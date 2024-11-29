Швейцарцы – чемпионы Европы по железнодорожным путешествиям

Швейцария с большим отрывом остается европейским лидером в том, что касается использования жителями страны железных дорог. Keystone / Gaetan Bally

Швейцария с большим отрывом остается европейским лидером в том, что касается использования жителями страны железных дорог, причем она лидирует как по количеству поездок на человека, так и по количеству преодолённых километров.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss are champions of rail travel in Europe Оригинал Читать далее Swiss are champions of rail travel in Europe

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Согласно данным Информационной службы общественного транспорта Litra (Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr) в 2023 году швейцарцы проехали на поезде в среднем 2 466 км на одного жителя и в среднем один житель страны воспользовался этим видом транспорта 68 раз. За этот год количество перевезённых пассажиров в расчёте на погонный километр увеличилось на 13,2%, а количество поездок в абсолютных числах в пересчете на душу населения – на 11,5%.

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Это означает, что швейцарцы пользуются железными дорогами на 50% чаще, чем жители Австрии, которая заняла второе место как по количеству километров на одного жителя, так и по частоте поездок. Другие страны, занявшие верхние строчки этого списка — Франция, Великобритания, Нидерланды, Дания и Люксембург. На другом конце шкалы находятся Греция (там этого транспорта практически не существует), а также Хорватия, Болгария, Эстония, Литва и Румыния, где железнодорожный транспорт почти не востребован.

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В абсолютных цифрах железнодорожный трафик в Швейцарии в прошлом 2023 году на 2,5% превысил рекорд 2019 года (период до пандемии), составив 22,3 миллиарда пассажиро-километров. Исследование Litra основано на данных, полученных, в частности, от Евростата (без учета Мальты и Кипра), а также из Великобритании, Норвегии и Швейцарии. На глобальном уровне другое исследование показало, что по популярности железнодорожных путешествий соперничать со Швейцарией может только Япония.

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