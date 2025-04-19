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Культура

Когда швейцарский сурок на горе свистнет…

Следят ли сурки за окружающим пространством, выставляя своего рода часовых? Нет.
Следят ли сурки за окружающим пространством, выставляя своего рода часовых? Нет. SRF

…тогда и начнется весна. После полугодовой спячки сурки оживают в апреле и думают только об одном: спаривании.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Апрель. В Альпах ещё лежит снег, но сурки уже осторожно выглядывают из своих нор. Они только что проспали целых шесть месяцев. И теперь думают прежде всего об одном: о спаривании. Приступать к делу нужно как можно скорее, ведь потомство должно появиться на свет в ближайшее время, так чтобы детёныши успели накопить достаточные жировые запасы до следующей зимы.

Спаривается у сурков только альфа-пара. И момент для этого должен быть подходящим: самка способна к оплодотворению лишь один день в году. Примерно через месяц рождаются малыши: голыми и слепыми. Вес каждого составляет всего 30 граммов. Теперь самое важное — насытить их организм зелёным кормом. При этом следует остерегаться опасных соседей. Беркуты, лисы и волки как правило живут тут же, по соседству, а их птенцы и детёныши тоже голодны. Следят ли сурки за окружающим пространством, выставляя своего рода часовых? Нет.

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Вопреки распространённому мнению, у них нет никаких постоянных разведчиков или сторожей. Предупреждает сородичей, замечая угрозу, каждый сурок. И кстати, молодым зверькам сначала приходится осваивать характерные, безошибочные сигналы тревоги. И — это не свист. Пронзительный звук исходит из гортани и представляет собой именно крик. Благодаря 300-градусному панорамному обзору сурки всегда четко контролируют обстановку вокруг. Бдительность — основной приоритет. Ведь прямо над норой выше по склону могут притаиться лиса или волк.

«Нора — это дыра»?

С конца сентября сурки начинают возвращаться в заранее подготовленные норы. Обычно это не просто «нора — это дыра». На самом деле нора сурка представляет собой сложную систему ходов длиной до двадцати метров, с несколькими выходами и несколькими разными «жилыми помещениями». Внутри сурки устраивают себе мягкое гнездо из сухой травы и блокируют на зиму вход землёй, сеном и мехом с целью минимизировать воздухообмен с внешним миром.

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Такая мера увеличивает норе содержание углекислого газа, вызывая у сурков состояние, похожее на естественную анестезию. В спячку впадает весь клан, тесно прижавшись друг к другу — так легче выжить и не замерзнуть зимой. Температура тела сурка падает до 8 градусов Цельсия, а частота сердечных сокращений снижается до 30 ударов в минуту. Раз в несколько недель сурки просыпаются, чтобы сходить в туалет, устроенный в специальном отделении. За зиму сурки теряют до трети своей массы тела.

«И незачем так орать…»

В апреле они снова просыпаются, и у них на уме две главные задачи: еда и размножение. Ну и нужно, конечно, постараться занять позицию альфа-самца. Кстати, сурки из региона Берна (Bern) и из кантона Граубюнден (Graubünden) кричат по-разному — три года назад это на полном серьёзе выяснилаВнешняя ссылка школьница из города Тун (Thun) в своей выпускной работе.

По итогам своего исследования она выяснила, что сурки из долины Мюнстерталь (Val Müstair) издают звуковые сигналы заметно выше по тону и иногда длиннее, чем их сородичи из Берна (Bern). И это неудивительно: сурки адаптируются к местным условиям и если, например, в данной среде обитания меньше холмов или слабее ветер, то и животным не нужно кричать слишком громко.

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