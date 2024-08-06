Исследователи из Цюриха определили триггер возникновения рака
Открытие, сделанное учеными Университета города Цюрих, может помочь усовершенствовать методы раннего обнаружения злокачественных онкологических патологий. Если коротко, то швейцарские исследователи выявили «сигнальный путь», который преобразует здоровые клетки в агрессивные опухолевые клетки.
При помощи этого канала коммуникации обеспечивается контроль за процессом патологической трансформации самого верхнего клеточного слоя кожи и слизистых оболочек, так называемых эпителиальных клеток. По мере прогрессирования раковой мутации клетки запускают свою собственную программу и приобретают «инвазивный» характер. Открытие этого сигнального пути способно обеспечить раннее обнаружение рака кожи, толстой кишки, мочевого пузыря и пищевода.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что воздействие на специфический для этого сигнального пути так называемый тумор-некротический фактор (TNF-αВнешняя ссылка) может стать перспективным подходом к лечению пациентов с эпителиальными раковыми опухолями», — заявил руководитель группы ученых, сделавших это открытие, Атаман Сендёль (Ataman SendölВнешняя ссылка) из Института регенеративной медицины (Institut für Regenerative MedizinВнешняя ссылка) Цюрихского Университета.
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Сигнальная программа TNF-α напрямую коррелирует с агрессивностью опухолей: чем программа активнее, тем ниже шансы пациента на выживание. Активность этой сигнальной программы также может служить биомаркером для оценки прогноза пациентов с эпителиальными карциномами. Для того чтобы прийти к такому выводу, данная исследовательская группа проанализировала процесс онкологической мутации в генах 150 видов.
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