модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте. Keystone-SDA

Ровно 25 лет назад, 10 января 2000 года, самолет швейцарской авиакомпании Crossair вскоре после взлета из аэропорта Цюрих-Клотен потерпел авиакатастрофу и разбился недалеко от города Нассенвиль (Nassenwil, кантон Цюрих / ZH). Авария стала результатом человеческой ошибки. После этой трагедии в стране были модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Когда пожарные прибыли на место аварии в понедельник, 10 января 2000 года, около 18.00 часов местного времени, то все, что они увидели — это был горящий кратер на выжженном поле. От самолета типа Saab 340B, эксплуатировавшегося компанией Crossair, практически ничего не осталось.

Cогласно заключительному отчету Бюро по расследованию авиационных происшествий (Air Accidents Investigation Branch, подразделение Министерства транспорта Великобритании, занимающееся расследованием авиационных происшествий и инцидентов), степень разрушения корпуса самолета была «чрезвычайной». Большая часть обломков, обладавших значительной кинетической энергией, вошла в грунт на глубину примерно в три метра.

По словам очевидцев катастрофы, непосредственно перед столкновением с землёй самолет совершал крутое спиральное снижение. Последняя запись, зафиксированная бортовыми самописцами непосредственно перед падением, зафиксировали так называемый «нырок»: нос самолета резко опустился вниз на 63 градуса. Рейс LX498, направлявшийся в Дрезден (Германия), взлетел в Цюрихе в 17:54 и взял курс на запад. Через две минуты и 17 секунд самолет с семью пассажирами и тремя членами экипажа на борту потерпел крушение.

Поворот направо — поворот налево

Выживших не оказалось. Причиной крушения стала не техническая неисправность, а человеческий фактор. В итоговом отчете, в частности, говорится о неадекватной реакции экипажа на указания диспетчера с вышки. Авария произошла после того, как пилоты после примерно одной минуты полета в режиме набора высоты получили указание начать выполнять левый разворот. Второй пилот не ввел необходимые данные в систему управления полетом и самолет начал правый поворот.

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Согласно заключительному отчету сама эта ошибка не была фатальной или опасной. Авиадиспетчеры заметили ее и в конце концов разрешили машине уйти вправо. Но командир самолета, очевидно, этого не понял: он, вероятно, потерял чувство ориентации, самолет начал снижение по спиральной траектории и врезался в землю. В истории авиакомпании Crossair эта авария стала первой катастрофой со смертельным исходом.

Трагедия вызвала в обществе бурные дебаты. В то время швейцарской отрасли воздушных пассажироперевозок остро не хватало пилотов и компания, основанная уроженцем Базеля Морицем Зуттером (Moritz Sutter), который сам был по профессии пилотом, активно нанимала дешевую рабочую силу, в частности, из стран Восточной Европы.

Взлетал из Цюриха в четвертый раз

Капитаном погибшего воздушного судна был 42-летний гражданин Молдовы. До прихода в компанию Crossair он в основном работал на самолетах, оснащенных российскими системами управления и навигации. В тот раз он взлетал из Цюриха всего в четвертый раз и говорил только на ломаном английском. Второй пилот, 35-летний гражданин Словакии, пришел в Crossair всего за полгода до аварии.

Европейская и российская технические системы значительно отличались друг от друга, в частности в том, что касается работы так называемого искусственного горизонта, прибора, используемого в авиации для отображения ориентации воздушного судна относительно линии горизонта.
Он помогает пилотам определять углы наклона (тангаж) и крена самолета. Обычно он представляет собой экран с линией, разделяющей прибор две зоны: верхнюю (голубую, символизирующую небо) и нижнюю (коричневую или зеленоватую, символизирующую землю).

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Линия горизонта наклоняется и движется в зависимости от положения самолета: тангаж отображается перемещением линии вверх или вниз, а крен — поворотом линии вокруг центральной оси. В центре экрана находится фиксированный маркер, символизирующий положение самолета, относительно которого движется линия горизонта. В традиционных системах используется механический гироскоп, сохраняющий стабильное положение относительно истинного горизонта и который через механические элементы связан с визуальным дисплеем.

Как говорилось в отчете, находясь в стрессовой ситуации капитан воспользовался своими старыми привычками в интерпретации показаний «искусственного горизонта». Но часть ответственности была возложена и на саму компанию Crossair, коль скоро она не проводила систематического переобучения летчиков в соответствии с западными стандартами.

Ужесточение норм и программ обучения

Вместе с этим капитан не стал использовать автопилот, что, по мнению следователей, могло бы предотвратить аварию. В 2002 году компания Crossair была преобразована в авиакомпанию Swiss International Air Lines (SWISS). После банкротства Swissair в 2001 году она стала новым национальным авиаперевозчиком Швейцарии. Следуя рекомендациям AAIB компания ввела обязательное включение автопилота при нахождении экипажа на этапах полета, требующих повышенного человеческого внимания.

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С введением в Швейцарии европейских стандартов Федеральное Ведомство гражданской авиации страны (Bundesamt für Zivilluftfahrt / L’Office fédéral de l’aviation civile) изменило и практику лицензирования иностранных пилотов. Теперь для получения права работать в Швейцарии им необходимо проходить в том числе и медицинское освидетельствование у аккредитованного швейцарского врача. Ужесточены были требования и к программам подготовки и переобучения пилотов.

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