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В Цюрихе проходит фестиваль костюмов Швейцарии

В пятницу 28 июня в Цюрихе открылся Фестиваль национальных костюмов Швейцарии (Das Eidgenössische Trachtenfest).
В пятницу 28 июня в Цюрихе открылся Фестиваль национальных костюмов Швейцарии (Das Eidgenössische Trachtenfest). Keystone / Ennio Leanza

В пятницу 28 июня в Цюрихе открылся Фестиваль национальных костюмов Швейцарии (Das Eidgenössische TrachtenfestВнешняя ссылка). Основной площадкой начала праздника стал Главный вокзал деловой и финансовой столицы страны. Фестиваль продлится до воскресенья, ожидаются в общей сложности до 100 000 посетителей со всей Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам президента оргкомитета Макса Биндера (Max Binder), в течение трех дней в Цюрихе соберутся представители всех регионов страны в традиционных костюмах, а также туристы со всего мира. В своей короткой приветственной речи бывший депутат от Швейцарской народной партии (SVP) пожелал всем «веселого, красочного и доброго фестиваля».

Дениз Хинтерманн (Denise Hintermann), президент Швейцарской Ассоциации традиционного костюма (Präsidentin der Schweizerischen TrachtenvereinigungВнешняя ссылка), говорила о «гармоничной связи разных регионов страны и их единении. Поддержание традиций — это не сохранение пепла, а поддержание живого пламени. Это пламя должно светить до воскресенья — в программе Фестиваля предусмотрено одно яркое событие за другим».

Фестиваль продлится до воскресенья, ожидаются в общей сложности до 100 000 посетителей со всей Швейцарии.
Фестиваль продлится до воскресенья, ожидаются в общей сложности до 100 000 посетителей со всей Швейцарии. Keystone / Ennio Leanza

В честь открытия фестиваля городской музыкальный оркестр Цюриха (Stadtmusik Zürich) сыграл в зале Главного железнодорожного вокзала Цюриха знаменитый марш SechseläutenВнешняя ссылка. Праздничная процессия в составе 26 пар, наряженных в традиционные костюмы из всех кантонов страны, промаршировала от вокзала к церкви Святого Петра (Kirche St. Peter).

Внешний контент

Фестиваль национальных костюмов Швейцарии относится к наиболее крупным событиям культурной жизни страны: оргкомитет оценивает его бюджет примерно в 4,5 миллиона швейцарских франков. В этом году в Цюрихе его основные мероприятия пройдут на пяти различных фестивальных площадках (Мюнстерхоф, Линденхоф, Бюрклиплатц, Зекселойтенплатц и центральный зал Главного железнодорожного вокзала).

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Также будет семь бесплатных сцен. Организаторы объявили, что нынешний фестиваль носит «практический» характер, например, все желающие смогут попрактиковаться в жонглировании флагами на площади Бюрклиплатц. Фестиваль национальных костюмов Швейцарии (Das Eidgenössische Trachtenfest) проходит раз в 12 лет, город Цюрих принимает его третий раз, предыдущие фестивали проходили тут в 1939 и 1974 году. Кульминацией станет большой парад в воскресенье 30 июня.

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