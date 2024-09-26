Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»

Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне». Keystone-SDA

Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне» российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Zurich Film Festival zeigt «Russians at war» nun doch nicht Оригинал Читать далее Zurich Film Festival zeigt «Russians at war» nun doch nicht

Об этом ZFF объявил в четверг вечером 26 сентября 2024 года, подчеркнув, что «безопасность зрителей превыше всего». Тем не менее фильм Трофимовой останется в конкурсе документального кино на ZFF. Об этом говорится в заявлении, размещенном на онлайн-платформе X.

В четверг на прошлой неделе 19 сентября директор ZFF Кристиан Юнген ещё настаивал на показе фильма, несмотря на обвинения в том, что лента «тривиализирует военные преступления России в Украине».

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Фильм, в котором Трофимова в течение нескольких месяцев сопровождала российскую воинскую часть в войне против Украины, вызвал бурную реакцию, особенно среди украинцев. Показы на кинофестивале в Торонто приходилось отменять из-за угроз.

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