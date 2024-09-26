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Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»

Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».
Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне». Keystone-SDA

Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне» российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Об этом ZFF объявил в четверг вечером 26 сентября 2024 года, подчеркнув, что «безопасность зрителей превыше всего». Тем не менее фильм Трофимовой останется в конкурсе документального кино на ZFF. Об этом говорится в заявлении, размещенном на онлайн-платформе X.

В четверг на прошлой неделе 19 сентября директор ZFF Кристиан Юнген ещё настаивал на показе фильма, несмотря на обвинения в том, что лента «тривиализирует военные преступления России в Украине».

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Фильм, в котором Трофимова в течение нескольких месяцев сопровождала российскую воинскую часть в войне против Украины, вызвал бурную реакцию, особенно среди украинцев. Показы на кинофестивале в Торонто приходилось отменять из-за угроз.

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