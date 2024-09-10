Эксперты уверены, что без экономии Швейцарии не обойтись

Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией. Keystone-SDA

Бюджетная ситуация в Швейцарии непростая, группа экспертов предложила программу экономии, получив со всех сторон залпы критики. Однако глава группы экспертов Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией. Об этом он заявил в интервью немецкоязычной газете NZZ am Sonntag.

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Бюджетная ситуация в Швейцарии непростая, группа экспертов предложила программу экономии, получив со всех сторон залпы критики. Однако глава группы экспертов Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией. Об этом он заявил в интервью немецкоязычной газете NZZ am Sonntag.

Всего его группа предложила шесть десятков мер экономии расходов федерального общественного бюджета, но С. Гайяр, бывший глава Федерального финансового Ведомства Швейцарии (Eidgenössische Finanzverwaltung EFV) не может пока оценить, какие из этих рекомендаций будут действительно реализованы. «Не исключено, что на стол правительства будут положены какие-то намного лучшие предложения», — указал он в интервью газете NZZ am Sonntag, опубликованном 8 сентября 2024 года.

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Ожидаемым образом каталог предложений по экономии бюджетных расходов подвергся критике и слева и справа, со стороны как центральных кантонов, так и периферийных регионов. «Выступая с жесткой экономией не следует надеяться на приобретение новых друзей», — указал Серж Гайяр. Группа экспертов, по его словам, вообще рассмотрела более 300 предложений, отобрав только шесть десятков. «Федеральный центр многое делает разумно, и это хорошая новость. Большая часть расходов оправдана и эффективна, но при этом у Швейцарии есть и потенциал экономии, который позволяет сократить многие виды расходов, без того, чтобы тут же наступил конец света».

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В докладе о состоянии федеральных финансов, представленном группой экспертов в четверг на прошлой неделе 5 сентября 2024 года, говорится о возможности потенциально сэкономить до 5 миллиардов швейцарских франков, уже начиная с 2030 года. Правые партии (SVP, FDP) уже приветствовали в целом эту программу, но левые (SP, Grüne) ее критикуют и отвергают. Постоянное совещание / Конференция кантональных правительств (Konferenz der Kantonsregierungen) предостерегла от перекладывания бремени экономии на кантоны.

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В ближайшие несколько дней будут созваны круглые столы с участием представителей кантонов (субъектов федерации), политических партий и социальных партнеров (профсоюзы, организации работодателей, местные власти) для обсуждения каталога мер, предложенного Комиссией Гайара. Следующие шаги должны быть определены в конце сентября. Ожидается, что в январе 2025 года Федеральный совет запустит процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung) мер, отобранных кабмином в «шорт-лист». Затем свое решение примет федеральный парламент. Подробнее о том, как выглядит программа экономии, предложенная Комиссией Гайара, читайте по ссылке ниже.

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