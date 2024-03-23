Марсель Деттлинг избран новым президентом SVP
Новый президент Швейцарской народной партии (SVP) Марсель Деттлинг (Marcel DettlingВнешняя ссылка) был избран на эту должность на партийной конференции в городе Лангенталь (кантон Берн / BE) в субботу 23 марта 2024 года. Марсель Деттлинг сменит на этой должности Марко Кьеза.
Кроме того, на конференции после долгих дебатов партия предложила голосовать на референдуме 9 июня 2024 года против новой редакции закона об электроэнергии, нацеленной на упрощение процедур проектирования и строительства крупных электростанций, а также на дальнейшее поощрение и стимулирование строительства небольших солнечных энергоустановок.
Новому президенту самой сильной партии Швейцарии 43 года, он по профессии фермер, кроме того, является депутатом федерального парламента родом из центральной Швейцарии. Характер приземленный, устойчивый, в народе популярен, по идеологии консервативен, потому и принадлежит к консервативному крылу партии.
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В 1998 году основал молодежное отделение Швейцарской народной партии в кантоне Швиц, впервые был избран в кантональный парламент в 2008 году, в 2015 году стал депутатом Национального совета, большой палаты федерального парламента страны.
Сделал карьеру в партии: в 2018 году вошел в состав партийного руководства национальной организации SVP, с 2022 года занимает должность вице-президента партии вместе с депутатами Национального совета Селин Амодруз (Céline Amaudruz, кантон Женева / GE) и Магдаленой Мартулло-Блохер (Magdalena Martullo-Blocher, кантон Граубюнден / GR).
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