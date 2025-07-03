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Международная Женева

Новые правила войны: дроны, Украина и перспективы МГП

Украинский военнослужащий осуществляет запуск разведывательного беспилотного летательного аппарата FlyEye польского производства, состоящего на вооружении украинской армии. Киевская область, Украина, 2 августа 2022 года. © 2022 The Associated Press. Все права защищены.
Украинский военнослужащий осуществляет запуск разведывательного беспилотного летательного аппарата FlyEye польского производства, состоящего на вооружении украинской армии. Киевская область, Украина, 2 августа 2022 года. © 2022 The Associated Press. Все права защищены. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

В июне 2024 года украинские Вооруженные силы провели масштабную операцию под названием «Паутина», в ходе которой более ста FPV-дронов стоимостью от 600 до 1000 долларов каждый были использованы для одновременного удара по четырём российским военным аэродромам.

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Журналистка мультимедиа, освещающая международную женевскую тематику и обеспечивающая редакторский контроль качества в англоязычной редакции. Я - швейцарско-чилийская журналистка мультимедиа с двадцатилетним опытом работы в США, Европе и на Ближнем Востоке, а также в Южной Америке и Африке. Мне нравятся расследования и полноформатные репортажи, а также работа в жанре экстренных новостей и во всех других смежных жанрах.

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По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies CSIS), в результате этой операции было повреждено или уничтожено около 40 российских военных самолётов. Этот эпизод стал наглядной демонстрацией того, как недорогие технологии позволяют наносить значительный урон противнику даже в условиях весьма ограниченных ресурсов. Однако Украина — лишь одно из звеньев в цепочке глобального распространения дронов, которое затрагивает всё новые регионы — от улиц Газы и Ливана до пустынь Судана и зон конфликтов в Африке.

В июне 2025 года Украина нанесла в рамках операции «Паутина» удары по авиабазе Белая на территории Иркутской области Российской Федерации. Keystone.
В июне 2025 года Украина нанесла в рамках операции «Паутина» удары, в том числе, по авиабазе Белая на территории Иркутской области Российской Федерации. Keystone. Keystone

Некогда применявшиеся исключительно некоторыми избранными державами для противодействия терроризму, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сегодня используютсяВнешняя ссылка почти в каждом вооружённом конфликте. По данным Датского института международных исследований (Danish Institute for International Studies), собственными парками дронов по всему миру уже располагают более шести десятков групп боевиков и нерегулярных вооруженных сил.

Беспилотники: оружие «дешёвой войны»

Причины стремительного распространения дронов очевидны: доступность комплектующих, удобная модульная конструкция и низкая стоимость. Беспилотники средней высоты и длительного действия (Medium-altitude long-endurance / MALE), ранее находившиеся исключительно в арсенале США, Великобритании, Израиля и Китая, сегодня массово экспортируются Турцией и Ираном. Эти страны активно используют для удешевления производства готовые компоненты, технологии с открытым исходным кодом и элементы 3D-печати.

Мирные жители во время удара израильского беспилотного летательного аппарата по району Дахия в Бейруте. Ливан, 29 сентября 2024 года. Keystone / Murat Senguel, Anadolu Agency.
Мирные жители во время удара израильского беспилотного летательного аппарата по району Дахия в Бейруте. Ливан, 29 сентября 2024 года. Keystone / Murat Senguel, Anadolu Agency.

Результат — даже государства с ограниченным военным бюджетом могут вести точечные атаки, а беспилотники становятся альтернативой традиционной тяжёлой бронетехнике. Дроны в сотни, а порой и в тысячи раз дешевле самолётов или танков, но способны уничтожать дорогие военные объекты и системы вооружений, включая артиллерию, системы ПВО и авиацию. Именно это и продемонстрировала операция «Паутина».

Дроны и угроза гражданскому населению

Сторонники массового использования дронов утверждают, что благодаря высокой точности применения они снижают сопутствующий побочный ущерб, наносимый гражданскому населению. Однако реальность свидетельствует о другом. Только в Африке согласно отчёту организации Drone Wars UK с ноября 2021 года по ноябрь 2024 года зафиксировано не менее 943 гражданских лиц, погибших в результате ударов беспилотников. Почти половина этих смертей приходится на Эфиопию, остальные зафиксированы в Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Нигерии и Судане.

«Существует очень размытое определение того, кто может считаться „законной целью“, что делает целые регионы особенно уязвимыми для ударов дронов без обеспечения должного различия между комбатантами и гражданскими лицами», — отмечает Кора Моррис из Drone Wars UK. Особенно остро эта проблема проявляется в Эфиопии, где удары нередко наносятся по густонаселённым районам регионов Амхара и Тыграй. Показателен и опыт Украины.

Внешний контент

В июне 2024 года Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором документально подтверждается, как российские пилоты дронов намеренно атаковали и убивали гражданских лиц на улицах Херсона, используя доступные «в любом военторге» квадрокоптеры для сброса взрывчатых боеприпасов на велосипедистов, пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Эта практика демонстрирует, как быстро коммерческие технологии превращаются в оружие.

Международное гуманитарное право и новые вызовы

Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним прямо запрещают неизбирательные удары, защищая гражданское население. С точки зрения международного гуманитарного права (МГП) дистанционное управление дроном не освобождает оператора или командование от обязанности соблюдать принципы, составляющие триаду «различение (гражданских и военных целей), пропорциональность и осторожность».

дистанционное управление дроном не освобождает оператора или командование от обязанности соблюдать принципы
Дистанционное управление дроном не освобождает оператора или командование от обязанности соблюдать принципы. SWI swissinfo.ch

«Проблема не в праве как таковом, а в обеспечении его соблюдения», — подчёркивает Белкис Вилле, заместитель директора отдела по кризисам, конфликтам и вооружениям правозащитной организации Human Rights Watch. По её словам, дроны — это лишь средство доставки. Их доступность, анонимность и возможность автономного применения делают военные преступления проще и менее заметными. Опасения правозащитников усиливаются по мере интеграции в беспилотные системы искусственного интеллекта (ИИ).

Их доступность, анонимность и возможность автономного применения делают военные преступления проще и менее заметными
Доступность, анонимность и возможность автономного применения дронов делают военные преступления проще и менее заметными. SWI swissinfo.ch

Уже сегодня разрабатываются автономные дроны, которые могут идентифицировать и поражать цели без участия человека. «Такие системы могут так же легко взять на прицел ребёнка, приняв его за танк», — предупреждает Белкис Вилле. Эту угрозу подтверждает и Международный комитет Красного Креста (МККК) в Женеве. По его оценкам уже простого обновления программного обеспечения или изменения военной доктрины достаточно для того, чтобы беспилотники превратились в полностью автономные системы вооружений (AWS), способные самостоятельно выбирать цели.

Пробелы в регулировании и ответственность производителей

Существующие международные механизмы, включая Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime, MTCR, ограничение распространения ракетных технологий), Договор о торговле оружием (Arms Trade Treaty, ATT, регулирование международной торговли вооружениями) и Вассенаарские договорённости (Wassenaar Arrangement, WA, контроль за экспортом обычного оружия и технологий двойного назначения) с задачей противодействовать распространению дронов не справляются.

Внешний контент

Ещё один фактор — роль бизнеса. «Производители беспилотников, особенно в таких регионах, как Кремниевая долина, зачастую либо не понимают, либо игнорируют нормы международного гуманитарного права», — подчёркивает Белкис Вилле. Дополнительную тревогу вызывает решение администрации Дональда Трампа упразднить в Пентагоне структуру, отвечавшую за минимизацию потерь среди гражданского населения при боевых операциях, что, по мнению правозащитников, особенно в эпоху широкого распространения дронов, стало очень тревожным сигналом.

Международные инициативы и возможные пути решения проблемы пролиферации

В марте 2024 года Португалия возглавила коалицию из 21 страны-члена ООН, призвавшую к большей прозрачности и подотчётности в сфере применения вооружённых беспилотников. Генеральный секретарь ООН призвал государства к 2026 году либо ввести жёсткие нормативные рамки, либо полностью запретить автономные системы вооружений. Правозащитники и эксперты сходятся во мнении, что регулирование должно быть комплексным и включать:

Последствия ударов беспилотников по порту города Порт-Судан на побережье Красного моря. Судан, 6 мая 2025 года. © 2025 The Associated Press. Все права защищены.
Последствия ударов беспилотников по порту города Порт-Судан на побережье Красного моря. Судан, 6 мая 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

— усиление внутреннего контроля за соблюдением норм МГП при применении дронов;

— обязательное документирование ущерба гражданскому населению;

— выплату компенсаций пострадавшим;

— расследование нарушений и привлечение к ответственности виновных с помощью судебных инстанций;

— жёсткий экспортный контроль и мониторинг характера конечного использования беспилотников.

Заключение

Эволюция дронов и их интеграция с искусственным интеллектом необратимо меняют характер вооружённых конфликтов. Примеры Украины, Африки и Ближнего Востока показывают: без согласованных международных усилий по регулированию этих технологий, военные конфликты становятся всё более непредсказуемыми, а гражданское население — всё более уязвимым.

Графическое оформление — Кай Ройссер (Kai Reusser)

Сбор данных и интерактивная графика — Полин Тюрюбан (Pauline Turuban)

Фоторедактор — Хелен Джеймс (Helen James)

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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