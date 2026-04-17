Город Рарон в Швейцарии отметит столетие смерти Рильке

Община Рарон в кантоне Вале (Швейцария) намерена отметить столетие со дня смерти великого поэта Райнера Марии Рильке (Rainer Maria Rilke) и стать пространством культурного обмена, дискуссий, встреч и прочих мероприятий. Именно в этой деревне в Верхнем Вале поэт, напомним, и был похоронен.

Райнер Мария Рильке (1875–1926) считается одним из величайших представителей литературного модерна. Ещё при жизни он приобрёл огромную известность благодаря сборнику «Часослов» (Das Stunden-Buch, 1905) и «Книге картин» (Das Buch der Bilder, 1902/1906). Именно в ней находится и знаменитое стихотворение «Осенний деньВнешняя ссылка» (Herbsttag) с известной всем строкой: «Теперь бездомный не построит дома, кто одинок, тот будет одинок» (пер. Вс. Иванова).

Кроме стихов в архиве Рильке есть и его единственный прозаический текст, роман «Записки Мальте Лауридса Бригге» (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910). Он также активно публиковал эссе об искусстве и культуре, вёл обширную переписку с поэтами и мыслителями своего времени. Рильке родился в 1875 году в Праге, которая тогда входила в состав Австро-Венгрии. Умер 29 декабря 1926 года в Монтрё, после того как в 1921 году поселился в деревне Вейрас неподалёку от Сьерра.

В диалоге с литературой

В начале 1927 года его, согласно его собственной воле, похоронили к югу от замковой церкви в Рароне. Этот выразительный холм с замком и высеченной в скале церковью каждый год привлекает людей со всего мира. Они приезжают сюда, чтобы увидеть долину Роны и побывать на могиле Рильке. Юбилейный год должен стать в Рароне не просто чередой памятных мероприятий, а, как выразился председатель правления общины Рарон Штефан Трогер (Stefan Troger), «настоящим диалогом между прошлым и настоящим, между литературой и нашим сообществом».

В программе — концерты, сценические чтения, выставки, встречи со специалистами-филологами и литературоведами, а также специальные мероприятия для школ и групп молодёжи. Основной акцент организаторы делают на поэзии и прозе Рильке, а также на ландшафтах Вале — кантона, в котором поэт провёл последние годы своей жизни. Программа, как подчёркивают организаторы, рассчитана на самую разную публику: и на тех, кто только открывает для себя Рильке, и на тех, кто давно знает его и его тексты. Иными словами, юбилей задуман не просто как некое количество событий, Рарон хочет стать местом общего осмысления наследия великого поэта.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

