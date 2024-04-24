Потребление электроэнергии в Швейцарии сокращается
Потребление электроэнергии в Швейцарии неуклонно снижается. В прошлом 2023 году оно находилось на уровне 2004 года, и это несмотря на увеличение численности населения, а также числа тепловых насосов и электромобилей.
На протяжении последних десятилетий уровень благосостояния в Швейцарии увеличивался, одновременно увеличивался и объем потребляемой электроэнергии. Но сейчас становится все более очевидным факт, что это правило больше не действует. «За последние десять лет степень энергетической эффективности (швейцарских домов, техники и т. д.) неуклонно росла», — отмечает Михаэль Кост (Michael Kost) из федерального Ведомства энергетики Швейцарии (Bundesamt für Energie BFE).
По его словам, в настоящее время увеличение такого показателя, как энергоэффективность, идет темпами, уже способными компенсировать даже дополнительное потребление электроэнергии, вызванное увеличением численности населения. Всему этому способствовали технологический прогресс и новые законодательные нормы в отношении качества бытовой техники. Кроме того, к снижению потребления электроэнергии привели недавнее скачкообразное удорожание энергоносителей и мягкие зимы.
В общей сложности в прошлом 2023 году Швейцария потребила 56 тераватт-часов (ТВт⋅ч) электроэнергии. Последний раз такой низкий уровень потребления электроэнергии был зафиксирован в 2004 году. В среднем домохозяйстве больше всего энергии расходуется на нужды отопления, но благодаря техническому прогрессу, то есть постепенной замене солярки на тепловые насосы, экономия в этой области оказалась соответственно довольно велика.
Показать больше
Швейцарские домохозяйства и их расходы на энергию
Средний тепловой насос (своего рода «холодильник наоборот») потребляет примерно на 60% меньше электроэнергии, чем старые электрические системы отопления. Как показывает практика, энергоэффективные системы отопления и экономичные отопительные котлы сегодня востребованы в Швейцарии как никогда, по крайней мере этот тренд наблюдается с тех пор, как в Швейцарии увеличились цены на газ и электричество (опосредованное следствие российской агрессии против Украины).
Свою роль играет и законодательство: начиная с середины 2022 года во всех кантонах страны в новых зданиях запрещено устанавливать старые системы отопления. По имеющимся данным, приводимым телеканалом SRFВнешняя ссылка, ежегодно в Швейцарии устанавливается от 45 000 до 50 000 систем отопления, причем девять из десяти новых систем — это как раз тепловые насосы. Тем не менее в Швейцарии по-прежнему эксплуатируется около миллиона устаревших и неэффективных систем отопления на солярке, газе и электричестве.
Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.
В ближайшие годы они потребуют замены, так что компании, производящие современные тепловые насосы, в стране без работы не останутся. «Электрификация транспорта и сферы отопительных технологий приведет в будущем к увеличению спроса на электроэнергию», — прогнозирует Михаэль Кост. Напомним, что 9 июня 2024 года на референдуме народ Швейцарии проголосует по целому пакету законов об электроснабжении и о производстве энергии за счет возобновляемых источников.
Показать больше
Швейцария вынесет на референдум новый закон об энергетике
Показать больше
Призраки затонувших швейцарских деревень
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.