Потребление электроэнергии в Швейцарии сокращается

Потребление электроэнергии в Швейцарии неуклонно снижается. В прошлом 2023 году оно находилось на уровне 2004 года. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Потребление электроэнергии в Швейцарии неуклонно снижается. В прошлом 2023 году оно находилось на уровне 2004 года, и это несмотря на увеличение численности населения, а также числа тепловых насосов и электромобилей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке RU Оригинал English en Appliance efficiency leads to drop in Swiss electricity consumption Читать далее Appliance efficiency leads to drop in Swiss electricity consumption

На протяжении последних десятилетий уровень благосостояния в Швейцарии увеличивался, одновременно увеличивался и объем потребляемой электроэнергии. Но сейчас становится все более очевидным факт, что это правило больше не действует. «За последние десять лет степень энергетической эффективности (швейцарских домов, техники и т. д.) неуклонно росла», — отмечает Михаэль Кост (Michael Kost) из федерального Ведомства энергетики Швейцарии (Bundesamt für Energie BFE).

По его словам, в настоящее время увеличение такого показателя, как энергоэффективность, идет темпами, уже способными компенсировать даже дополнительное потребление электроэнергии, вызванное увеличением численности населения. Всему этому способствовали технологический прогресс и новые законодательные нормы в отношении качества бытовой техники. Кроме того, к снижению потребления электроэнергии привели недавнее скачкообразное удорожание энергоносителей и мягкие зимы.

Увеличение такого показателя, как энергоэффективность, идет темпами, уже способными компенсировать даже дополнительное потребление электроэнергии, вызванное увеличением численности населения. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

В общей сложности в прошлом 2023 году Швейцария потребила 56 тераватт-часов (ТВт⋅ч) электроэнергии. Последний раз такой низкий уровень потребления электроэнергии был зафиксирован в 2004 году. В среднем домохозяйстве больше всего энергии расходуется на нужды отопления, но благодаря техническому прогрессу, то есть постепенной замене солярки на тепловые насосы, экономия в этой области оказалась соответственно довольно велика.

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Средний тепловой насос (своего рода «холодильник наоборот») потребляет примерно на 60% меньше электроэнергии, чем старые электрические системы отопления. Как показывает практика, энергоэффективные системы отопления и экономичные отопительные котлы сегодня востребованы в Швейцарии как никогда, по крайней мере этот тренд наблюдается с тех пор, как в Швейцарии увеличились цены на газ и электричество (опосредованное следствие российской агрессии против Украины).

Средний тепловой насос (своего рода «холодильник наоборот») потребляет примерно на 60 % меньше электроэнергии, чем старые электрические системы отопления. KEYSTONE

Свою роль играет и законодательство: начиная с середины 2022 года во всех кантонах страны в новых зданиях запрещено устанавливать старые системы отопления. По имеющимся данным, приводимым телеканалом SRFВнешняя ссылка, ежегодно в Швейцарии устанавливается от 45 000 до 50 000 систем отопления, причем девять из десяти новых систем — это как раз тепловые насосы. Тем не менее в Швейцарии по-прежнему эксплуатируется около миллиона устаревших и неэффективных систем отопления на солярке, газе и электричестве.

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В ближайшие годы они потребуют замены, так что компании, производящие современные тепловые насосы, в стране без работы не останутся. «Электрификация транспорта и сферы отопительных технологий приведет в будущем к увеличению спроса на электроэнергию», — прогнозирует Михаэль Кост. Напомним, что 9 июня 2024 года на референдуме народ Швейцарии проголосует по целому пакету законов об электроснабжении и о производстве энергии за счет возобновляемых источников.

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