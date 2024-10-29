Германия «развернула» на швейцарской границе более 9000 человек

А всего за первые девять месяцев 2024 года Федеральная полиция Германии выявила 53 410 попыток несанкционированного въезда в ФРГ. Keystone

За первые девять месяцев 2024 года Федеральная полиция Германии* выявила 53 410 попыток незаконного въезда в Германию. По данным немецкой газеты Bild am Sonntag, на всех сухопутных границах правоохранители «развернули» 28 321 человек, но большинство отказов в пересечении границы с ФРГ пришлось на границу со Швейцарией.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Most illegal entries to Germany in 2024 came via Switzerland Оригинал Читать далее Most illegal entries to Germany in 2024 came via Switzerland

Там таковых, по данным газеты Bild am Sonntag, было зарегистрировано в общей сложности 9113 человек, кроме того, 7862 человека пытались нелегально въехать в Германию из Польши, 5468 — из Австрии и 2350 — из Франции. Отказ в праве пересечь границу с ФРГ получили за отчетный период 5935 граждан и гражданок Украины, а также 4709 сирийцев и 2396 афганцев. Кроме того, полиция ФРГ остановила на границе 1482 ранее депортированных мигранта, желавших снова въехать в страну несмотря на запрет.

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Напомним, что пограничный контроль в границах Шенгенской зоны не предусмотрен, тем не менее почти год назад Германия ввела контроль на разных участках свой государственной границы. Несанкционированный (незаконный) въезд в страну имеет место согласно действующим нормам, если иностранец намеревается пересечь границу без действующего легального миграционного документа, например вида на жительство.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обосновала введение контроля на сухопутных границах страны причинами, связанными с нелегальной миграцией, а также с необходимостью активнее противодействовать исламистски мотивированному терроризму и трансграничной преступности. Это решение затронуло так же границы ФРГ с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом.

Примечание:

*Федеральная полиция ФРГ (Die deutsche Bundespolizei, сокращенно BPOL) относится в Германии к правоохранительным органам федерального уровня наряду с Федеральным ведомством уголовной полиции (Bundeskriminalamt) и Полицией немецкого Бундестага / парламента (Polizei beim Deutschen Bundestag).

Находится в ведении Федерального министерства внутренних дел (Bundesministerium des Innern und für Heimat). Отвечает за охрану границ, исполняет задачи транспортной полиции, а также работает в области обеспечения авиационной безопасности и противодействия массовым беспорядкам.