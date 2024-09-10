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Национальная политика

Эксперты уверены, что без экономии Швейцарии не обойтись

Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией.
Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией. Keystone-SDA

Бюджетная ситуация в Швейцарии непростая, группа экспертов предложила программу экономии, получив со всех сторон залпы критики. Однако глава группы экспертов Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией. Об этом он заявил в интервью немецкоязычной газете NZZ am Sonntag.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Бюджетная ситуация в Швейцарии непростая, группа экспертов предложила программу экономии, получив со всех сторон залпы критики. Однако глава группы экспертов Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией. Об этом он заявил в интервью немецкоязычной газете NZZ am Sonntag.

Всего его группа предложила шесть десятков мер экономии расходов федерального общественного бюджета, но С. Гайяр, бывший глава Федерального финансового Ведомства Швейцарии (Eidgenössische Finanzverwaltung EFV) не может пока оценить, какие из этих рекомендаций будут действительно реализованы. «Не исключено, что на стол правительства будут положены какие-то намного лучшие предложения», — указал он в интервью газете NZZ am Sonntag, опубликованном 8 сентября 2024 года.

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