Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Идея налога на наследство не находит поддержки общества. Keystone / Gaetan Bally

Инициатива, выдвинутая в феврале 2023 года, предусматривает введение 50-процентного налога на наследования начиная с суммы в 50 млн франков (56 млн долларов) и выше. Эти деньги предлагается перенаправить на финансирование «экологической трансформации швейцарской экономики».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Inheritance tax idea has low public support, survey finds Оригинал Читать далее Inheritance tax idea has low public support, survey finds

По расчетам инициаторов, молодежного отделения партии социалистов (JUSO), этот налог позволил бы собирать около 6 млрд швейцарских франков в год. Федеральные и кантональные власти могли бы затем инвестировать эти деньги в «меры по защите климата». Так считают швейцарские «комсомольцы», но что думает народ?

По данным репрезентативного опроса, проведенного институтом DemoSCOPE по заказу новостного сайта Watson, 67% опрошенных выступили против 50-процентного налога на наследование, 6% сказали, что «скорее были бы против» такой меры. Четко в пользу данного налога выступили 21% респондентов, 6 % сказали, что «скорее проголосовали бы за такой налог». Не дали ответа или сказали, что не знают, как голосовать, менее 1% опрошенных.

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Заметная разница наблюдается между франко- и германоязычными кантонами. На западе страны против этого налога выступили 74% избирателей и еще 5% выступили бы «скорее против, чем за», показатели по немецкоязычной части страны соответственно составляют 66 и 6%. Наибольшую поддержку текст инициативы получил среди левых. В пользу такого налога выступают около 56% тех, кто причисляет себя к электоральному базису Социал-демократической партии (SP), еще 17% «скорее выступили бы за налог, чем против».

Среди тех, кто поддерживают партии правого центра, а это партия «Центр» (Mitte), партия «Либералы» (FDP) и Швейцарская народная партия (SVP), идею такого налога разделяют в среднем 10% избирателей. В возрастной группе 15-34-летних с таким налогом согласны 44% опрошенных, еще 8% «скорее поддержали бы» его, чем отвергли. Среди 35-54-летних этот показатель снижается до 19 % (8%), среди тех, кому за 55 и выше против налога выступает очевидное большинство в 80%.

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Около 54% опрошенных удовлетворены существующей правовой ситуацией, 27% хотели бы получить от правительства какое-то контрпредложение к инициативе. На референдуме в 2015 году предложение ввести похожий налог на наследование уже провалилось, против него выступил 71% избирателей. В тот раз предлагалось ввести федеральный налог на наследование и дарение в размере 20% начиная от 2 млн швейцарских франков, при этом одна треть поступлений за счет этого налога должна была бы направляться в доход пенсионной системы, а одна треть — в кантоны.

Если бы инициатива 2015 года был поставлен на голосование сегодня, то её постигла бы та же участь: 53% высказались бы против неё, и только 37 % — за. Нынешний опрос проводился НИИ DemoSCOPE с 16 по 24 июля 2024 года, в опросе приняли участие 6 558 человек из немецко- и франкоговорящих кантонов. Статистическая погрешность составляет показатель в +/- 1,6%.

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