SWI swissinfo.ch — международное подразделение Швейцарской общественной негосударственнойВнешняя ссылка теле- и радиокомпании SRG SSR, предоставляющее доступ к независимой информации о Швейцарии и из Швейцарии на десяти языках, охватывая потенциально около 75% глобальной аудитории.

Что такое SWI swissinfo.ch Руководящие органы Журналистские принципы Исправление ошибок Внешняя ответственность Профессионализм 10 языков, тройная структура Швейцарцы за рубежом Партнёрства

1. Что такое SWI swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch — новостная и информационная онлайн-служба, основанная в 1999 году. Она является наследницей радиокомпании Swiss Radio International (S.R.I.), начавшей вещание на коротких волнах в 1935 году под именем «Швейцарская служба коротковолнового радиовещания». В годы Второй мировой войны она зачастую была единственным средством связи с родиной для примерно 200 000 швейцарских граждан, живущих на ПМЖ за рубежом. Во время войны и на протяжении почти всего 20 века в своих передачах швейцарское иновещание подчёркивало нейтралитет и демократическую позицию Швейцарии, сочетая передовые нормы журналистики с четким ценностным профилем.

В рамках своих обязательств SWI swissinfo.ch предоставляет независимую информацию о политике, бизнесе, науке, культуре и обществе в Швейцарии, а также материалы, посвящённые вопросам, которые имеют особое значение для граждан Швейцарии, проживающих за рубежом, для взаимодействия с ними и оказания им помощи в реализации ими их политических прав на родине. В своих публикациях мы отражаем и экспертный взгляд Швейцарии на важнейшие события в мире, будь то кризис на востоке Украины или глобальное изменение климата. Сами журналисты своего мнения не высказывают, субъективных колонок и публицистических комментариев мы не пишем, предоставляя платформу для свободных высказываний другим людям.

Особое внимание, однако, мы уделяем разъяснению политических особенностей Швейцарии, включая систему прямой демократии и внешнюю политику, рассказываем про инновации и исследования, присутствие в стране транснациональных корпораций, события в рамках Международной Женевы. Исторический, культурный и экономико-политический контекст является ключевым фактором при написании нами статей, ведь только так они станут доступны пониманию читателей за пределами страны. Экспертный анализ важных международных событий также составляет значительную часть публикаций SWI swissinfo.ch.

Годовой отчет за 2019 год



Обязательства. «Закон о радио и телевидении» и Устав SRG SSR

Компания SWI swissinfo.ch обязана соблюдать положения, изложенные в швейцарском федеральном «Законе о радио и телевидении» (RTVG) и Уставе SRG SSR. Следовательно, её материалы должны отражать многообразие мнений и культур и быть независимыми от любых политических или экономических интересов. SRG SSR не принадлежит государству, будучи кооперативной ассоциацией на швейцарском частном праве, состоящей из четырёх телерадиокомпаний, которые представляют языковые регионы Швейцарии, в которых насчитывается более 23 000 членов, и службы иновещания SWI.

Финансирование

Компания SRG SSR финансируется в основном (на более чем 70%, но доля может варьироваться в зависимости от ситуации на рынке) за счёт лицензионных сборов, которые обязаны платить все швейцарские домохозяйства и компании, остальное финансирование идет за счет рекламы. Портал SWI swissinfo.ch финансируется иначе: 50% своих средств он получает за счет упомянутых лицензионных сборов и 50% — из государственного бюджета, предоставляемого через Федеральное Ведомство связи и коммуникаций (BACOM).

Портал SWI swissinfo.ch является одним из четырех форматов участия ТРК SRG SSR в международном информационном сотрудничестве. Кроме финансирования нашего портала ТРК вкладывает деньги в формирование сетки вещания таких новостных вещательных каналов, как портал tvsvizzera.itВнешняя ссылка, а также телеканалов 3Sat Внешняя ссылкана немецком языке и TV5MondeВнешняя ссылка на французском.



2. Руководящие органы



Лариса М. Билер (Larissa M. Bieler)

Директор и главный редактор

larissa.bieler[at]swissinfo.ch

Петер Цшаллер (Peter Zschaler)

Генеральный финансовый директор

peter.zschaler[at]swissinfo.ch

Хуберт Цумвальд (Hubert Zumwald)

Глава отдела информационных технологий и IT

Hubert.zumwald[at]swissinfo.ch

Мэрилин Церф (Maryline Cerf)

Отдел кадров

maryline.cerf[at]swissinfo.ch

Рето Гизи фон Вартбург (Reto Gysi von Wartburg)

Заместитель главного редактора

reto.gysi[at]swissinfo.ch

Дейл Бехтель (Dale Bechtel)

Исполнительный редактор, развитие форматов

dale.bechtel[at]swissinfo.ch

Патрик Бёлер (Patrick Böhler)

Исполнительный редактор, работа с аудиторией

patrick.boehler[at]swissinfo.ch

Джо Феи (Jo Fahy)

Глава отдела мультимедийных форматов

jo.fahy[at]swissinfo.ch

Вероника ДеВор (Veronica De Vore)

Глава англоязычной редакции

veronica.devore[at]swissinfo.ch

Бальц Ригендингер (Balz Rigendinger)

Глава швейцарской редакции (Нем,. фр., ит. языки)

balz.rigendinger[at]swissinfo.ch



3. Журналистские принципы – ремесло и ценности

Баланс

При выборе источников нами учитываются все соответствующие голоса и мнения, с тем чтобы общественность могла составить свое собственное обоснованное мнение. Мы обязаны соблюдать баланс в освещении любого конкретного вопроса. Правовые требования соблюдения принципов объективности, разнообразия мнений и прозрачности диктуют необходимость особой осторожности со стороны журналистов накануне референдумов или важных голосований.

Мы регулярно публикуем обзоры прессы и не несем ответственности за факт возможного «единодушия» СМИ Швейцарии по тем или иным вопросам. Обзоры прессы не являются скрытой формой продвижения личных мненией журналистов SWI. Мнения иных цитируемых СМИ могут совпадать, а могут не совпадать с редакционным мнением. Принципы журналистики сочетаются с основными швейцарскими ценностями (права человека, демократия, федерализм, гуманизм, верховенство права).

Прозрачность

Мы раскрываем свои источники и указываем имена и фамилии контактных лиц, а также при необходимости — сферу их личных интересов. Причины анонимности источника должны быть обоснованы, иначе мы не будем его использовать. Журналисты не могут напрямую использовать неизвестные им источники. Любые персональные интересы наших журналистов будут указаны в статье во избежания конфликта интересов.

Как правило, для публикации новости необходимо наличие двух взаимно независимых источников или же цитирование оригинального источника информации в новостном сообщении. Достоверность источников и предоставляемой ими информации должна проверяться всегда. Журналист обязан называть себя при общении с потенциальным источником. В соответствии с правилами защиты данных разговор может быть записан только в том случае, если другое лицо дает на то предварительное согласие.

Справедливость и беспристрастность

Журналисты SWI swissinfo.ch руководствуется «Декларациями и директивами об обязанностях и правах журналистов» Совета по прессе Швейцарии (Schweizer Presserat), в которых определены их обязанности в отношении правдивости, прозрачности, компетентности, проверки источников, релевантности выбранных тем, справедливости и беспристрастности. Эти требования также применимы к информации, распространяемой в социальных сетях как на официальных платформах SWI swissinfo.ch, так и на личных страницах или лентах журналистов.

Гендерное равенство

В наших текстовых, аудио и визуальных материалах мы уделяем особое внимание обеспечению равного представительства мужчин и женщин во всех освещаемых нами областях.

(См. полный текст редакторских директив и принципов здесьВнешняя ссылка)

4. Исправление ошибок

Выявленные ошибки должны исправляться незамедлительно. Системно значимые, качественные правки будут сделаны и раскрыты в отдельной статье. Ошибки в орфографии, опечатки и т. д. неизбежны. С целью их устранения у нас есть корректоры из числа фрилансеров. Поэтому на исправление таких ошибок нам требуется время. Публиковать специальные сообщения по текущим опечаткам и опискам не предполагается.

Если пользователи пишут нам, указывая на замеченные ошибки, в разделе для комментариев, в социальных сетях или по почте, мы обязаны оперативно, прозрачно и объективно ответить на такие замечания, разобраться в сути предъявленных претензий и либо устранить их, либо не делать этого, если редакция обоснованно настаивает на выбранном ею варианте перевода какого-то понятия, на грамматическом или синтаксическом обороте.

При получении запроса на отзыв или удаление контента редакция имеет право обратиться за юридической поддержкой или консультацией и затем разобраться в сути претензий при соблюдении взаимно уважительного тона. Журналисты обязаны вежливо общаться с читателями и пользователями, а потому имеют право в ответ ожидать уважительного отношения к себе.



Свяжитесь с нами: Russian(AT)swissinfo.ch



5. Внешняя ответственность

a. Координационный комитет SWI swissinfo.ch и его отношения с правлением SRG SSR

Координационный Комитет SWI координирует для правления ТРК SRG SSR решение различных вопросов и дает рекомендации. Совместно с Федеральным правительством Комитет готовит текст Соглашения об оказании услуг (мандат, обновляется каждые четыре года) и разрабатывает предложения по его реализации, рекомендует кандидатов по выборам директора в сотрудничестве с генеральным директором, а также может вносить предложения по изменению местоположения редакции.

Комитет утверждает годовой отчет по качеству и работе общественного вещания, адресованный Правлению SRG SSR и определяет концепции журналистской работы. Согласно концепциям программ и принятым Правлением SRG SSR рамкам финансирования Комитет распределяет средства и выбирает членов Общественного Совета.

Алиса Шахова-Кляйсли (Alice Šáchová-Kleisli) (Председатель)

Сабина Зюструнк (Sabine Süsstrunk)

Венсан Огюстен (Vincent Augustin)

b. Общественный совет

Согласно Уставу SWI Общественный совет при SWI swissinfo.ch обеспечивает тесный контакт между публикой и журналистами.

Общественный совет при SWI swissinfo.ch консультирует ответственных лиц по всем вопросам журналистской работы, делая заключения, предложения и высказывая пожелания. Регулярно он дает оценку нашей работы с учетом его качества, релевантности, разнообразия и уникальности.

Урс Цисвиллер (Urs Ziswiler, председатель)

Посол в отставке

Родной язык: немецкий

Посол в отставке Родной язык: немецкий Диккон Бивис (Diccon Bewes, зампред)

Писатель

Родной язык: английский

Писатель Родной язык: английский Марина Карлин (Marina Karlin)

Издатель журнала "Русская Швейцария", город Цюрих

Редактор и журналист

Родной язык: русский

Издатель журнала "Русская Швейцария", город Цюрих Редактор и журналист Родной язык: русский Чок Ву (Chok Woo)

Инженер и менеджер

Родной язык: китайский

Инженер и менеджер Родной язык: китайский Синтия Даль Джотто (Cinzia Dal Zotto)

Профессор Университета г. Невшатель

Родной язык: итальянский

c. Ведомство омбудсмена

Служба омбудсмена является посредником между журналистами, аудиторией и теми, кто считает себя пострадавшим от публикаций в СМИ. Служба омбудсмена рассматривает претензии к опубликованным редакционным материалам в связи с нарушением принципов, изложенных в статьях 4-6 Федерального Закона о радио и телевидении, проверяет их и как посредник прилагает все усилия к тому, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Любой человек может опротестовать опубликованные swissinfo.ch редакционные материалы. Претензии следует подавать в письменном виде. В кратком обосновании необходимо изложить, в каком отношении редакционный материал, по поводу которого заявлена рекламация, является неудовлетворительным.

Связаться с нынешней обмундсвуман Сильвией Эгли фон Матт можно по электронному адресу: swissinfo-ombudsstelle(at)bluewin.ch



6. Профессионализм — подбор сотрудников, социальное обеспечение персонала, этническое и культурное многообразие

Кадровая политика

В 2019 году женщины составляли 43% из 6 000 сотрудников SRG SSR. На уровне руководства на долю женщин приходилось 30% всех должностей. Компания заявляла, что стремится достичь этой цели к 2020 году. Так и произошло. В компании SWI женщины составляют 40% руководства и около 40% глав редакционных отделов. Больше половины штата (57%) компании SRG SSR работает неполный рабочий день (среди руководителей: 17%). Чтобы увеличить количество менеджеров, занятых неполный рабочий день, SRG SSR поощряет заключение контрактов частичной занятости для всех новых назначений.

Оплата труда

С 2013 года компания SRG SSR участвует в федеральном проекте по обеспечению гендерного равенства в оплаты равного трудаВнешняя ссылка. По состоянию на 2019 год, зарплаты у женщин были на 2,7% ниже, чем у мужчин. SRG SSR сотрудничает со Швейцарским профсоюзом журналистов (SSM) с целью дальнейшего сокращения этого разрыва.

Ежегодно компания SRG SSR нанимает около 50 стажёров на срок 12-24 месяцев, чтобы обеспечить им обучение на рабочем месте. Дополнительно каждый год двумстам молодым специалистам предлагаются краткосрочные программы от одного до шести месяцев. SRG SSR также финансируют курсы журналистики для студентов медиа-школ в германо- и франкоговорящих частях Швейцарии (CFJM, AJM) и организует курсы журналистики в италоязычной части страны. Как и компания SRG SSR, портал SWI swissinfo.ch предлагает своим сотрудникам целевые курсы обучения и повышения квалификации, программы усовершенствования организации труда и профессионального обмена для дальнейшего развития персонала и карьерного роста сотрудников.

Компания SRG SSR, включая SWI swissinfo.ch, поддерживает и продвигает мобильную, гибкую и независимую от местонахождения сотрудника систему организации труда. Её сотрудники имеют право на 16 недель декретного отпуска для женщин или на 2 недели отпуска по уходу за ребёнком для мужчин. Как правило, сотрудники могут подать заявление на материальную помощь по уходу за ребёнком. Специалисты по гигиене труда проводят широкий спектр мероприятий для персонала, некоторые из которых были разработаны в сотрудничестве с региональными комиссиями по здравоохранению и спортивными клубами.

Этническое и культурное многообразие

В 2019 году компания SRG SSR создала Совет по этническому и культурному многообразию при активном участии SWI swissinfo.ch. Перед членами Совета была поставлена задача разработать комплексную политику, учитывающую многие факторы, включая пол, этническую принадлежность и возраст сотрудников, используя в качестве эталона национальные или международные стандарты.

Помимо традиционных форм редакционных материалов SWI swissinfo.ch предлагает ежедневные новости и информацию, адаптированную для швейцарцев за рубежом, через интерактивное приложение SWI Plus (доступной для iOS и Android).



7. 10 языков, тройная структура

Национальные языки Швейцарии— немецкий, французский и итальянский — объединены в единую редакционную единицу. Роль «швейцарского» отдела заключается в предоставлении экспертных репортажей по вопросам национальной политики и общества.

Команда журналистов английской службы фокусируется на статьях, освещающих роль Швейцарии в мире, будь то налоговые условия для международных корпораций или роль Швейцарии на мировой арене. Английская служба также готовит в день несколько новостных сюжетов.

Языковые службы, работающие на испанском, португальском, русском, арабском, китайском и японском языках отбирают себе сюжеты, уже написанные на швейцарских языках или на английском и наиболее актуальные для их целевых регионов. Они обеспечивают необходимый историко-культурный контекст, с тем чтобы их материалы были понятны в Буэнос-Айресе, Киеве или Токио.

Возникающие таким образом тексты не являются «переводами». Это заново перевоссозданные тексты, которые являются оригиналами. Эти редакции также сами пишут тексты, посвященные сюжетам двусторонних отношений Швейцарии с данными странами.



8. Швейцарцы за рубежом



Портал SWI swissinfo.ch берет на себя роль «рупора» для швейцарцев, проживающих на ПМЖ за рубежом. Исторически сложилось так, что портал SWI swissinfo.ch — сначала швейцарская «Новостная Служба на коротких волнах», а затем «Швейцарское международное радио» — всегда был тесно связан с Организацией швейцарцев за рубежом (ASO). Помимо регулярного редакционного освещения основных событий, портал SWI swissinfo.ch предоставляет швейцарцам за рубежом ежедневные адаптированные новости посредством программы-приложения интерактивного характера SWI Plus (iOS, Android). В 2018 году за рубежом проживало более 760 000 швейцарских граждан, из которых 140 000 были зарегистрированы в качестве избирателей.



9. Партнёрства



Портал SWI swissinfo.ch сотрудничает со многими организациями и ассоциациями, которые занимаются вопросами, не ограничивающимися пределами Швейцарии. Мероприятия с их участием и публичные дебаты на актуальные темы являются центральным элементом таких партнерских отношений. Участие SWI swissinfo.ch в программах партнёрства может включать в себя информационную поддержку в освещении партнерских мероприятий на нескольких языках, а также наше присутствие на данных мероприятиях. Если Вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, отправьте нам сообщение по электронной почте.

Партнёры портала SWI swissinfo.ch:

· Organisation of the Swiss Abroad Внешняя ссылка

· educationsuisse Внешняя ссылка

· True Story Award (Reportagen Festival)Внешняя ссылка

· Switzerland Tourism Внешняя ссылка

· Zentrum für Demokratie AarauВнешняя ссылка (Центр Демократии)

· Crypto ValleyВнешняя ссылка

· National Museum Zurich Внешняя ссылка

· easyvote Внешняя ссылка(German, French, Italian)

Наши партнёры за рубежом в области СМИ:

Radio Canada InternationalВнешняя ссылка

Radio Romania InternationalВнешняя ссылка

Radio Prague InternationalВнешняя ссылка

Polskie RadioВнешняя ссылка



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