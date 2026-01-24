Аперитив в Швейцарии больше, чем аперитив
Во франкоязычной Швейцарии аперитивы играют в политике куда более заметную роль, чем в немецкоязычной части страны. В чём причина?
Традиционная таверна при винодельческом хозяйстве L’Ovaille расположена в общине Иворн (Yvorne) недалеко от города Эгль среди виноградников с видом на горный массив Мон-Блан и пейзажи Шабле, исторического винодельческого региона на юго-западе Швейцарии. Именно здесь Валери Диттли (Valérie Dittli), член правительства кантона Во (в местной терминологии: «государственный советник»), проводит одно из ежегодных мероприятий, давно ставших постоянным пунктом в водуазском политическом календаре.
Речь идёт о презентации «почётного вина года» (vins d’honneur) и «сыра-чемпиона года» (fromage d’excellence). В ходе так называемой «слепой дегустации», когда её участники не знают, какой именно продукт они пробуют, члены кантонального правительства выбирают один лучший сорт белого и один лучший по их мнению сорт красного вина, произведённого в кантоне Во. Именно эти вина, а также отобранный ими сыр, в 2026 году и будут подаваться на официальных приёмах от имени правительства.
Вино и сыр здесь не просто еда
Формально такие мероприятия и титулы являются маркетинговым инструментом поддержки местных сельхозпроизводителей. «Но они также показывают, насколько важны еда и вино для франкоязычной Швейцарии», — говорит Валери Диттли, уроженка кантона Цуг, представляющая в правительстве кантона Во партию «Центр» (Mitte). «Вино и сыр здесь не просто еда, они формируют саму суть политической культуры. Это видно хотя бы по тому, что и правительство, и парламент кантона Во имеют собственные так называемые carnotzet — винные погреба, где хранится вино и где можно устраивать приемы с аперитивом».
Посмотрите репортаж наших коллег с телеканала SRF в оригинале:
На самом деле аперитив (или как тут говорят apéro) в Швейцарии — это не просто гастрономический ритуал. Речь идёт о проводимой после какого-либо официального мероприятия короткой неформальной встрече с бокалом вина и лёгкими закусками, создающей пространство для общения в формате «без галстуков». Именно в такой обстановке политические дебаты часто выходят за рамки официальной повестки дня и именно это нередко и помогает приблизиться к политическому компромиссу. Короче говоря, «аперо» в Швейцарии — это святое! «После напряжённого заседания полезно выпить вместе с коллегами бокал и поговорить с ними о чём-то другом», — говорит Валери Диттли. По её словам, именно такие моменты нередко становятся базой для достижения реальных политических договорённостей.
Пошла бы на пользу
Она считает, что и немецкоязычной швейцарской политике культура аперитивов пошла бы на пользу. Время от времени она советует делать это своей сестре Лауре, которая также входит в кантональное правительство — но в кантоне Цуг. Политолог Лозаннского университета Шон Мюллер (Sean Müller), впрочем, относится к этому обычаю куда скептичнее. По его мнению, в немецкоязычной Швейцарии потребность в подобной «разрядке официальной напряженности» ниже: там и без того люди общаются более прямо, иерархии в немецкой части страны выражены в куда меньшей степени.
«У меня складывается впечатление, что франкоязычной Швейцарии аперитив как формат куда нужнее, ведь там он играет роль противовеса коммуникационной регламентированности», — отмечает Шон Мюллер. Этим, по его словам, объясняется и тот факт, что на западе страны такие неформальные общения проходят заметно чаще. Но есть тут и более широкий культурный контекст: во франкоязычной Швейцарии связь с вином и едой в целом гораздо теснее, чем в немецкой части страны.
Особые правила продажи алкоголя
Это заметно, например, по тому, что местные СМИ ведут даже прямые трансляции церемоний вручения ресторанам звёзд Michelin. Весьма своеобразно тут сформулированы и правила ночной продажи алкоголя: с 21:00 вечера до 6:00 утра продавать алкоголь запрещено — за исключением вина. Особый статус вина имеет своё политическое измерение. «Считается хорошим тоном, если политик идентифицирует себя с вином и сам его пьёт. А если кто-то иногда позволяет себе, скажем так, лишнее, то к этому люди тут относятся куда менее критично, чем в немецкоязычной Швейцарии», — говорит Шон Мюллер.
Тем временем церемония выбора официальных вин и сыров (на сей раз победили Chasselas из Иворна, Gamay из Орба, а также сыр «Грюйер»), подходит к концу. Далее, разумеется, последует аперитив. Валери Диттли стоит с бокалом Vin d’Honneur в руке. Ей задают вопрос: не стоило бы глубоко расколотому правительству кантона Во почаще собираться на аперитивы? В самом деле, кабмин кантона расколотВнешняя ссылка сейчас спорами вокруг бюджетаВнешняя ссылка и политики жёсткой экономии. Эти вопросы уже привели к забастовкам, протестам и публичным конфликтам между членами правительства, профсоюзами и парламентом. В итоге Валери Диттли смеётся: «Да, нам действительно стоит почаще заходить в наш carnotzet».
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Виноделы Швейцарии получат необходимую им помощь
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.