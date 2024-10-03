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Национальная политика

Вступило в силу новое швейцарское табачное законодательство

С 1 октября 2024 года по всей Швейцарии вступила в силу новая редакция федерального табачного законодательства.
С 1 октября 2024 года по всей Швейцарии вступила в силу новая редакция федерального табачного законодательства. Keystone / Gaetan Bally

С 1 октября 2024 года по всей Швейцарии вступила в силу новая редакция федерального табачного законодательства, обязывающего, в частности, все кантоны (субъекты федерации) ограничить продажу табачных изделий.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Новая редакция швейцарского федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (Tabakproduktegesetz / Loi sur les produits du tabac) положил конец лоскутному одеялу кантональных норм и правил, регулирующих оборот табачной продукции, включая нюхательный табак и электронные сигареты.

До сих пор в кантонах Швиц и Аппенцелль-Внутренний дети могли легально покупать сигареты, поскольку там не было установленного законом возраста совершеннолетия, при этом в одних кантонах этот возраст начинался с 16 лет, в других с 18. Теперь все лица в Швейцарии, желающие приобрести изделия из табака, должны быть совершеннолетними, то есть разменять 18 лет.

Новая редакция Федерального табачного закона также ограничивает рекламу табачных изделий. Она больше не допускается в общественных местах, на территории частной собственности она разрешена — если только если она не видна со стороны общественных мест.

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В рамках культурно-массовых мероприятий, ориентированных на несовершеннолетних лиц, присутствие табачных спонсоров не допускается, равно как и бесплатные рекламные сувениры и подарки, связанные с потреблением табака. Курение электронных сигарет на вокзалах также ограничено и разрешено только в специально отведенных местах для курения.

Правила против пассивного курения теперь распространяются на все табачные изделия. Остается только дождаться подзаконных актов, которые разъяснят с процессуально-правовой точки зрения, как в реальности будет реализовываться новое национальное законодательство о табачных изделиях, насколько высоки будут штрафы и будет ли осуществляться контроль, который, что ясно уже сейчас, по идее должен находиться в сфере компетенций и предметов ведения кантонов (субъектов федерации).

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