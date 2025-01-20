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Швейцария улучшит систему экстренного оповещения населения

Федеральный совет (кабмин страны) планирует усовершенствовать систему всеобщего оповещения населения в случае наступления стихийных бедствий
Федеральный совет (кабмин страны) планирует усовершенствовать систему всеобщего оповещения населения в случае наступления стихийных бедствий. Keystone-SDA

Федеральный совет (кабмин) планирует усовершенствовать систему всеобщего оповещения населения в случае наступления стихийных бедствий и адаптировать ее в соответствии с меняющимися привычками и образом жизни людей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

С этой целью он реализует пакет мер по оперативному оповещению людей посредством мобильных телефонов и других цифровых инструментов и каналов. Уже действующая системы оповещения населения при помощи сирен свою работу продолжит как и раньше. На своем заседании на прошлой неделе в среду 27 ноября 2024 года правительство страны обсудило стратегию Министерства обороны, представленную по этому вопросу.

Федеральный совет также поручил этому ведомству представить на консультацию с народом, а также со всеми остальные министерствами и ведомствами на федеральном и кантональном уровне, соответствующий законопроект. Срок исполнения: до конца первой половины следующего 2025 года. Предполагается в случае наступления «страхового случая» отправлять короткие смс-сообщения объемом около 500 знаков на все мобильные телефоны в радиусе действия ближайшей ретрансляционной антенны.

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Кроме того, планируется дальнейшее развитие цифровой мобильной программы-приложения AlertswissВнешняя ссылка, пользователями которой уже являются 2,2 млн. человек, а также соответствующего веб-сайтаВнешняя ссылка. Что касается обычных сирен, то Федеральный совет считает, что они должны оставаться и дальше важной частью национальной системы оповещения населения. До сих пор за них отвечали кантоны (суверенные субъекты федерации). Теперь Федеральный совет распррядился, чтобы Министерство обороны уточнило, как в будущем в этой области будут распределяться расходы и обязанности.

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