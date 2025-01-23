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Швейцарец Даниэль Шнидер комбинирует Хендрикса и Брукнера

Свое новое сочинение швейцарский композитор представил в интерпретации студенческого оркестра Junge Deutsche Philharmonie.
Свое новое сочинение швейцарский композитор представил в интерпретации студенческого оркестра Junge Deutsche Philharmonie. Keystone-SDA

Свое новое сочинение швейцарский композитор Даниэль Шнидер представил в интерпретации немецкого студенческого оркестра Junge Deutsche PhilharmonieВнешняя ссылка из города Франкфурт-на-Майне. В интервью информационному агентству Keystone-SDA композитор объясняет, почему своей музыкой он стремится отразить все современное общество в целом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Джордж Гершвин, Аарон Копленд и Леонард Бернстайн – все эти американские мастера умели сочетать классическую музыку с популярной. Новое сочинение швейцарского композитора Даниэля Шнидера (Daniel SchnyderВнешняя ссылка), которое было представлено в Базеле 9 января 2025 годаВнешняя ссылка в интерпретации немецкого студенческого оркестра Junge Deutsche Philharmonie из Франкфурта-на-Майне под руководством Деляны Лазаровой (Delyana LazarovaВнешняя ссылка), строится на точно таком же принципе.

Оркестр, состоящий из лучших учащихся немецких консерваторий и музыкальных академий, в целом специализируется на американской классике XX века. Тем самым новое сочинение швейцарского композитора Даниэля Шнидера идеально вписывается в философию этого творческого коллектива. Музыкант и композитор Даниэль Шнидер родился в Цюрихе в 1961 году, но с 1992 года он постоянно живет в Нью-Йорке.

Он известен своими работами в различных жанрах как в сфере классической музыки, так и джаза, а это как раз сочетание, которое, в отличие от Америки, в европейском музыкальном мире встречается довольно редко. Благодаря активной работе на стыке жанров Даниэль Шнидер давно уже пользуется по всему миру огромным успехом, его альбом Absolution с концертом для бас-тромбона был в 2002 году номинирован на премию «Грэмми». Как говорит композитор, еще 60 лет назад его сочинения было бы невозможно сыграть чисто технически.

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С одной стороны, это связано с виртуозным использованием голосов экзотических инструментов, таких как маримба или бас-тромбон. С другой стороны, такой концерт считался бы «неиграбельным» по чисто стилистическим причинам. Нынешнее его сочинение отражает тенденции в музыке 1980-х и 1990-х годов. Как говорит композитор, для молодого поколения музыкантов и слушателей стилистические отступления от канонов классической музыки не представляют какой-то особой сложности.

«С другой стороны, у традиционного оркестра, который играет только классическую музыку, наверняка возникло бы множество вопросов ритмического характера, поэтому нынешнее сочинение я написал специально для этих молодых виртуозов». Партитура, которую Даниэль Шнидер завершил ещё в 2021 году, требовательна к исполнителям, но для слушателей она «не напряжна, эта музыка с «грувом и ритмом», что ставит её его в один ряд с Гершвином или Бернстайном. Ритм и грув в новой музыке в Европе не приветствуются, но они всегда присутствовали в американской традиции. Они особенно ярко выражены в минималистичной музыке Филиппа Гласса и Стивена Райха».

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Произведение Даниэля Шнидера длится около 30 минут, оно начинается с Misterioso, звукового тумана, который затем постепенно рассеивается. «В контрастной части первой части есть грув, который может напомнить о Джимми Хендриксе», — говорит Даниэль Шнидер. За этой «американской» первой частью следует вторая, выполненная в более европейских традициях. «Это что-то для тех, кому нравятся такие композиторы, как Антон Брукнер». Последняя часть опирается на африканский ритм 6/8, создающий ощущение текучести и ритмической пульсации.

Ранее Даниэль Шнидер уже работал с африканскими и арабскими музыкантами. «Если классическая музыка не сможет представлять общество в целом, то она будет становиться все более и более маргинальной. Мы должны вновь отразить всю городскую реальности нашего времени. Если нам это не удастся, то классическая музыка, к сожалению, так и превратится в зоопарк для динозавров, кости и больше никакого мяса, просто музей. Это также причина, по которой я хотел писать прежде всего для молодых музыкантов и почему я пытаюсь с точки зрения ритма мыслить более глобально».

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