Идея налога на наследство не находит поддержки общества
Инициатива, выдвинутая в феврале 2023 года, предусматривает введение 50-процентного налога на наследования начиная с суммы в 50 млн франков (56 млн долларов) и выше. Эти деньги предлагается перенаправить на финансирование «экологической трансформации швейцарской экономики».
По расчетам инициаторов, молодежного отделения партии социалистов (JUSO), этот налог позволил бы собирать около 6 млрд швейцарских франков в год. Федеральные и кантональные власти могли бы затем инвестировать эти деньги в «меры по защите климата». Так считают швейцарские «комсомольцы», но что думает народ?
По данным репрезентативного опроса, проведенного институтом DemoSCOPE по заказу новостного сайта Watson, 67% опрошенных выступили против 50-процентного налога на наследование, 6% сказали, что «скорее были бы против» такой меры. Четко в пользу данного налога выступили 21% респондентов, 6 % сказали, что «скорее проголосовали бы за такой налог». Не дали ответа или сказали, что не знают, как голосовать, менее 1% опрошенных.
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Заметная разница наблюдается между франко- и германоязычными кантонами. На западе страны против этого налога выступили 74% избирателей и еще 5% выступили бы «скорее против, чем за», показатели по немецкоязычной части страны соответственно составляют 66 и 6%. Наибольшую поддержку текст инициативы получил среди левых. В пользу такого налога выступают около 56% тех, кто причисляет себя к электоральному базису Социал-демократической партии (SP), еще 17% «скорее выступили бы за налог, чем против».
Среди тех, кто поддерживают партии правого центра, а это партия «Центр» (Mitte), партия «Либералы» (FDP) и Швейцарская народная партия (SVP), идею такого налога разделяют в среднем 10% избирателей. В возрастной группе 15-34-летних с таким налогом согласны 44% опрошенных, еще 8% «скорее поддержали бы» его, чем отвергли. Среди 35-54-летних этот показатель снижается до 19 % (8%), среди тех, кому за 55 и выше против налога выступает очевидное большинство в 80%.
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Около 54% опрошенных удовлетворены существующей правовой ситуацией, 27% хотели бы получить от правительства какое-то контрпредложение к инициативе. На референдуме в 2015 году предложение ввести похожий налог на наследование уже провалилось, против него выступил 71% избирателей. В тот раз предлагалось ввести федеральный налог на наследование и дарение в размере 20% начиная от 2 млн швейцарских франков, при этом одна треть поступлений за счет этого налога должна была бы направляться в доход пенсионной системы, а одна треть — в кантоны.
Если бы инициатива 2015 года был поставлен на голосование сегодня, то её постигла бы та же участь: 53% высказались бы против неё, и только 37 % — за. Нынешний опрос проводился НИИ DemoSCOPE с 16 по 24 июля 2024 года, в опросе приняли участие 6 558 человек из немецко- и франкоговорящих кантонов. Статистическая погрешность составляет показатель в +/- 1,6%.
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