Что мотивировало швейцарцев голосовать на выборах в 2023 году?

Стало известно, какими точно мотивами руководствовался швейцарский электорат накануне и во время парламентских выборов октября 2023 года. Keystone / Alessandro Della Valle

Иммиграция и озабоченность снижением своей собственной покупательной способности: эти мотивы стали для швейцарцев основными тематическими ориентирами накануне и во время парламентских выборов октября 2023 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Immigration and ebbing green wave shaped 2023 Swiss elections Оригинал Читать далее Immigration and ebbing green wave shaped 2023 Swiss elections

Озабоченность иммиграцией и ослабление леволиберальных и зелёных сил обеспечили правой Швейцарской народной партии (SVP) и левой партии социал-демократов (SP) выигрыш на парламентских выборах октября 2023 г.

«Народники» из SVP смогли, кроме того, в значительной степени мобилизовать весь свой электоральный «ядерный» потенциал, социалисты (SP) завоевали себе дополнительные голоса при помощи обращения к таким темам, как снижение покупательной способности населения и постоянное удорожание полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Таковы результаты исследования Wahlforschungsprojekt Selects, представленные в четверг 20 июня 2024 года в Берне. Проект финансировался Швейцарским Национальным научным фондом (SNSF) и проводился на базе «Швейцарского центра экспертизы в области социальных наук» (Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften FORS) в Лозанне.

Как говорится в пресс-релизе, сопровождающем презентацию итогов исследования, Швейцарской народной партии (SVP) удалось мобилизовать своих базовых избирателей, что было особенно заметно после потерь, которые партия понесла на выборах 2019 года, SVP также смогла отнять голоса у «Либералов» (FDP). Социалисты (SP) смогли перетянуть голоса от партий «Зелёных» (GPS) и «Зелёных либералов» (GLP).

В 2023 году за SP проголосовали около четверти бывших избирателей «Зеленых», голоса же «Зелёных либералов», в свою очередь, перешли к социалистам, либералам (FDP) и центристской партии (Die Mitte). Либералы, некогда партия основателей Швейцарии, так и не смогла остановить свой нисходящий тренд, уступив SVP и партии «Центр».

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Средний предвыборный бюджет одного кандидата в депутаты (по собственным данным) составил чуть меньше 5 500 швейцарских франков (6 177 долларов). У кандидатов-мужчин в распоряжении было около 6 000 швейцарских франков, а у женщин только 4 300 франков. В среднем кандидаты от правых Швейцарской народной партии и «Либералов» имели в своем распоряжении примерно в три раза больше денег, нежели кандидаты от левых и экологических партий.

Все эти выводы были сделаны на основе опроса около 5 000 избирателей, при этом примерно 8 000 человек были опрошены до и после дня выборов 22 октября 2023 года. Кроме того, свою информацию предоставили проекту около 2 500 кандидатов, баллотировавшихся в Национальный совет, большую палату парламента, и в Совет кантонов, малую палату.

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