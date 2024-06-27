В Цюрихе проходит фестиваль костюмов Швейцарии

В пятницу 28 июня в Цюрихе открылся Фестиваль национальных костюмов Швейцарии (Das Eidgenössische Trachtenfest). Keystone / Ennio Leanza

В пятницу 28 июня в Цюрихе открылся Фестиваль национальных костюмов Швейцарии (Das Eidgenössische TrachtenfestВнешняя ссылка). Основной площадкой начала праздника стал Главный вокзал деловой и финансовой столицы страны. Фестиваль продлится до воскресенья, ожидаются в общей сложности до 100 000 посетителей со всей Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss National Costume Festival opens with colourful fanfare in Zurich Оригинал Читать далее Swiss National Costume Festival opens with colourful fanfare in Zurich

По словам президента оргкомитета Макса Биндера (Max Binder), в течение трех дней в Цюрихе соберутся представители всех регионов страны в традиционных костюмах, а также туристы со всего мира. В своей короткой приветственной речи бывший депутат от Швейцарской народной партии (SVP) пожелал всем «веселого, красочного и доброго фестиваля».

Дениз Хинтерманн (Denise Hintermann), президент Швейцарской Ассоциации традиционного костюма (Präsidentin der Schweizerischen TrachtenvereinigungВнешняя ссылка), говорила о «гармоничной связи разных регионов страны и их единении. Поддержание традиций — это не сохранение пепла, а поддержание живого пламени. Это пламя должно светить до воскресенья — в программе Фестиваля предусмотрено одно яркое событие за другим».

Фестиваль продлится до воскресенья, ожидаются в общей сложности до 100 000 посетителей со всей Швейцарии. Keystone / Ennio Leanza

В честь открытия фестиваля городской музыкальный оркестр Цюриха (Stadtmusik Zürich) сыграл в зале Главного железнодорожного вокзала Цюриха знаменитый марш SechseläutenВнешняя ссылка. Праздничная процессия в составе 26 пар, наряженных в традиционные костюмы из всех кантонов страны, промаршировала от вокзала к церкви Святого Петра (Kirche St. Peter).

Внешний контент

Фестиваль национальных костюмов Швейцарии относится к наиболее крупным событиям культурной жизни страны: оргкомитет оценивает его бюджет примерно в 4,5 миллиона швейцарских франков. В этом году в Цюрихе его основные мероприятия пройдут на пяти различных фестивальных площадках (Мюнстерхоф, Линденхоф, Бюрклиплатц, Зекселойтенплатц и центральный зал Главного железнодорожного вокзала).

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Также будет семь бесплатных сцен. Организаторы объявили, что нынешний фестиваль носит «практический» характер, например, все желающие смогут попрактиковаться в жонглировании флагами на площади Бюрклиплатц. Фестиваль национальных костюмов Швейцарии (Das Eidgenössische Trachtenfest) проходит раз в 12 лет, город Цюрих принимает его третий раз, предыдущие фестивали проходили тут в 1939 и 1974 году. Кульминацией станет большой парад в воскресенье 30 июня.

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