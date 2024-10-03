Вступило в силу новое швейцарское табачное законодательство

С 1 октября 2024 года по всей Швейцарии вступила в силу новая редакция федерального табачного законодательства. Keystone / Gaetan Bally

С 1 октября 2024 года по всей Швейцарии вступила в силу новая редакция федерального табачного законодательства, обязывающего, в частности, все кантоны (субъекты федерации) ограничить продажу табачных изделий.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en New Swiss tobacco law protects children nationwide Оригинал Читать далее New Swiss tobacco law protects children nationwide

Новая редакция швейцарского федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (Tabakproduktegesetz / Loi sur les produits du tabac) положил конец лоскутному одеялу кантональных норм и правил, регулирующих оборот табачной продукции, включая нюхательный табак и электронные сигареты.

До сих пор в кантонах Швиц и Аппенцелль-Внутренний дети могли легально покупать сигареты, поскольку там не было установленного законом возраста совершеннолетия, при этом в одних кантонах этот возраст начинался с 16 лет, в других с 18. Теперь все лица в Швейцарии, желающие приобрести изделия из табака, должны быть совершеннолетними, то есть разменять 18 лет.

Новая редакция Федерального табачного закона также ограничивает рекламу табачных изделий. Она больше не допускается в общественных местах, на территории частной собственности она разрешена — если только если она не видна со стороны общественных мест.

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В рамках культурно-массовых мероприятий, ориентированных на несовершеннолетних лиц, присутствие табачных спонсоров не допускается, равно как и бесплатные рекламные сувениры и подарки, связанные с потреблением табака. Курение электронных сигарет на вокзалах также ограничено и разрешено только в специально отведенных местах для курения.

Правила против пассивного курения теперь распространяются на все табачные изделия. Остается только дождаться подзаконных актов, которые разъяснят с процессуально-правовой точки зрения, как в реальности будет реализовываться новое национальное законодательство о табачных изделиях, насколько высоки будут штрафы и будет ли осуществляться контроль, который, что ясно уже сейчас, по идее должен находиться в сфере компетенций и предметов ведения кантонов (субъектов федерации).

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