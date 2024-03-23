Марсель Деттлинг избран новым президентом SVP

Новому президенту самой сильной партии Швейцарии 43 года, он по профессии фермер, кроме того, является депутатом федерального парламента родом из центральной Швейцарии. KEYSTONE/©KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Новый президент Швейцарской народной партии (SVP) Марсель Деттлинг (Marcel DettlingВнешняя ссылка) был избран на эту должность на партийной конференции в городе Лангенталь (кантон Берн / BE) в субботу 23 марта 2024 года. Марсель Деттлинг сменит на этой должности Марко Кьеза.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Кроме того, на конференции после долгих дебатов партия предложила голосовать на референдуме 9 июня 2024 года против новой редакции закона об электроэнергии, нацеленной на упрощение процедур проектирования и строительства крупных электростанций, а также на дальнейшее поощрение и стимулирование строительства небольших солнечных энергоустановок.

Новому президенту самой сильной партии Швейцарии 43 года, он по профессии фермер, кроме того, является депутатом федерального парламента родом из центральной Швейцарии. Характер приземленный, устойчивый, в народе популярен, по идеологии консервативен, потому и принадлежит к консервативному крылу партии.

Показать больше

Показать больше Так говорил Кристоф Блохер, или Лебединая песня «сверхотца» SVP Этот контент был опубликован на Кристоф Блохер окончательно ушел на политическую пенсию. Мы помним, как все начиналось! Читать далее Так говорил Кристоф Блохер, или Лебединая песня «сверхотца» SVP

В 1998 году основал молодежное отделение Швейцарской народной партии в кантоне Швиц, впервые был избран в кантональный парламент в 2008 году, в 2015 году стал депутатом Национального совета, большой палаты федерального парламента страны.

Сделал карьеру в партии: в 2018 году вошел в состав партийного руководства национальной организации SVP, с 2022 года занимает должность вице-президента партии вместе с депутатами Национального совета Селин Амодруз (Céline Amaudruz, кантон Женева / GE) и Магдаленой Мартулло-Блохер (Magdalena Martullo-Blocher, кантон Граубюнден / GR).

Показать больше

Показать больше Является ли Швейцарская народная партия (SVP) «крайне правой»? Этот контент был опубликован на Ультраправая? Консервативная? Популистская? Как только не называют в прессе SVP. А какая она на самом деле? Читать далее Является ли Швейцарская народная партия (SVP) «крайне правой»?

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.