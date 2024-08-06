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Исследователи из Цюриха определили триггер возникновения рака

Исследователи из Цюриха определили триггер возникновения рака
Исследователи из Цюриха определили триггер возникновения рака. Keystone-SDA

Открытие, сделанное учеными Университета города Цюрих, может помочь усовершенствовать методы раннего обнаружения злокачественных онкологических патологий. Если коротко, то швейцарские исследователи выявили «сигнальный путь», который преобразует здоровые клетки в агрессивные опухолевые клетки.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

При помощи этого канала коммуникации обеспечивается контроль за процессом патологической трансформации самого верхнего клеточного слоя кожи и слизистых оболочек, так называемых эпителиальных клеток. По мере прогрессирования раковой мутации клетки запускают свою собственную программу и приобретают «инвазивный» характер. Открытие этого сигнального пути способно обеспечить раннее обнаружение рака кожи, толстой кишки, мочевого пузыря и пищевода.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что воздействие на специфический для этого сигнального пути так называемый тумор-некротический фактор (TNF-αВнешняя ссылка) может стать перспективным подходом к лечению пациентов с эпителиальными раковыми опухолями», — заявил руководитель группы ученых, сделавших это открытие, Атаман Сендёль (Ataman SendölВнешняя ссылка) из Института регенеративной медицины (Institut für Regenerative MedizinВнешняя ссылка) Цюрихского Университета.

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Сигнальная программа TNF-α напрямую коррелирует с агрессивностью опухолей: чем программа активнее, тем ниже шансы пациента на выживание. Активность этой сигнальной программы также может служить биомаркером для оценки прогноза пациентов с эпителиальными карциномами. Для того чтобы прийти к такому выводу, данная исследовательская группа проанализировала процесс онкологической мутации в генах 150 видов.

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