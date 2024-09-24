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Швейцарский парламент признал Голодомор геноцидом

Соответствующую резолюцию парламентарии приняли во вторник 24 сентября 2024 года 123 голосами против 58 при семи воздержавшихся.
Соответствующую резолюцию парламентарии приняли во вторник 24 сентября 2024 года 123 голосами против 58 при семи воздержавшихся. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии (большая палата, Национальный совет) признал голод 1932–1933 годов геноцидом против мирного населения Украины. Соответствующую резолюцию парламентарии приняли во вторник 24 сентября 2024 год 123 голосами против 58 при семи воздержавшихся.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Голодомор, — голод, организованный сталинским режимом, — унес жизни около четырех миллионов украинцев, двух миллионов казахов и нескольких сотен тысяч русских. Его целью было сломить сопротивление крестьянских слоев общества, выступавших против коллективизации. Теперь эти факты не оспариваются никем из настоящих ученых и независимых исследователей. На этом настаивала в ходе дебатов Кристин Бадерчер (Christine Badertscher) из партии «Зелёных» (GPS).

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«Этим признанием мы гарантируем, что жертвы (Голодомора) не будут забыты», — добавила она, говоря о том, что своим решением парламент Швейцарии подаст важный символический сигнал. Против признания Голодомора геноцидом выступила Швейцарская народная партия (SVP). По словам депутата от этой партии Моники Рюэггер (Monika Rüegger) такая оценка — это дело международных трибуналов, а не отдельных государств, Швейцария не обязана решать, имел ли место геноцид или нет, она может либо встать на сторону одной из сторон, либо сохранить нейтралитет и суверенитет.

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Признание Голодомора геноцидом было поставлено на политическую повестку дня швейцарского парламента сразу после начала агрессии России против Украины в 2022 году. В 2006 году сама Украина официально объявила Голодомор геноцидом, в конце 2022 года такое же решение принял парламент Германии. Национальное собрание Франции и Сенат Италии сделали то же самое в 2023 году.

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Голодомор начался, напомним, после двух неурожаев в 1931 и 1932 годах. Несмотря на голод, терзавший сельское население, советский режим реквизировал в Украине тонны зерна, большая часть которого была продана на мировом рынке, чтобы заработать валюту. По мнению многих историков, осенью 1932 года Иосиф Сталин решил использовать голод в качестве оружия именно против Украины. Голодомор — это очень болезненная глава в истории Украины.

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