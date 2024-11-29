Вопрос упрощенной натурализации будет вынесен на референдум

Швейцария, скорее всего, вскоре вновь займется вопросом порядка натурализации иностранцев. Keystone / Christian Beutler

Швейцария, скорее всего, вскоре вновь займется вопросом порядка натурализации иностранцев.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Страна, скорее всего, вскоре вновь займется вопросом порядка натурализации иностранцев, то есть предоставления им прав гражданства. На прошлой неделе общественный комитет Aktion Vierviertel, запустивший народную законодательную инициативу «За современный порядок предоставления прав гражданства (Демократическая инициатива)», представил необходимое число нотариально заверенных подписей граждан.

Только за последние три месяца под инициативой, запущенной комитетом Aktion Vierviertel («Акция Четыре Четверти») подписалось около 50 000 человек. В общей сложности было собрано более 135 000 подписей. Официально в распоряжение Федеральной канцелярии в Берне было передано 104 603 заверенных подписи. По мнению комитета, такой интерес к законопроекту лишний раз говорит о том, что Швейцарии нужно решать проблему «дефицита демократии».

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Сегодня страна, говорят иницианты, лишает политических прав, не освобождая их от обязанности уплачивать налоги, более четверти постоянного населения страны (9 млн / 27%). Инициатива Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)Внешняя ссылка предлагает предоставлять иностранцам возможность подавать ходатайство о предоставлении прав гражданства уже после пяти лет постоянного легального проживания в Швейцарии, и это независимо от типа ВНЖ. Сегодня нужно прожить 10 лет и иметь ВНЖ категории С (буква латинская).

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