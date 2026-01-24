Аперитив в Швейцарии больше, чем аперитив

Вино и тарелка с закусками для аперитива — в западной Швейцарии почти неотъемлемая часть политической и общественной жизни. KEYSTONE/Noemi Cinelli

Во франкоязычной Швейцарии аперитивы играют в политике куда более заметную роль, чем в немецкоязычной части страны. В чём причина?

6 минут

Традиционная таверна при винодельческом хозяйстве L’Ovaille расположена в общине Иворн (Yvorne) недалеко от города Эгль среди виноградников с видом на горный массив Мон-Блан и пейзажи Шабле, исторического винодельческого региона на юго-западе Швейцарии. Именно здесь Валери Диттли (Valérie Dittli), член правительства кантона Во (в местной терминологии: «государственный советник»), проводит одно из ежегодных мероприятий, давно ставших постоянным пунктом в водуазском политическом календаре.

Речь идёт о презентации «почётного вина года» (vins d’honneur) и «сыра-чемпиона года» (fromage d’excellence). В ходе так называемой «слепой дегустации», когда её участники не знают, какой именно продукт они пробуют, члены кантонального правительства выбирают один лучший сорт белого и один лучший по их мнению сорт красного вина, произведённого в кантоне Во. Именно эти вина, а также отобранный ими сыр, в 2026 году и будут подаваться на официальных приёмах от имени правительства.

Вино и сыр здесь не просто еда

Формально такие мероприятия и титулы являются маркетинговым инструментом поддержки местных сельхозпроизводителей. «Но они также показывают, насколько важны еда и вино для франкоязычной Швейцарии», — говорит Валери Диттли, уроженка кантона Цуг, представляющая в правительстве кантона Во партию «Центр» (Mitte). «Вино и сыр здесь не просто еда, они формируют саму суть политической культуры. Это видно хотя бы по тому, что и правительство, и парламент кантона Во имеют собственные так называемые carnotzet — винные погреба, где хранится вино и где можно устраивать приемы с аперитивом».

Посмотрите репортаж наших коллег с телеканала SRF в оригинале:

Внешний контент

На самом деле аперитив (или как тут говорят apéro) в Швейцарии — это не просто гастрономический ритуал. Речь идёт о проводимой после какого-либо официального мероприятия короткой неформальной встрече с бокалом вина и лёгкими закусками, создающей пространство для общения в формате «без галстуков». Именно в такой обстановке политические дебаты часто выходят за рамки официальной повестки дня и именно это нередко и помогает приблизиться к политическому компромиссу. Короче говоря, «аперо» в Швейцарии — это святое! «После напряжённого заседания полезно выпить вместе с коллегами бокал и поговорить с ними о чём-то другом», — говорит Валери Диттли. По её словам, именно такие моменты нередко становятся базой для достижения реальных политических договорённостей.

Пошла бы на пользу

Она считает, что и немецкоязычной швейцарской политике культура аперитивов пошла бы на пользу. Время от времени она советует делать это своей сестре Лауре, которая также входит в кантональное правительство — но в кантоне Цуг. Политолог Лозаннского университета Шон Мюллер (Sean Müller), впрочем, относится к этому обычаю куда скептичнее. По его мнению, в немецкоязычной Швейцарии потребность в подобной «разрядке официальной напряженности» ниже: там и без того люди общаются более прямо, иерархии в немецкой части страны выражены в куда меньшей степени.

Формально такие мероприятия и титулы являются маркетинговым инструментом поддержки местных сельхозпроизводителей. SRF

«У меня складывается впечатление, что франкоязычной Швейцарии аперитив как формат куда нужнее, ведь там он играет роль противовеса коммуникационной регламентированности», — отмечает Шон Мюллер. Этим, по его словам, объясняется и тот факт, что на западе страны такие неформальные общения проходят заметно чаще. Но есть тут и более широкий культурный контекст: во франкоязычной Швейцарии связь с вином и едой в целом гораздо теснее, чем в немецкой части страны.

Особые правила продажи алкоголя

Это заметно, например, по тому, что местные СМИ ведут даже прямые трансляции церемоний вручения ресторанам звёзд Michelin. Весьма своеобразно тут сформулированы и правила ночной продажи алкоголя: с 21:00 вечера до 6:00 утра продавать алкоголь запрещено — за исключением вина. Особый статус вина имеет своё политическое измерение. «Считается хорошим тоном, если политик идентифицирует себя с вином и сам его пьёт. А если кто-то иногда позволяет себе, скажем так, лишнее, то к этому люди тут относятся куда менее критично, чем в немецкоязычной Швейцарии», — говорит Шон Мюллер.

Вино занимает особое место во франкоязычной Швейцарии. (Символическое изображение). KEYSTONE/Noemi Cinelli

Тем временем церемония выбора официальных вин и сыров (на сей раз победили Chasselas из Иворна, Gamay из Орба, а также сыр «Грюйер»), подходит к концу. Далее, разумеется, последует аперитив. Валери Диттли стоит с бокалом Vin d’Honneur в руке. Ей задают вопрос: не стоило бы глубоко расколотому правительству кантона Во почаще собираться на аперитивы? В самом деле, кабмин кантона расколотВнешняя ссылка сейчас спорами вокруг бюджетаВнешняя ссылка и политики жёсткой экономии. Эти вопросы уже привели к забастовкам, протестам и публичным конфликтам между членами правительства, профсоюзами и парламентом. В итоге Валери Диттли смеётся: «Да, нам действительно стоит почаще заходить в наш carnotzet».

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Виноделы Швейцарии получат необходимую им помощь Этот контент был опубликован на Швейцарские виноделы получат помощь, которая необходима им для того, чтобы более успешно противостоять иностранным конкурентам Читать далее Виноделы Швейцарии получат необходимую им помощь

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch