Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Национальная политика

Новые законы в Швейцарии в 2025 году: паранджа, пенсии и банки

Новый год — новые законы. Какие новые законодательные положения вступили в силу в Швейцарии 1 января 2025 года?
Новый год — новые законы. Какие новые законодательные положения вступили в силу в Швейцарии 1 января 2025 года? Keystone

Новый год — новые законы. Какие новые законодательные положения вступили в силу в Швейцарии 1 января 2025 года?

Этот контент был опубликован на
11 минут

Джули работала в качестве радиожурналиста для британской компании ВВС и для независимых радиостанций по всей Великобритании, а затем присоединилась к команде Швейцарского Международного Радио. Позже она окончила киношколу и снимала документальные фильмы, а с 2001 году работает в SWI swissinfo.ch.

С нового года в Швейцарии вступает в силу запрет на сокрытие лица в общественном пространстве, одобренный народом на референдуме после долгих общественных дебатов. Кроме того, заработают новые законы, направленные на борьбу с детскими браками, на стимулирование использования возобновляемых источников энергии и на предотвращение банкротства банковско-финансовых институтов.

В Швейцарии вступает в силу запрет на сокрытие лица в общественных местах

С 1 января 2025 года в Швейцарии вступает в силу запрет на ношение в общественных местах верхней одежды, скрывающей лицо. В прессе его прозвали «запретом на ношение паранджи», но касается этот запрет и разных способов заматывать лицо, применяемых левыми и правыми политическими экстремистами и «футбольными хулиганами». Нарушение этой нормы может караться штрафом в размере до 1 000 швейцарских франков. Тем самым Швейцария присоединилась к пяти другим европейским странам, включая соседние Францию и Австрию, в которых подобный запрет уже действует.

Показать больше
Verschleierte Frauen

Показать больше

В Швейцарии народ склонен запретить никаб и паранджу

Этот контент был опубликован на Опрос общественного мнения накануне очередного национального референдума в Швейцарии.

Читать далее В Швейцарии народ склонен запретить никаб и паранджу

В марте 2021 года соответствующая народная законодательная инициатива была в Швейцарии одобрена на референдуме большинством в 51,2% голосов швейцарских избирателей и избирательниц. Закон не распространяется на закрытие лица, необходимое по соображениям безопасности, погодных условий или охраны здоровья (ношение медицинских масок). Скрывать лицо разрешено и дальше, как обычно, в сфере искусства и культуры, а также в рекламных целях.

Упрощение порядка наследования

В новом 2025 году вступили в силу новые нормы и правила, приводящие наследственное право Швейцарии в соответствие с аналогичными европейскими положениями. Это очень важное развитие правовой ситуации для швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом, ведь 61% всей иностранной швейцарской диаспоры проживает в странах-членах Европейского союза или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Ранее между Швейцарией и ЕС в вопросах наследования то и дело возникали юридические конфликты. Новое пересмотренное и адаптированное законодательство о порядке наследования сближает Швейцарию с Евросоюзом, что сделает правовую ситуацию швейцарцев за рубежом и их родственников более определенной и предсказуемой.

Показать больше
Предложение о введении 50% налога на наследование обеспокоило сверхбогатых резидентов Швейцарии и заставило их начать размышлять об эмиграции.

Показать больше

Налог на наследство спровоцирует исход миллиардеров из Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Предложение о введении 50% налога на наследование обеспокоило сверхбогатых резидентов Швейцарии и заставило их начать размышлять об эмиграции.

Читать далее Налог на наследство спровоцирует исход миллиардеров из Швейцарии?

Увеличение пенсий и пособий

Многие швейцарцы, живущие как в стране, так и за рубежом будут рады узнать, что с 1 января 2025 года государственные пенсии первого компонента швейцарской пенсионной системы (AHV) будут увеличены на 2,9%. Эта мера была реализована с целью противодействия росту цен и с тем, чтобы соответствовать реальному уровню фактической заработной платы.

Соответственно, минимальная государственная пенсия «первого компонента» увеличится с 1 225 до 1 260 швейцарских франков в месяц, максимальная пенсия подрастёт с 2 450 до 2 520 швейцарских франков в месяц (при условии выработки всего необходимого рабочего стажа — минимальный стаж 12 месяцев, максимальный — 40 лет). Одновременно будут скорректированы сумма обязательных отчислений работодателей и госбюджета (федеральный уровень) в фонды пенсионного страхования, все дополнительные выплаты и пособия, входящие в «первый компонент», скорректирован будет и «второй компонент» (обязательная профессиональная пенсионная накопительная программа BVG).

Как правило, каждые два года правительство Швейцарии рассматривает вопрос о необходимости и целесообразности корректировки пенсий «первого компонента». Последняя такая корректировка была проведена в 2023 году, когда минимальная пенсия по старости AHV была установлена на уровне 1 225 швейцарских франков в месяц.

Показать больше

Укрепление платежеспособности банков

После финансового кризиса 2007–2009 годов в Швейцарии были разработаны новые более жесткие меры, нормы и правила, регулирующие работу банковского сектора. Завершающим этапом реформ стал пакет мер, обязывающих банки создавать «в хорошие времена» резервы капитала, которые они смогут использовать в периоды экономических или финансовых кризисов. Часть этих мер заработала в Швейцарии с 1 января 2025 года.

Почему понадобилось менять банковское законодательство? В период до мирового финансового («ипотечного») кризиса банки, как правило, избегали омертвлять слишком большую долю своего собственного в качестве резерва «на черный день». В 2008 году крупнейший швейцарский банк UBS едва не потерпел полный крах и его пришлось спасать правительству Швейцарии и Швейцарскому национальному (центральному) банку с использованием средств налогоплательщиков.

Показать больше
Парламентская следственная комиссия по опубликовала свой доклад с причинами краха банка Credit Suisse

Показать больше

Завершено парламентское расследование краха банка CS

Этот контент был опубликован на Парламентская следственная комиссия опубликовала свой доклад с причинами краха банка Credit Suisse.

Читать далее Завершено парламентское расследование краха банка CS

Пятнадцать лет спустя последовал крах банка Credit Suisse, что ещё раз доказало: вопрос укрепления платежеспособности банков, включая и вопрос наличия у них в любой момент времени достаточных резервов ликвидности, остается актуальным. Неконтролируемое банкротство банка Credit Suisse могло бы нанести мировой финансовой системе огромный ущерб и этот кризис удалось предотвратить буквально в последние часы только благодаря вмешательству швейцарского правительства и экстренному слиянию этого банка с его конкурентом банком UBS. Всё это привело к необходимости дальнейшего ужесточения системы нормативного регулирования банковского сектора.

Поддержка возобновляемых источников энергии

Правительство Швейцарии стремится к увеличению масштабов производства энергии из возобновляемых источников, таких как гидроэнергия, солнце, ветер и биомасса. С этой целью был разработан новый Федеральный закон, одобренный 68,7% швейцарских избирателей на референдуме в июне 2024 года. Первый пакет мер, предусмотренный этим Законом, и вступил в силу 1 января 2025 года.

В соответствии с ним в ближайшие 10–15 лет Швейцария намерена производить в шесть раз больше, чем в 2022 году, энергии из возобновляемых источников, в первую очередь за счет солнечной и гидроэнергии. Новый закон позволит ускорить реализацию, кроме того, по меньшей мене полутора десятков крупных гидроэнергетических проектов, уже согласованных федеральным правительством, кантонами (субъектами федерации), экологическими организациями и электрогенерирующими компаниями.

В частности, будут модернизированы тринадцать существующих гидроэлектростанций, в Альпах будут построены три новых водохранилища, один из них планируется соорудить в регионе города Церматт в кантоне Вале прямо на фоне культовой горы Маттерхорн.

Показать больше
Народ Швейцарии на референдуме одобрил поправки в энергетическое законодательство, призванные обеспечить надежное энергоснабжение в ситуации «энергетического перехода» и войны России против Украины.

Показать больше

Швейцария одобрила на референдуме энергетическое законодательство

Этот контент был опубликован на Оно призвано обеспечить надежное энергоснабжение в ситуации «энергетического перехода» и войны России против Украины.

Читать далее Швейцария одобрила на референдуме энергетическое законодательство

Меры по борьбе с детскими браками

Швейцарские законодательные нормы противодействия так называемым «детским бракам» станут в 2025 году более эффективными. В частности, швейцарские власти больше не будут признавать и регистрировать заключенные за рубежом браки с участием несовершеннолетних лиц, даже если один из супругов на момент заключения такого брака постоянно проживал в Швейцарии. Такие «детские браки» могут быть аннулированы по требованию властей или иного заинтересованного лица.

Показать больше
Volto donna triste.

Показать больше

Проблема принудительных браков в Швейцарии

Этот контент был опубликован на А. Шиваганесан («Федеральный центр по борьбе с браками по принуждению») о том, почему власти должны взять на себя больше ответственности.

Читать далее Проблема принудительных браков в Швейцарии

Эти меры давно назрели, поскольку по словам правозащитников за последние восемь лет в Швейцарии заметно увеличилось число несовершеннолетних лиц, которых насильно выдают замуж. Кроме того, «детские браки» могут быть аннулированы вплоть до момента достижения данной категорией лиц 25-летнего возраста. Ранее это было возможно только до 18 лет. Кроме того, в Швейцарии будут признаваться только браки супругов, достигших по меньшей мере 16-летнего возраста.

Налогообложение трансграничных маятниковых трудовых мигрантов

С 1 января в Швейцарии вступает в силу новый режим налогообложения трансграничных маятниковых трудовых мигрантов, то есть лиц, живущих постоянно в ближнем европейском зарубежье (Германии, Австрии, Италии, Франции), но работающих днем в Швейцарии и возвращающихся вечером после работы домой в Европу. Этот новый режим призван стабилизировать процесс налоговых поступлений в бюджет Швейцарии от данной категории работников. С этой целью Швейцария заключила с Италией и Францией, то есть двумя сопредельными странами, из которых в Швейцарию приезжает наибольшее количество трансграничных маятниковых трудовых мигрантов, два соглашения.

Показать больше
Grenzgänger demonstrieren an der Grenze

Показать больше

«Понаехавшие» в Швейцарии, или Кто такие «фронтальеры»?

Этот контент был опубликован на Кто они, эти сотни тысяч человек, утром приезжающие из-за границы на работу в Швейцарию, а вечером возвращающиеся в Германию или Францию?

Читать далее «Понаехавшие» в Швейцарии, или Кто такие «фронтальеры»?

Эти документы касаются прежде всего работы в удаленном формате «из дома» («хоум-оффис»). Теперь итальянец, удаленно работающий на швейцарскую фирму и сидящий физически в условном Милане, должен будет уплатить швейцарскому фиску налог на средства, заработанные им за четверть общей продолжительности своей работы в таком режиме. Для французского гражданина эта квота составит 40% от общего годового рабочего времени на швейцарского работодателя.

Об изменении режима медицинского страхования

До сих пор застрахованные в Швейцарии лица, желающие сменить медицинскую страховку, должны были ждать ноября. С 1 января 2025 года они теперь могут менять свою модель страхования, когда захотят, при условии, что они останутся с тем же поставщиком страховых услуг. Эти изменения имеют значение в первую очередь для тех, кто захочет снизить свою страховую нагрузку, выбрав более выгодную модель. По прогнозам 2025 году страховые взносы на медицинское страхование в Швейцарии опять вырастут в среднем на 6%.

Показать больше
Regine Sauter, Baptiste Hurni, Samira Marti, Hannes Germann

Показать больше

Швейцарцы отвергли инициативу по медицинскому страхованию: реакции

Этот контент был опубликован на Вот что сказали сторонники и противники «Инициативы по снижению премий ОМС» после воскресного голосования.

Читать далее Швейцарцы отвергли инициативу по медицинскому страхованию: реакции

По данным Федерального Ведомства здравоохранения (BAG, подразделение МВД, в Швейцарии нет отдельного Минздрава), средний ежемесячный страховой взнос ОМС составит 378,70 швейцарских франков на человека в месяц. Постоянное увеличение страховых тарифов ОМС негативно сказываться на доходах населения. Согласно расчетам Федерального Ведомства статистики (BfS), очередное удорожание страховых тарифов снизит темп увеличения среднего располагаемого подушевого дохода на 0,5%.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
47 Отметки «мне нравится»
73 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
28 Отметки «мне нравится»
29 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR