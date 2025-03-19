Ведомство статистики Швейцарии вынуждено экономить

Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) вынуждено сократить объем предоставляемых услуг. Keystone-SDA

Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) вынуждено сократить объем предоставляемых услуг.

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В связи с напряженной бюджетной ситуацией BfS разработало программу экономии, с тем чтобы продолжать выполнять свои обязанности и одновременно сбалансировать бюджет. Об этом ведомство сообщило в официальном пресс-релизе на прошлой неделе.

Принятые парламентом меры по сокращению федеральных расходов приведут к сокращению бюджета BfS на 7,4 млн франков при общем годовом бюджете, составляющем около 180 млн. Кроме того, в последние годы на ведомство были возложены дополнительные нефинансируемые задачи, что привело к незапланированным расходам в размере 13 млн франков ежегодно.

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В то же время структурный дефицит BfS увеличился из-за резкого увеличения затрат, особенно в области информационных технологий. В рамках разработанной программы экономии уже начал реализовываться ряд мер.

В их числе отказ от индексации окладов сотрудников в соответствии с инфляцией, ограничение найма новых сотрудников на замену уходящих, сокращение закупок и прекращение выпуска ряда статистических сборников и отчетов.

Однако Ведомство отмечает, что и этих шагов недостаточно и что в ближайшее время потребуются дополнительные меры, которые напрямую затронут работу его отдельных департаментов.

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