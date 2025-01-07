Израильские БПЛА стали для Швейцарии головной болью

Швейцария заказала в Израиле шесть разведывательных беспилотников и сталкивается с тех пор с серьезными проблемами. SRF

Швейцария заказала в Израиле шесть разведывательных беспилотников и сталкивается с тех пор с серьезными проблемами. На сей раз речь идет о системе распознавания препятствий в воздухе Detect and Avoid, позволяющая дронам уклоняться во время полета от парапланов или парашютистов. Беспилотники, поставляемые в Швейцарию израильской компанией Elbit, пока на это не способны. Соответствующим образом допрограммировать БПЛА должна будет швейцарская сторона.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Israeli drone headache continues for Swiss army Оригинал Читать далее Israeli drone headache continues for Swiss army

Провести дополнительное программирование должен был бы государственный оборонный концерн Ruag. Но как следует из письма, отправленного недавно парламентским финансовым надзором (Finanzdelegation des Parlamentes) на адрес министра обороны Виолы Амхерд и находящегося в распоряжении телеканала SRFВнешняя ссылка, концерну Ruag вряд ли удастся это сделать.

Кроме того, депутаты критикуют в этом письме «значительные риски с точки зрения технической осуществимости и затрат» на осуществление данной операции. Но если не провести модернизацию программного обеспечения, то тогда «автономные операционные возможности беспилотников будут сильно ограничены, а эксплуатационные расходы при этом значительно возрастут».

Эвфемизм «ограниченные операционные возможности» означает, что для того, чтобы избежать столкновений с объектами в воздухе, разведывательным дронам понадобится сопровождение в лице, например, вертолета или другого летательного аппарата с фиксированными несущими плоскостями, то есть обычного самолета. На это указывает, в частности, Урс Лоэр (Urs Loher), директор Федерального Ведомства по вопросам материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse. Тем не менее, будучи конкретным заказчиком этих дронов, чиновник предполагает, что Ruag вполне сможет справиться с поставленной задачей.

Беспилотные летательные аппараты длиной 9 метров и с размахом крыльев 17 метров могут использоваться как военными, так и гражданскими ведомствами. © Keystone / Urs Flueeler

«Вертолеты сопровождения? Это полный абсурд, тут я могу только развести руками», — говорит Мауро Туена (Mauro Tuena), депутат парламента (национальный советник) от правой Швейцарской народной партии (SVP). «Ведь помимо всего прочего новые беспилотники должны решать задачи в области мониторинга пограничного режима и делать это они должны тихо. Дрон сам по себе летает высоко и очень тихо, нужно очень внимательно смотреть в небо, чтобы обнаружить его. Вертолет же очень шумен и не может летать так высоко, так что в итоге мы бы получили бы то же самое, что и сегодня, и заплатили бы за это „то же самое“ 300 миллионов франков».

Уверенности Урса Лоэра в том, что «все будет хорошо», совершенно недостаточно. «Парламент одобрил покупку беспилотников в 2015 году, сопроводив это решение пакетом требований, прошло десять лет и в 2025 году мы все еще не имеем возможности начать их эксплуатацию. Ведомство Armasuisse должно усилить давление (на израильскую сторону)». Впрочем, кое в чем Урс Лоэр уже преуспел. В указанном письме «финансовой делегации» парламента говорилось о разногласиях между ведомством Armasuisse и концерном Ruag по поводу объема контракта и порядка распределения дополнительных расходов, исчисляемых миллионами.

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Но как теперь говорит Урс Лоэр в интервью телеканалу SRF, этот вопрос уже решен и без необходимости выделять дополнительные бюджетные средства. Однако проблема с дополнительным оснащением дронов системой Detect and Avoid — это только одна из множества проблем. Пока поставлены только четыре из шести заказанных беспилотников и они, вероятно, самое раннее будут полностью готовы к эксплуатации лишь в 2029 году, вместо изначального запланированного 2019 года. Одним из камней преткновения по-прежнему остается требование Швейцарии, согласно которому этот дрон должен уметь совершать автономную посадку без использования системы GPS.

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Израильская компания Elbit в свое время ответила, что все эти дополнительные требования вполне осуществимы, но, как говорит Урс Лоэр, «возможно, тогда мы были слишком оптимистичны настроены». Критика ситуации с закупами беспилотников — это, на самом деле, лишь один из нескольких моментов, критикуемых «финансовой делегацией» в указанном письме. В частности, депутаты «с большой озабоченностью» отмечают тот факт, что ситуация в целом с топовыми проектами в оборонном ведомстве «заметно ухудшилась».

«Учитывая общий объем выделенных на них средств, а это около 19 млрд франков, особую озабоченность вызывают задержки в поставках, сопутствующие риски и общий возможный недостаток ресурсов». В это связи «финансовая делегация» предлагает в еще большей степени ужесточить парламентский надзор за оборонным ведомством.