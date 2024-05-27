В суде Цюрихе разбираются с сотрудниками Газпромбанка

Швейцарское отделение «Газпромбанка» стал объектом пристального внимания общественности после того, как шесть лет назад оно оказалось замешано в сюжете с т.н. «Панамскими документами». © Keystone / Ennio Leanza

В понедельник утром 27 мая 2024 года в Высоком суде Цюриха началось слушание в связи с апелляционной жалобой, поданной в рамках дела по обвинению четырех бывших сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка» в нарушении своих прямых должностных обязанностей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Zurich court continues Gazprombank trial against bank employees Оригинал Читать далее Zurich court continues Gazprombank trial against bank employees

Их адвокаты считают аргументацию обвинительного заключения совершенно недостаточной. Сейчас суд обсуждает соответствующие ходатайства адвокатов. Четыре бывших сотрудника филиала Газпромбанка в Швейцарии (Gazprombank Schweiz GPBS) обвиняются в управлении счетами доверенного лица Президента России Владимира Путина и, таким образом, в нарушении своих обязательств в сфере надлежащего соблюдения норм комплаенса.

Четыре бывших сотрудника филиала Газпромбанка в Швейцарии (Gazprombank Schweiz GPBS) обвиняются в управлении счетами доверенного лица Президента России Владимира Путина. KEYSTONE/© KEYSTONE / LINDA GRAEDEL

Речь идет о счетах Сергея Ролдугина. По сообщениям СМИ, российский музыкант-виолончелист считается близким доверенным лицом Владимира Путина. Он был клиентом GPBS в течение многих лет. В конце марта прошлого 2023 года окружной суд Цюриха приговорил обвиняемых, включая тогдашнего главу банка, к условным денежным штрафам. Они не согласились и направили в суд высшей инстанции апелляционную жалобу. В отношении всех обвиняемых действует презумпция невиновности.

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