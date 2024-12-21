Швейцария и ЕС завершили диалог об основах сотрудничества

«Между Европейским союзом и Швейцарией будет подписано новое историческое соглашение». Keystone-SDA

На совместной пятничной пресс-конференции Президента Швейцарской Конфедерации Виолы Амхерд и председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен звучали такие понятия, как «день радости». «Будет подписано новое историческое соглашение между Европейским союзом и Швейцарией», — указала У. фон дер Ляйен. Организация швейцарцев за рубежом (ASO) также подчеркнула, что речь идет о «хороших новостях».

7 минут

«Мы не только укрепляем и без того прочные партнерские отношения между нами. Укрепление этих связей имеет большое значение и в более широком контексте», — заявила в пятницу 20 декабря 2024 года председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы даем общие ответы на глобальные реалии, с которыми нам всем приходится иметь дело. Мы живем в эпоху быстрых перемен, глобальный баланс сил постоянно меняется. Ветра конкуренции становятся все более холодными.

Современный мир взаимосвязан, геополитическая напряженность, например, в Украине или на Ближнем Востоке, оказывает непосредственное влияние как на Швейцарию, так и на 27 стран-членов ЕС. В этой сложной обстановке прочные партнерские отношения являются не только преимуществом, но и необходимостью. Швейцария и ЕС также разделяют такие общие ценности, как демократия, верховенство закона и социальная рыночная экономика. Обе стороны также привержены международному порядку, основанному на нормах и правилах. Мы настолько близки, насколько это вообще возможно.

Показать больше

Показать больше Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению? Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению. Читать далее Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?

Этим соглашением между ЕС и Швейцарией мы признаем то, что сложилось исторически. Швейцария и ЕС будут иметь неограниченный доступ к внутреннему рынку друг друга, обеспечивая при этом одинаково высокие стандарты качества, что создаст для предпринимателей и потребителей безопасные (рамочные условия). В определенной степени мы создаем новую мощную державу, способную конкурировать с ведущими экономиками мира».

Показать больше

Показать больше Швейцария – ЕС: высокие отношения! Этот контент был опубликован на Как устроены отношения Швейцарии и Европейского союза? Об этом Вы можете узнать из нашего познавательного анимационного видеосюжета. Читать далее Швейцария – ЕС: высокие отношения!

О чем идет речь конкретно? После 197 раундов консультаций Швейцария и ЕС завершили переговоры по существу своих будущих взаимных отношений. Федеральный совет (кабмин Швейцарии) объявил, что все ранее определенные цели были достигнуты во всех соответствующих областях. Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила со своей стороны в Берне, что в ходе интенсивных переговоров удалось согласовать интересы обеих сторон на справедливой основе.

Президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд (справа) и председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Keystone / Alessandro Della Valle

Соглашения. Будут подписаны ещё три секторальных (билатеральных) соглашения: о взаимном доступе на рынок электроэнергии, о здравоохранении и об обеспечении безопасности продуктов питания. По словам правительства Швейцарии, все институциональные вопросы будут напрямую интегрированы в соответствующие отдельные уже ранее подписанные соглашения, новые нормы, регулирующие бюджетные субсидии, будут применяться только к трём конкретным областям: к сфере воздушного транспорта, наземного транспорта и электроэнергии. Сфера общественно значимых и системно релевантных услуг и отраслей затронута не будет.

Миграционный режим. Было решено, что в случае необходимости Швейцария сможет по собственной инициативе ограничивать режим свободного перемещения физических лиц. Это даст швейцарской стороне «дополнительные инструменты на случай, если иммиграция начнет приводить к серьезным экономическим или социальным проблемам».

Показать больше

Показать больше ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению Этот контент был опубликован на Совместная декларация станет основой для будущего нового раунда консультаций между Швейцарией и ЕС по поводу договорных рамок их отношений. Читать далее ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению

Защита рынка труда и заработной платы от европейского демпинга. Иностранные компании, желающих оказывать свои услуги в Швейцарии, должны будут оповещать швейцарские власти о приходе на швейцарский рынок не за восемь, а только за четыре календарных дня. Так называемая «антидемпинговая оговорка» (Non-Regression-Klausel) гарантирует швейцарский уровень заработной платы для всех работников, выполняющих свои работы в Швейцарии. Швейцария не обязана будет перенимать любые будущие корректировки или изменения в соответствующем законодательстве ЕС, которые могли бы привести к зарплатному демпингу.

Показать больше

Показать больше Отношения с ЕС: Швейцария настроена критически, но выступает за диалог Этот контент был опубликован на Население Швейцарии не испытывает особого энтузиазма по отношению к Евросоюзу, считая все-таки двусторонний формат кооперации с Брюсселем важным фактором. Читать далее Отношения с ЕС: Швейцария настроена критически, но выступает за диалог

Участие в программах ЕС. С 1 января 2025 года Швейцария получит полный доступ к программам финансирования научных исследований ЕС, таким как Horizon Europe. С 2027 года Швейцария также сможет снова участвовать в программе Erasmus+.

Швейцарский взнос в европейский «Фонд сплочения». За право присутствовать на европейском рынке Швейцарии придется заплатить довольно немалые деньги. В рамках переходного этапа, то есть в период с 2025 по 2029 год, Швейцария будет выплачивать в европейский «Фонд сплочения» ежегодный взнос в размере 130 миллионов франков. В период с 2030 по 2036 год эта сумма возрастет до 350 миллионов франков в год.

Парламент Швейцарии сможет обсудить эти решения и высказать свое мнение в 2026 году. Окончательно тексты соглашений должны быть парафированы весной 2025 года. По словам Федерального совета одновременно будут завершены переговоры с кантонами и социальными и экономическими партнерами (местные власти, профсоюзы, ассоциации работодателей). На данный момент (20 декабря 2024 года) с ним уже было проведено 150 раундов консультаций. Запустить обычную процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования договоренностей с ЕС Федеральный совет намерен уже до летних каникул 2025 года. Парламент рассмотрит их в 2026 году.

Показать больше

Показать больше Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии не хотят вступать в ЕС, они поддерживают «двусторонний» формат кооперации с Брюсселем и даже готовы на уступки ему. Читать далее Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу

Форма и тип референдума? Этот вопрос пока остается открытым. Общий итоговый документ под названием «Соглашение по стабилизации билатерального формата кооперации с ЕС» (Abkommen zur Stabilisierung des bilateralen Wegs) будет иметь формат Указа федерального правительства (Bundesbeschluss). Три новых билатеральных соглашения с ЕС должны быть представлены в формате отдельных Указов федерального правительства. Как говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии, окончательное решение о структуре всего пакета соглашений и о типе референдума Федеральный совет примет в момент начала процесса общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung).

«Для более чем 466 000 швейцарцев, проживающих в странах ЕС, успешное завершение переговоров между Швейцарией и ЕС является «радостной новостью». Об этом пишет в своем пресс-релизе Организация швейцарцев за рубежом (ASO / OSA). Это позволит «защитить их права, в частности, в рамках Соглашения о свободном перемещении физических лиц между ЕС и Швейцарией». По состоянию на конец 2023 года на ПМЖ в странах ЕС проживали 57% от всей иностранной швейцарской диаспоры. «Благодаря Соглашению о свободном передвижении лиц они свободны в выборе места работы и проживания в этих государствах, там к ним относятся так же, как и к гражданам стран ЕС/ЕАСТ», — отмечает Организация швейцарцев за рубежом.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

Читайте также:

Показать больше

Показать больше В Швейцарии запустили «европейскую инициативу» Этот контент был опубликован на Народная законодательная инициатива Für eine starke Schweiz in Europa (Europa-Initiative) («За сильную Швейцарию в Европе (Европейская инициатива)») преследует цель вписать в федеральную конституцию статью, определяющую параметры «активной европейской интеграции Швейцарии». Читать далее В Швейцарии запустили «европейскую инициативу»

Показать больше

Показать больше Энергосистема Швейцарии: в центре Европы, но за ее пределами Этот контент был опубликован на Без Швейцарии энергетика Старого света немыслима, но сама она не может на равных участвовать в работе европейского рынка электричества. Читать далее Энергосистема Швейцарии: в центре Европы, но за ее пределами