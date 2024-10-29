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Национальная политика

Германия «развернула» на швейцарской границе более 9000 человек

А всего за первые девять месяцев 2024 года Федеральная полиция Германии выявила 53 410 попыток несанкционированного въезда в Германию.
А всего за первые девять месяцев 2024 года Федеральная полиция Германии выявила 53 410 попыток несанкционированного въезда в ФРГ. Keystone

За первые девять месяцев 2024 года Федеральная полиция Германии* выявила 53 410 попыток незаконного въезда в Германию. По данным немецкой газеты Bild am Sonntag, на всех сухопутных границах правоохранители «развернули» 28 321 человек, но большинство отказов в пересечении границы с ФРГ пришлось на границу со Швейцарией.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Там таковых, по данным газеты Bild am Sonntag, было зарегистрировано в общей сложности 9113 человек, кроме того, 7862 человека пытались нелегально въехать в Германию из Польши, 5468 — из Австрии и 2350 — из Франции. Отказ в праве пересечь границу с ФРГ получили за отчетный период 5935 граждан и гражданок Украины, а также 4709 сирийцев и 2396 афганцев. Кроме того, полиция ФРГ остановила на границе 1482 ранее депортированных мигранта, желавших снова въехать в страну несмотря на запрет.

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Напомним, что пограничный контроль в границах Шенгенской зоны не предусмотрен, тем не менее почти год назад Германия ввела контроль на разных участках свой государственной границы. Несанкционированный (незаконный) въезд в страну имеет место согласно действующим нормам, если иностранец намеревается пересечь границу без действующего легального миграционного документа, например вида на жительство.

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Swiss German border

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обосновала введение контроля на сухопутных границах страны причинами, связанными с нелегальной миграцией, а также с необходимостью активнее противодействовать исламистски мотивированному терроризму и трансграничной преступности. Это решение затронуло так же границы ФРГ с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом.

Примечание:

*Федеральная полиция ФРГ (Die deutsche Bundespolizei, сокращенно BPOL) относится в Германии к правоохранительным органам федерального уровня наряду с Федеральным ведомством уголовной полиции (Bundeskriminalamt) и Полицией немецкого Бундестага / парламента (Polizei beim Deutschen Bundestag).

Находится в ведении Федерального министерства внутренних дел (Bundesministerium des Innern und für Heimat). Отвечает за охрану границ, исполняет задачи транспортной полиции, а также работает в области обеспечения авиационной безопасности и противодействия массовым беспорядкам.

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