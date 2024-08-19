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Международная Женева

Прокуратура Швейцарии расследует убийство дипломата

В ноябре 1995 года бывший заместитель главы торгового отдела постоянного представительства Египта в Женеве был застрелен на подземной парковке.
В ноябре 1995 года бывший заместитель главы торгового отдела постоянного представительства Египта в Женеве был застрелен на подземной парковке. Keystone-SDA

В ноябре 1995 года бывший заместитель главы торгового отдела постоянного представительства Египта в Женеве был застрелен на подземной парковке. Открытое уголовное дело было приостановлено в 2009 году из-за невозможности установить личности преступников.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В 2018 году на основании новых доказательств, собранных, в частности, благодаря технологическому прогрессу, прокуратура возобновила следствие. И вот теперь она передала в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне обвинительное заключение в отношении 54-летнего гражданина Италии и Кот-д`Ивуара и 49-летней гражданки Италии и Швейцарии. Первый проживает во Франции, вторая — в Швейцарии (Женеве).

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6 сентября 1970 года: угон самолета авиакомпании Swissair

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Политические преступления, которые потрясли Швейцарию

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Первого обвиняют в том, что он шесть раз выстрелил в египетского дипломата. Его уже арестовывали в октябре 2018 года и под стражей он провел до мая 2020 года. Затем он подал апелляционную жалобу, она была удовлетворена и его снова выпустили на свободу. В декабре 2021 года он снова был заключен под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного кантоном Женева по подозрению в изнасиловании.

Одновременно 49-летняя подозреваемая была обвинена прокуратурой в соучастии в убийстве египетского дипломата. Она обвиняется, в частности, в том, что в сотрудничестве с первым подозреваемым она изготовила глушитель для оружия, использованного в данном преступлении. Гражданка Швейцарии и Италии уже провела в предварительном заключении время с ноября по конец декабря 2018 года.

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Этот контент был опубликован на Во втором квартале 2024 года банк UBS заработал прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы, связанные с интеграцией бывшего Credit Suisse.

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