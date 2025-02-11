Швейцария предлагает провести саммит по ИИ в Женеве
Швейцария предлагает провести саммит по ИИ в Женеве. Федеральный советник Альберт Рёшти заявил на пресс-конференции, что такой саммит может состояться в Женеве в 2026 году.
Выступая на саммите AI Action Summit в Париже, глава Федерального департамента / Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) Альберт Рёшти предложил организовать в Швейцарии международные консультации, посвященные вопросам искусственного интеллекта. По его словам, встреча могла бы пройти в Женеве в 2026 году.
Однако, как отметил Альберт Рёшти во вторник 11 февраля 2025 года на встрече с журналистами в посольстве Швейцарии в Париже, этот вопрос еще предстоит обсудить в Федеральном совете (кабмине). «Нам необходимо провести соответствующие консультации, но было бы важно укрепить позиции Швейцарии в качестве глобального центра исследований и разработок в области искусственного интеллекта, особенно учитывая потенциал наших университетов и компаний», — подчеркнул он.
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Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция
Альберт Рёшти также отметил, что искусственный интеллект открывает значительные возможности для общества и экономики, но, чтобы эффективно их использовать, необходимо всесторонне рассмотреть технологические, геополитические и социальные риски, связанные с его развитием.
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В рамках саммита в Париже Альберт Рёшти также провел встречу с министром транспорта Франции Филиппом Табаро (Philippe Tabarot). По итогам переговоров стороны подписали две декларации о намерениях, направленные на стратегическое развитие франко-швейцарского железнодорожного сообщения.
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