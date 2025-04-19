Когда швейцарский сурок на горе свистнет…

Следят ли сурки за окружающим пространством, выставляя своего рода часовых? Нет. SRF

…тогда и начнется весна. После полугодовой спячки сурки оживают в апреле и думают только об одном: спаривании.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

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Апрель. В Альпах ещё лежит снег, но сурки уже осторожно выглядывают из своих нор. Они только что проспали целых шесть месяцев. И теперь думают прежде всего об одном: о спаривании. Приступать к делу нужно как можно скорее, ведь потомство должно появиться на свет в ближайшее время, так чтобы детёныши успели накопить достаточные жировые запасы до следующей зимы.

Спаривается у сурков только альфа-пара. И момент для этого должен быть подходящим: самка способна к оплодотворению лишь один день в году. Примерно через месяц рождаются малыши: голыми и слепыми. Вес каждого составляет всего 30 граммов. Теперь самое важное — насытить их организм зелёным кормом. При этом следует остерегаться опасных соседей. Беркуты, лисы и волки как правило живут тут же, по соседству, а их птенцы и детёныши тоже голодны. Следят ли сурки за окружающим пространством, выставляя своего рода часовых? Нет.

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Вопреки распространённому мнению, у них нет никаких постоянных разведчиков или сторожей. Предупреждает сородичей, замечая угрозу, каждый сурок. И кстати, молодым зверькам сначала приходится осваивать характерные, безошибочные сигналы тревоги. И — это не свист. Пронзительный звук исходит из гортани и представляет собой именно крик. Благодаря 300-градусному панорамному обзору сурки всегда четко контролируют обстановку вокруг. Бдительность — основной приоритет. Ведь прямо над норой выше по склону могут притаиться лиса или волк.

«Нора — это дыра»?

С конца сентября сурки начинают возвращаться в заранее подготовленные норы. Обычно это не просто «нора — это дыра». На самом деле нора сурка представляет собой сложную систему ходов длиной до двадцати метров, с несколькими выходами и несколькими разными «жилыми помещениями». Внутри сурки устраивают себе мягкое гнездо из сухой травы и блокируют на зиму вход землёй, сеном и мехом с целью минимизировать воздухообмен с внешним миром.

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Такая мера увеличивает норе содержание углекислого газа, вызывая у сурков состояние, похожее на естественную анестезию. В спячку впадает весь клан, тесно прижавшись друг к другу — так легче выжить и не замерзнуть зимой. Температура тела сурка падает до 8 градусов Цельсия, а частота сердечных сокращений снижается до 30 ударов в минуту. Раз в несколько недель сурки просыпаются, чтобы сходить в туалет, устроенный в специальном отделении. За зиму сурки теряют до трети своей массы тела.

«И незачем так орать…»

В апреле они снова просыпаются, и у них на уме две главные задачи: еда и размножение. Ну и нужно, конечно, постараться занять позицию альфа-самца. Кстати, сурки из региона Берна (Bern) и из кантона Граубюнден (Graubünden) кричат по-разному — три года назад это на полном серьёзе выяснилаВнешняя ссылка школьница из города Тун (Thun) в своей выпускной работе.

По итогам своего исследования она выяснила, что сурки из долины Мюнстерталь (Val Müstair) издают звуковые сигналы заметно выше по тону и иногда длиннее, чем их сородичи из Берна (Bern). И это неудивительно: сурки адаптируются к местным условиям и если, например, в данной среде обитания меньше холмов или слабее ветер, то и животным не нужно кричать слишком громко.

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