В суде Цюрихе разбираются с сотрудниками Газпромбанка
В понедельник утром 27 мая 2024 года в Высоком суде Цюриха началось слушание в связи с апелляционной жалобой, поданной в рамках дела по обвинению четырех бывших сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка» в нарушении своих прямых должностных обязанностей.
Их адвокаты считают аргументацию обвинительного заключения совершенно недостаточной. Сейчас суд обсуждает соответствующие ходатайства адвокатов. Четыре бывших сотрудника филиала Газпромбанка в Швейцарии (Gazprombank Schweiz GPBS) обвиняются в управлении счетами доверенного лица Президента России Владимира Путина и, таким образом, в нарушении своих обязательств в сфере надлежащего соблюдения норм комплаенса.
Речь идет о счетах Сергея Ролдугина. По сообщениям СМИ, российский музыкант-виолончелист считается близким доверенным лицом Владимира Путина. Он был клиентом GPBS в течение многих лет. В конце марта прошлого 2023 года окружной суд Цюриха приговорил обвиняемых, включая тогдашнего главу банка, к условным денежным штрафам. Они не согласились и направили в суд высшей инстанции апелляционную жалобу. В отношении всех обвиняемых действует презумпция невиновности.
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