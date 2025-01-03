Новые законы в Швейцарии в 2025 году: паранджа, пенсии и банки

Новый год — новые законы. Какие новые законодательные положения вступили в силу в Швейцарии 1 января 2025 года? Keystone

Новый год — новые законы. Какие новые законодательные положения вступили в силу в Швейцарии 1 января 2025 года?

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С нового года в Швейцарии вступает в силу запрет на сокрытие лица в общественном пространстве, одобренный народом на референдуме после долгих общественных дебатов. Кроме того, заработают новые законы, направленные на борьбу с детскими браками, на стимулирование использования возобновляемых источников энергии и на предотвращение банкротства банковско-финансовых институтов.

В Швейцарии вступает в силу запрет на сокрытие лица в общественных местах

С 1 января 2025 года в Швейцарии вступает в силу запрет на ношение в общественных местах верхней одежды, скрывающей лицо. В прессе его прозвали «запретом на ношение паранджи», но касается этот запрет и разных способов заматывать лицо, применяемых левыми и правыми политическими экстремистами и «футбольными хулиганами». Нарушение этой нормы может караться штрафом в размере до 1 000 швейцарских франков. Тем самым Швейцария присоединилась к пяти другим европейским странам, включая соседние Францию и Австрию, в которых подобный запрет уже действует.

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В марте 2021 года соответствующая народная законодательная инициатива была в Швейцарии одобрена на референдуме большинством в 51,2% голосов швейцарских избирателей и избирательниц. Закон не распространяется на закрытие лица, необходимое по соображениям безопасности, погодных условий или охраны здоровья (ношение медицинских масок). Скрывать лицо разрешено и дальше, как обычно, в сфере искусства и культуры, а также в рекламных целях.

Упрощение порядка наследования

В новом 2025 году вступили в силу новые нормы и правила, приводящие наследственное право Швейцарии в соответствие с аналогичными европейскими положениями. Это очень важное развитие правовой ситуации для швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом, ведь 61% всей иностранной швейцарской диаспоры проживает в странах-членах Европейского союза или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Ранее между Швейцарией и ЕС в вопросах наследования то и дело возникали юридические конфликты. Новое пересмотренное и адаптированное законодательство о порядке наследования сближает Швейцарию с Евросоюзом, что сделает правовую ситуацию швейцарцев за рубежом и их родственников более определенной и предсказуемой.

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Увеличение пенсий и пособий

Многие швейцарцы, живущие как в стране, так и за рубежом будут рады узнать, что с 1 января 2025 года государственные пенсии первого компонента швейцарской пенсионной системы (AHV) будут увеличены на 2,9%. Эта мера была реализована с целью противодействия росту цен и с тем, чтобы соответствовать реальному уровню фактической заработной платы.

Соответственно, минимальная государственная пенсия «первого компонента» увеличится с 1 225 до 1 260 швейцарских франков в месяц, максимальная пенсия подрастёт с 2 450 до 2 520 швейцарских франков в месяц (при условии выработки всего необходимого рабочего стажа — минимальный стаж 12 месяцев, максимальный — 40 лет). Одновременно будут скорректированы сумма обязательных отчислений работодателей и госбюджета (федеральный уровень) в фонды пенсионного страхования, все дополнительные выплаты и пособия, входящие в «первый компонент», скорректирован будет и «второй компонент» (обязательная профессиональная пенсионная накопительная программа BVG).

Как правило, каждые два года правительство Швейцарии рассматривает вопрос о необходимости и целесообразности корректировки пенсий «первого компонента». Последняя такая корректировка была проведена в 2023 году, когда минимальная пенсия по старости AHV была установлена на уровне 1 225 швейцарских франков в месяц.

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Укрепление платежеспособности банков

После финансового кризиса 2007–2009 годов в Швейцарии были разработаны новые более жесткие меры, нормы и правила, регулирующие работу банковского сектора. Завершающим этапом реформ стал пакет мер, обязывающих банки создавать «в хорошие времена» резервы капитала, которые они смогут использовать в периоды экономических или финансовых кризисов. Часть этих мер заработала в Швейцарии с 1 января 2025 года.

Почему понадобилось менять банковское законодательство? В период до мирового финансового («ипотечного») кризиса банки, как правило, избегали омертвлять слишком большую долю своего собственного в качестве резерва «на черный день». В 2008 году крупнейший швейцарский банк UBS едва не потерпел полный крах и его пришлось спасать правительству Швейцарии и Швейцарскому национальному (центральному) банку с использованием средств налогоплательщиков.

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Пятнадцать лет спустя последовал крах банка Credit Suisse, что ещё раз доказало: вопрос укрепления платежеспособности банков, включая и вопрос наличия у них в любой момент времени достаточных резервов ликвидности, остается актуальным. Неконтролируемое банкротство банка Credit Suisse могло бы нанести мировой финансовой системе огромный ущерб и этот кризис удалось предотвратить буквально в последние часы только благодаря вмешательству швейцарского правительства и экстренному слиянию этого банка с его конкурентом банком UBS. Всё это привело к необходимости дальнейшего ужесточения системы нормативного регулирования банковского сектора.

Поддержка возобновляемых источников энергии

Правительство Швейцарии стремится к увеличению масштабов производства энергии из возобновляемых источников, таких как гидроэнергия, солнце, ветер и биомасса. С этой целью был разработан новый Федеральный закон, одобренный 68,7% швейцарских избирателей на референдуме в июне 2024 года. Первый пакет мер, предусмотренный этим Законом, и вступил в силу 1 января 2025 года.

В соответствии с ним в ближайшие 10–15 лет Швейцария намерена производить в шесть раз больше, чем в 2022 году, энергии из возобновляемых источников, в первую очередь за счет солнечной и гидроэнергии. Новый закон позволит ускорить реализацию, кроме того, по меньшей мене полутора десятков крупных гидроэнергетических проектов, уже согласованных федеральным правительством, кантонами (субъектами федерации), экологическими организациями и электрогенерирующими компаниями.

В частности, будут модернизированы тринадцать существующих гидроэлектростанций, в Альпах будут построены три новых водохранилища, один из них планируется соорудить в регионе города Церматт в кантоне Вале прямо на фоне культовой горы Маттерхорн.

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Меры по борьбе с детскими браками

Швейцарские законодательные нормы противодействия так называемым «детским бракам» станут в 2025 году более эффективными. В частности, швейцарские власти больше не будут признавать и регистрировать заключенные за рубежом браки с участием несовершеннолетних лиц, даже если один из супругов на момент заключения такого брака постоянно проживал в Швейцарии. Такие «детские браки» могут быть аннулированы по требованию властей или иного заинтересованного лица.

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Эти меры давно назрели, поскольку по словам правозащитников за последние восемь лет в Швейцарии заметно увеличилось число несовершеннолетних лиц, которых насильно выдают замуж. Кроме того, «детские браки» могут быть аннулированы вплоть до момента достижения данной категорией лиц 25-летнего возраста. Ранее это было возможно только до 18 лет. Кроме того, в Швейцарии будут признаваться только браки супругов, достигших по меньшей мере 16-летнего возраста.

Налогообложение трансграничных маятниковых трудовых мигрантов

С 1 января в Швейцарии вступает в силу новый режим налогообложения трансграничных маятниковых трудовых мигрантов, то есть лиц, живущих постоянно в ближнем европейском зарубежье (Германии, Австрии, Италии, Франции), но работающих днем в Швейцарии и возвращающихся вечером после работы домой в Европу. Этот новый режим призван стабилизировать процесс налоговых поступлений в бюджет Швейцарии от данной категории работников. С этой целью Швейцария заключила с Италией и Францией, то есть двумя сопредельными странами, из которых в Швейцарию приезжает наибольшее количество трансграничных маятниковых трудовых мигрантов, два соглашения.

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Эти документы касаются прежде всего работы в удаленном формате «из дома» («хоум-оффис»). Теперь итальянец, удаленно работающий на швейцарскую фирму и сидящий физически в условном Милане, должен будет уплатить швейцарскому фиску налог на средства, заработанные им за четверть общей продолжительности своей работы в таком режиме. Для французского гражданина эта квота составит 40% от общего годового рабочего времени на швейцарского работодателя.

Об изменении режима медицинского страхования

До сих пор застрахованные в Швейцарии лица, желающие сменить медицинскую страховку, должны были ждать ноября. С 1 января 2025 года они теперь могут менять свою модель страхования, когда захотят, при условии, что они останутся с тем же поставщиком страховых услуг. Эти изменения имеют значение в первую очередь для тех, кто захочет снизить свою страховую нагрузку, выбрав более выгодную модель. По прогнозам 2025 году страховые взносы на медицинское страхование в Швейцарии опять вырастут в среднем на 6%.

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По данным Федерального Ведомства здравоохранения (BAG, подразделение МВД, в Швейцарии нет отдельного Минздрава), средний ежемесячный страховой взнос ОМС составит 378,70 швейцарских франков на человека в месяц. Постоянное увеличение страховых тарифов ОМС негативно сказываться на доходах населения. Согласно расчетам Федерального Ведомства статистики (BfS), очередное удорожание страховых тарифов снизит темп увеличения среднего располагаемого подушевого дохода на 0,5%.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.