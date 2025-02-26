Соединенные Штаты покидают ВОЗ в ущерб глобальному здравоохранению

Соединенные Штаты покидают ВОЗ в ущерб глобальному здравоохранению. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Подписав указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Дональд Трамп пробил заметную дыру в бюджете этой базирующейся в Женеве организации. Такое решение стало шагом, который, по мнению многих экспертов, ставит под угрозу здоровье людей во всем мире, включая самих американцев.

9 минут

Показать больше

Показать больше Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Овальный кабинет Белого дома, 20 января 2025 года. Только что вступив в должность, держа в руке черный фломастер, Дональд Трамп обращается к своему помощнику, протягивающему ему папку с бумагами: «Что это?» — «Выход из Всемирной организации здравоохранения, сэр». «О, вот это да», — с удовлетворением замечает президент. Затем он подписывает указ и вновь выражает недовольство недостаточным вкладом Китая (203 миллиона долларов против 988 миллионов со стороны США) в деятельность этого агентства ООН.

Таким образом, Дональд Трамп, по сути, мстит ВОЗ — организации, официально отвечающей за установление мировых стандартов здравоохранения и мониторинг глобальных угроз. Он обвиняет ее в неэффективности и чрезмерной уступчивости в отношениях с Пекином. В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, Дональд Трамп уже один раз инициировал выход США из ВОЗ, но его преемник Джо Байден отменил это решение ещё до его вступления в силу. Теперь же этот процесс может дойти до своего финала и иметь самые серьезные последствия как для программ ВОЗ, так и для глобального менеджмента в области здравоохранения.

По мнению многих экспертов, решение США уйти из ВОЗ повышает риск новых вспышек инфекционных заболеваний и делает мир более уязвимым перед лицом очередной пандемии. «В этой ситуации проигрывают все. Разумеется, проигрывает сама ВОЗ. Но также и все страны, которые обслуживает эта организация, включая США», — говорит Антуан Флао (Antoine Flahault), директор Института глобального здоровья (L’Institut de Santé Globale ISG) при Женевском университете. Уход США, крупнейшего донора ВОЗ, создает значительную брешь в ее бюджете. На 2024–2025 годы они обязались выплатить ВОЗ 988 миллионов долларов, то есть обеспечить 14% всех поступлений в бюджет этой организации. Из них 261 миллион — это обязательные взносы, рассчитанные в зависимости от дохода страны, а остальная сумма выделяется на добровольной основе на конкретные программы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил глубокое сожаление по поводу этого решения и надежду на его пересмотр. Формально выход требует специального уведомления, которое направляется в секретариат ВОЗ минимум за год, но организация уже готовится к сокращению бюджета. Его объем на 2026–2028 годы может уменьшиться на 400 миллионов долларов, составив только 4,9 миллиарда. Внутренние документы ВОЗ подтверждают введение экстренных мер экономии, включая временное прекращение найма новых сотрудников и сокращение количества служебных командировок.

Без американского финансирования под ударом окажутся программы совершенствования доступа людей к базовым медицинским услугам, а также механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и программы ликвидации полиомиелита — на них приходилось 70% всех взносов США в бюджет ВОЗ за 2024–2025 годы.

Не только финансовый характер

Последствия выхода США из ВОЗ носят не только финансовый характер. В силу своей экономической и дипломатической мощи Соединенные Штаты десятилетиями играли ключевую роль в формировании основ глобальной политики в сфере здравоохранения, продвигая такие направления, как вакцинация, государственно-частное партнерство в области медицины, доступ к лекарственным препаратам и борьба с инфекционными заболеваниями.

Теперь эта система поставлена под вопрос. «На долю Соединенных Штатов действительно приходится значительная часть бюджета ВОЗ, но на самом деле он сопоставим с бюджетом Женевской университетской клиники. Так что я не думаю, что это в первую очередь финансовая проблема», — отмечает Антуан Флао. По его мнению, прежде всего отказ США от поддержки ВОЗ приведет к фундаментальному ослаблению политических позиций этой организации в мире.

Внешний контент

Многие эксперты также опасаются возвращения уже побежденных или почти побежденных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, ВИЧ и туберкулез, в борьбе с которыми США играли ведущую роль. Прекращение тесного сотрудничества ВОЗ с американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention / CDC) в области эпидемиологического надзора и борьбы с инфекциями может нанести глобальному здравоохранению значительный ущерб. «Инфекционные заболевания распространяются быстро и не знают границ. Поэтому отсутствие даже чисто технического сотрудничества уже поставит под угрозу все страны, включая сами Соединенные Штаты», — считает Сьюри Мун (Suerie Moon), директор Центра глобального здравоохранения при Женевском институте международных отношений (Global Health Centre, au Geneva Graduate Institute).

Прекращение сотрудничества

«И я не думаю, что правительство США полностью осознает это», — добавляет она. Нынешняя эпидемия птичьего гриппа в Соединенных Штатах — яркий тому пример. Вирус уже заразил десятки людей, унес одну человеческую жизнь, и эксперты в области здравоохранения опасаются, что на горизонте может появиться даже новая пандемия. Такого рода риски усугубляются общим недоверием к науке, которое проявилось в политике администрации Дональда Трампа еще во время пандемии COVID-19. Тогда президент США преуменьшал степень опасности вируса и даже предлагал использовать в качестве лечения простые дезинфицирующие средства.

«Если подобный подход повторится, то мы рискуем столкнуться с эпидемией птичьего гриппа, которая будет продолжать распространяться и может привести к глобальной пандемии, поскольку этот вирус мутирует особенно быстро», — поясняет Сьюри Мун. Обмен научными и медицинскими данными между Соединенными Штатами и ВОЗ оказался под угрозой после того, как администрация Дональда Трампа приказала американским чиновникам в сфере здравоохранения немедленно прекратить всякое сотрудничество с этой организацией системы ООН. В свою очередь, выход США из ВОЗ лишает саму эту страну доступа к информации, передаваемой в рамках международного обмена данными.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил глубокое сожаление по поводу этого решения и надежду на его пересмотр. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Под ударом может оказаться и фармацевтическая промышленность самих США. Во время пандемии COVID-19 программа закупок вакцин COVAX, реализуемая при поддержке ВОЗ, отдавала предпочтение именно западным вакцинам, а не препаратам, произведенным в России и Китае. Переговоры о новом международном соглашении по подготовке к пандемиям, начавшиеся три года назад, также окажутся под угрозой.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Напомним, что это соглашение призвано помочь миру эффективнее готовиться к будущим глобальным кризисам в области здравоохранения и своевременно на них реагировать. Однако в середине февраля 2025 года Вашингтон объявил о выходе из переговорного процесса. В отсутствие Соединенных Штатов, как считает Сьюри Мун, может произойти «перенастройка баланса сил». В то же время она отмечает, что США начали дистанцироваться от ВОЗ еще до избрания Дональда Трампа. Ведь именно США при поддержке ЕС выступали против расширения полномочий ВОЗ в сфере патентов на медицинские разработки.

Вакуум в политике

Пустующее место Вашингтона в ВОЗ может побудить другие страны пересмотреть свои обязательства, если не в финансовом, то хотя бы в дипломатическом плане. «В политике не бывает вакуума. Если освобождается какое-то место, то его сразу занимает другой игрок», — говорит Николетта Дентико (Nicoletta Dentico), сопредседатель Женевского Центра глобального здравоохранения (Geneva Global Health Hub), объединяющего расположенные в Женеве профильные неправительственные организации. Опрошенные нами эксперты считают маловероятным, что возникший дефицит бюджета будет полностью восполнен, поскольку финансирование ВОЗ в критической степени зависит от ограниченного числа стран и частных фондов.

По мнению экспертов, финансовыми возможностями, позволяющими компенсировать потерю американского финансирования, обладают лишь богатые арабские страны. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Европейский союз и крупнейшие европейские доноры, такие как Германия, сами сталкиваются с экономическими трудностями и, учитывая сложную ситуацию в сфере безопасности, вызванную агрессией России против Украины, перераспределяют ресурсы в пользу оборонных расходов. Китай, традиционно ориентирующийся на двусторонние инвестиционные проекты, теоретически способен увеличить свой вклад, но пока этот вопрос остается открытым. По мнению экспертов, финансовыми возможностями, позволяющими компенсировать потерю американского финансирования, обладают лишь богатые арабские страны.

Однако на данный момент решение Дональда Трампа стало для ряда других стран лишь поводом задуматься о собственном выходе из ВОЗ. Так, в начале февраля 2025 года Аргентина объявила о намерении покинуть организацию, назвав ее «вредной». В Италии один из сенаторов призвал официальный Рим последовать этому примеру. В Швейцарии правая Швейцарская народная партия (SVP), крупнейшая партия страны, по данным СМИ, рассматривает возможность внесения соответствующего предложения в парламент или даже запуска народной законодательной инициативы, что может привести к проведению общенационального референдума.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.