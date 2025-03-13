Как регулировать ИИ: почему либеральная Швейцария изучает опыт Китая

Китай занимает передовые позиции в мире не только в создании и применении технологий искусственного интеллекта, но и в их правовом регулировании, выстраивая одну из самых комплексных систем контроля и управления ИИ. Keystone

Жесткий подход официального Пекина к сфере регулирования систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) сформировал в Китае уникальную правовую среду. Швейцария внимательно следит за этим процессом, стремясь в глобальной гонке за лидерством в области ИИ сыграть роль моста между Востоком и Западом.

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Искусственный интеллект (ИИ) уже стал в Китае неотъемлемой частью повседневной жизни. Он используется повсеместно — от продуктовых магазинов до больниц, где роботы выполняют функции врачей. «Когда я выхожу утром из дома, у меня на смартфоне есть все, что мне нужно», — говорит Филипп Рёсле (Philipp Rösle), который с 2022 года возглавляет шанхайское отделение швейцарской исследовательской и инновационной группы SwissnexВнешняя ссылка.

В Китае системы на основе ИИ и технологии распознавания лиц используются для входа в квартиры, на станции метро и даже в общественные туалеты. Поднебесная не только масштабно внедряет искусственный интеллект в повседневную жизнь, но и активно конкурирует в области передовых технологий с США. Недавний релиз мощной генеративной модели DeepSeek поставил под вопрос лидерство американского чат-бота ChatGPT, продемонстрировав, что Китай способен создавать конкурентоспособные решения в сфере ИИ.

По мнению Бхаскара Чакраворти (Bhaskar Chakravorti), эксперта по технологиям из Флетчерской школы при Университете Тафтса (США), нормативная база Китая дает стране серьезное преимущество в глобальной гонке за превосходством и лидерством в области ИИ. «Но при этом Китай всегда полагался прежде всего на жесткое регулирование, с тем чтобы гарантировать государственный контроль за этой сферой», — отмечает Бхаскара Чакраворти. Государственная цензура, направленная на подавление оппозиции и национальных / религиозных меньшинств, распространяется и на искусственный интеллект: технологии тоже должны соответствовать генеральной линии партии.

Именно этот жесткий контроль позволил Китаю опередить США в создании этических и нормативных рамок для ИИ. А сегодня такие рамки, как выясняется, становятся ключевым фактором в области обеспечения безопасного развития инновационных технологий, повышения их надежности и снижения рисков, связанных со злоупотреблениями и киберугрозами. Возникает известный парадокс: авторитарные режимы порой куда более эффективно противостоят преступности, если рассматривать преступность в качестве «раковой опухоли» на либеральных принципах личной ответственности и общей свободы. Может ли такой опыт быть полезен либеральной Швейцарии?

Внешний контент

«Одного только технологического прогресса недостаточно, чтобы завоевать доверие пользователей. Необходимы четкие правила», — подчеркивает Бхаскара Чакраворти. По его мнению, в условиях тотальной цензуры вполне можно создать иллюзию безопасности и повысить степень готовности людей согласиться с данными рамками регулирования новых технологий. Швейцария осознает важность единых глобальных стандартов в сфере регулирования ИИ. Опираясь на свой нейтралитет, а также используя свой технологический и дипломатический опыт, она стремится сыграть роль посредника между Востоком и Западом, в том числе в регулировании ИИ и разработке этических норм использования создаваемых на его основе технологий. «Нам нужно просто понять, как мыслит Китай. Было бы непродуктивно закрывать двери перед Пекином», — говорит Филипп Рёсле.

«Понять китайский менталитет»

«Понять китайский менталитет не так уж и сложно», — говорит Гуаньюй Кьяо-Франко (Guangyu Qiao-Franco), доцент и эксперт по ИИ и Китаю в Университете Неймегена имени святого Радбода Утрехтского (ранее Katholieke Universiteit Nijmegen). По ее словам, Китай и Запад «разделяют многие общие ценности» в своем подходе к искусственному интеллекту, включая стремление ставить человека в центр внимания, одновременно обеспечивая приватность и недискриминационный характер работы основанных на ИИ инструментов. В 2017 году Китай представил Европейскому союзу (ЕС) свои этические рекомендацииВнешняя ссылка по ответственному использованию ИИ.

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Согласно этим правилам, системы на основе ИИ должны быть справедливыми и беспристрастными, предотвращать утечки данных и не допускать социальной дестабилизации. Пекин также стал первопроходцем в регулировании рекомендательных алгоритмов и в борьбе с deepfakes, запретив «ложный или вводящий в заблуждение» контент. В 2023 году Китай ввел правила для генеративного ИИВнешняя ссылка, обязав компании раскрывать источники обучающих данных для своих систем. Это требование должно выполняться еще до выхода технологий на рынок, чтобы обеспечить государственный контроль и предотвратить их «неправильное использование».

«Китай — единственная страна, в которой существуют конкретные правила регулирования алгоритмов и их применения в повседневной жизни», — отмечает Цзюньхуа Чжу (Junhua Zhu), эксперт в области этики и управления ИИ в Университете Турку (Финляндия). А вот в США даже спустя более двух лет после запуска ChatGPT эффективных норм регулирования ИИ до сих пор нет. Законодательство ЕС об искусственном интеллекте, которое вступило в силу в 2024 году, не требует предварительного тестирования ИИ-моделей, как это, например, предусмотрено в Китае. А Швейцария значительно отстает в создании нормативной базы для ИИ как от ЕС, так и от Китая. Согласно недавнему заявлению правительства, такая база должна появиться лишь к концу 2026 годаВнешняя ссылка.

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«Китай — первопроходец», — говорит эксперт в области генеративного ИИ Элизабет Л’Оранж (Elisabeth L’Orange) из консалтинговой фирмы Deloitte в Гамбурге. По ее мнению, темпы, с которыми Пекин регулирует ИИ, не должны удивлять: в конце концов, это напрямую связано с авторитарным характером политической системы страны, основанной на всеобщем контроле и цензуре. «Больше всего власти боятся, что ИИ не будет соответствовать ценностям Коммунистической партии Китая», — подчеркивает Элизабет Л’Оранж. Чтобы предотвратить распространение нарративов, способных подорвать позиции партии, Китай требует, чтобы контент, созданный ИИ, отражал «основные ценности социализма». Контент, содержащий «призывы к сепаратизму или терроризму», строго запрещен.

«Огромный массив данных о гражданах»

Несмотря на все эти «этические рекомендации», официально призванные защищать частную жизнь, китайское правительство располагает огромным объемом данных о своих гражданах, превосходя любое другое государство мира. «Здесь нет такой защиты данных, как в Европе. Это Дикий Запад», — говорит Элизабет Л’Оранж (Elisabeth L’Orange). Как раз отсутствие строгих ограничений в этой области и позволяет Китаю быстрее развивать искусственный интеллект, тогда как в большинстве демократических стран действуют жесткие нормы защиты персональных данных. Китай использует это преимущество, чтобы доминировать в индустрии ИИ и на равных конкурировать с США. Так считают Дженнифер Виктория Скуррелл (Jennifer Victoria Scurrell) и Тобиас Пульвер (Tobias Pulver) из Центра изучения проблем безопасности (Center for Security Studies, CSS) при Высшей технической школе Цюриха (ETHZ).

Китай остаётся страной с наибольшим количеством камер наблюдения в мире, и Пекин — один из главных центров этой системы. На площади Тяньаньмэнь, как и по всей стране, технологии слежения работают на полную мощность. Keystone

«Мы должны спросить себя, почему Китай настаивает на правилах и этике, но сам при этом активно использует ИИ для массовой слежки на основе системы распознавания лиц», — говорит Виктория Скуррелл. С точки зрения Гуаньюй Кьяо-Франко (Guangyu Qiao-Franco), такая риторика — всего лишь еще один западный стереотип. Он убежден, что Китай пытается найти баланс между регулированием и инновациями, чтобы способствовать своему экономическому развитию наилучшим образом. «Китайская политика сосредоточена на внутренних процессах и не придает большого значения конкуренции с США», — считает он. Гуаньюй Кьяо-Франко сожалеет, что на Западе сложился образ Китая как страны, где ИИ якобы используется исключительно как инструмент массовой слежки. По его мнению, в китайской культуре приоритет отдается общему благу, а не индивидуальным свободам, и именно поэтому общество в целом спокойно воспринимает системы наблюдения на основе ИИ.

«Эти технологии в первую очередь рассматриваются как средства обеспечения национальной безопасности и общественного порядка», — объясняет эксперт, описывая китайскую модель как «демократию», основы которой «отличаются от западных концепций». Ронгшенг Чжу (Rongsheng Zhu), исследователь из пекинского университета Цинхуа, также критикует западный взгляд на китайский ИИ, настаивая на приоритете государственного контроля над разработками частных компаний в этой области. По его мнению, такое регулирование направлено на защиту прав граждан. «Демократические страны вроде США считают, что это нарушает свободу предпринимательства, но я все равно поддерживаю политику своего правительства», — говорит он.

Запад есть Запад, Восток есть Восток?

Но, может быть, Швейцария сумеет выступить посредником? Несмотря на все различия в подходах и на нынешнюю геополитическую напряженность, связанную с агрессией России против Украины, Швейцария рассматривает диалог с Китаем по вопросам этики ИИ и управления данными как «чрезвычайно важный фактор». Таково мнение Федерального департамента / министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA). В сентябре 2024 года Swissnex уже организовал встречи швейцарских и китайских экспертов на эту тему в Пекине и Шанхае. По словам Филиппа Рёсле (Philipp Rösle), эти дискуссии помогли «лучше понять и обсудить фундаментальные различия и сходства двух стран».

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Вскоре после этого швейцарские дипломаты Томас Шнайдер (Thomas Schneider) и Бенедикт Векслер (Benedikt Wechsler) встретились с представителями китайских властей, которые, по данным МИД Швейцарии, «проявили готовность к диалогу по вопросам ИИ, управления данными, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры». Официальный Берн также ведет переговоры с Соединенными Штатами и рассматривает возможность превращения Женевы в международный центр глобального цифрового регулирования. Благодаря своему нейтралитету и дипломатическому опыту Швейцария могла бы сыграть роль посредника между Китаем и США в области ИИ. Таково мнение Даниэля Герундино (Daniel Guérindino), бывшего заместителя генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO), базирующейся в Женеве.

«Швейцария способна объединить сильные стороны обеих систем. Это умение изначально было ключевой компетенцией нашей страны», — говорит он. Кроме того, тот факт, что Швейцария не является членом НАТО и ЕС, может восприниматься Пекином как положительный фактор. И если усилия Берна окажутся успешными, то они смогут способствовать гармонизации стандартов безопасности ИИ и регулирования данных по всему миру, замедлив процесс постепенного расхождения подходов к регулированию ИИ в Китае, США и Европе. Однако в беспристрастности Швейцарии уверены далеко не все.

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По мнению Ронгшенга Чжу, санкции, введенные Берном против России из-за ее агрессии против Украины, которая длится уже три года, подорвали репутацию страны как нейтрального государства. «Швейцария больше не заслуживает доверия как посредник», — заявляет китайский исследователь, повторяя российский нарратив. Тобиас Пульвер также сомневается, что Швейцария сможет сохранять абсолютную нейтральность, указывая, правда, в первую очередь не на санкции против России, а на экономическую зависимость как от Китая, так и от США. Швейцария, по его словам, подписала соглашение о свободной торговле с Пекином, но при этом в сфере искусственного интеллекта она по-прежнему зависит от американских полупроводниковых технологий. По его мнению, возможные новые ограничения на экспорт американских чипов вынудят Швейцарию в конечном итоге сделать выбор. «Рано или поздно ей придется определиться, с кем она», — заключает Тобиас Пульвер.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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