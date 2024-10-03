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Ограничения на попрошайничество вызывают жаркие споры

В парламенте кантона Во возникли жаркие дебаты по вопросу о том, стоит ли дополнительно ограничивать попрошайничество на улицах.
В парламенте кантона Во возникли жаркие дебаты по вопросу о том, стоит ли дополнительно ограничивать попрошайничество на улицах. Keystone-SDA

В парламенте швейцарского франкоязычного кантона Во возникли жаркие дебаты по вопросу о том, стоит ли дополнительно ограничивать попрошайничество на улицах. В других регионах страны сейчас обсуждаются аналогичные меры.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Попрошайничество было запрещено в кантоне Во в 2018 году, затем в 2021 году этот запрет был заблокирован решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, обсуждавшего прецедент, связанный с похожим сюжетом, имевшим место в кантоне Женева. Страсбургские судьи постановили, что безоговорочное и жесткое пресечение попрошайничества не является адекватной и пропорциональной мерой.

В результате местные власти кантона Во были вынуждены предложить в июле 2023 года новый законопроект. В нем заложен базовый принцип, в соответствии с которым попрошайничество может быть разрешено до тех пор, пока оно не ущемляет свободу выбора каждого прохожего. Навязчивое или агрессивное попрошайничество, а также попрошайничество в ряде «социально значимых» мест, будет подпадать под запрет и возможные санкционные меры.

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Во вторник 17 сентября 2024 года во время обсуждения этого вопроса в парламенте кантона Во было предложено внести в указанный выше законопроект многочисленные поправки, в основном запретительного и ограничительного характера. Курирующий министр правительства кантона Во Вассилис Венизелос, не преминул попросить коллег-депутатов «не слишком усердствовать в смысле запретов», с тем чтобы избежать возможных новых негативных решений ЕСПЧ.

Он также отметил, что попрошайничество само по себе не является проблемой для безопасности, скорее речь идет о субъективном чувстве незащищенности прохожих. В кантоне Во на данный момент был зафиксирован только один случай торговли людьми, связанный с системным попрошайничеством на улице и имевший место уже в 2013 году. Сейчас, по его мнению, никакого всплеска агрессивного попрошайничества не наблюдается. Тем самым, с одной стороны, речь идет, по его словам, о том, чтобы не криминализировать бедность, а с другой — о том, чтобы отреагировать на беспокойство населения.

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Несмотря на то, что по этому вопросу в парламенте кантона Во сложилась ситуация жесткой конфронтации между правыми и левыми, кантональный парламент в итоге проголосовал за вариант, предложенный правительством. Отныне в законе указано, что попрошайничество «запрещено, там и тогда, где и когда оно может нарушить свободу прохожих». Закон предусматривает наказание за «навязчивое или агрессивное» попрошайничество, заметным большинством голосов парламентарии добавили в закон тезис о «вводящих в заблуждение практиках» (имея в виду, например, попрошайничество с предъявлением фальшивых документов и разного рода «справок»).

Три поправки от правых также теперь учтены в законе: запрет на попрошайничество действует по всему периметру крестьянских рынков, а не только в очередях перед ларьками. Нельзя побираться у входов в общественные заведения, в непосредственной близости от школ, детских яслей, детских площадок, банков, почтовых отделений, банкоматов и парковочных счётчиков.

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