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Ведомство статистики Швейцарии вынуждено экономить

Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) вынуждено сократить объем предоставляемых услуг.
Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) вынуждено сократить объем предоставляемых услуг. Keystone-SDA

Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) вынуждено сократить объем предоставляемых услуг.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В связи с напряженной бюджетной ситуацией BfS разработало программу экономии, с тем чтобы продолжать выполнять свои обязанности и одновременно сбалансировать бюджет. Об этом ведомство сообщило в официальном пресс-релизе на прошлой неделе.

Принятые парламентом меры по сокращению федеральных расходов приведут к сокращению бюджета BfS на 7,4 млн франков при общем годовом бюджете, составляющем около 180 млн. Кроме того, в последние годы на ведомство были возложены дополнительные нефинансируемые задачи, что привело к незапланированным расходам в размере 13 млн франков ежегодно.

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В то же время структурный дефицит BfS увеличился из-за резкого увеличения затрат, особенно в области информационных технологий. В рамках разработанной программы экономии уже начал реализовываться ряд мер.

В их числе отказ от индексации окладов сотрудников в соответствии с инфляцией, ограничение найма новых сотрудников на замену уходящих, сокращение закупок и прекращение выпуска ряда статистических сборников и отчетов.

Однако Ведомство отмечает, что и этих шагов недостаточно и что в ближайшее время потребуются дополнительные меры, которые напрямую затронут работу его отдельных департаментов.

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