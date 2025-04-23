Швейцария пока не будет регулировать социальные медиа

Федеральный совет откладывает введение правовых норм, регулирующих деятельность Google, Facebook и X — чтобы не сердить Трампа? Keystone-SDA

Меры по ужесточению правовых основ деятельности крупных цифровых платформ в Швейцарии вновь отложены. По данным SRF Внешняя ссылка , за отсрочку выступили министр экономики Ги Пармелен и глава Федерального департамента / Министерства иностранных дел (ФДИД / EDA) Иньяцио Кассис.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland postpones online platform scrutiny as US tensions rise Читать далее Switzerland postpones online platform scrutiny as US tensions rise

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Проект швейцарского закона о цифровых платформах, направленный на усиление прав пользователей и повышение прозрачности деятельности таких компаний, как Google, Facebook, YouTube и X, снова отложен в долгий ящик. Как сообщает телерадиокомпания SRF со ссылкой на осведомлённые источники, Федеральный совет Швейцарии (правительство) не стал перед началом Пасхальных каникул принимать по этому вопросу какое-либо решение.

О необходимости более жесткого законодательного регулирования крупных коммуникационных платформ Федеральный совет объявил ещё в апреле 2023 года. Тогда планировалось, что проект закона, который можно было бы отправить на общественные консультации и обсуждения, будет готов к марту 2024 года. Однако потом сроки неоднократно переносились, а в январе 2025 года Федеральная канцелярия в Берне уведомила, что рассмотрение вопроса вновь откладывается.

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Теперь стало известно, что и на новом этапе обсуждения этого вопроса никакого решения снова принято не было. Причины отсрочки не раскрываются. Пресс-секретарь Федерального совета Урсула Эггенбергер сообщила SRF: «Как обычно, мы не комментируем ход обсуждений до принятия окончательного решения».

По информации SRF, за то, чтобы отложить меры по регулированию крупнейших цифровых концернов отсрочку выступили министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin, SVP) и глава МИД (EDA) Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, FDP). В кулуарах речь идёт о том, что Швейцария опасается дополнительного ухудшения отношений с США на фоне напряжённости, вызванной новыми таможенно-тарифными мерами администрации Дональда Трампа. В этом контексте швейцарские власти, вероятно, стремятся избежать шагов, которые могли бы быть восприняты как недружественные по отношению к американским технологическим компаниям.

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Политическая реакция на очередную задержку оказалась резко негативной. Член Национального совета (большая палата федерального парламента) от Социал-демократической партии Швейцарии (SP) Йон Пульт (Jon Pult) в комментарии для газет группы Tamedia назвал поведение Федерального совета «скандальным» и заявил, что власти «отказываются от собственных обещаний обеспечить цифровую безопасность». По его словам, речь идёт о «предвосхищающем повиновении» и «падением на колени» перед интересами иностранных корпораций.

Молодёжное отделение партии «Центр» (Die Junge Mitte) выступило с официальным заявлением, в котором говорится: «Федеральный совет повинуется Трампу, вместо того чтобы защищать молодёжь, демократию и права пользователей. Разве это и есть суверенитет?» С критикой выступила и левая организация AlgorithmWatch. Её представитель Анжела Мюллер заявила SRF, что «правила работы цифровых платформ носят произвольный характер, они зависят от корпоративных интересов и не поддаются надзору». По её мнению, откладывая регулирование, Швейцария сохраняет зависимость от технологических гигантов и не выполняет своих обязательств по защите прав населения. Позитивно это решение оценила правая Швейцарская народная партия (SVP).

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