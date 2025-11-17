Как «инициатива о нейтралитете» изменит внешнюю политику Швейцарии?

Как эта инициатива в случае ее одобрения народом изменит основы внешней и оборонной политики Швейцарии? Christian Merz / Keystone

Народная законодательная инициатива «О нейтралитете» (Neutralitätsinitiative) направлена на то, чтобы закрепить в федеральной Конституции Швейцарии строгую, буквальную трактовку принципов её нейтралитета.

13 минут

Что всё это конкретно означало бы для внешней и оборонной политики Швейцарии? Разбираемся по порядку.

Каковы цели этой инициативы?

Народная законодательная инициатива «О нейтралитете» (Neutralitätsinitiative) — это законопроектВнешняя ссылка, по которому граждане Швейцарии проголосуют на референдуме в 2026 году. В рамках швейцарской социально-политической модели народная инициатива (Volksinitiative) — это инструмент прямой демократии, позволяющий гражданам предложить поправку в Конституцию, если в её поддержку в течение 18 месяцев было собрано не менее 100 000 подписей граждан.

Если большинство граждан и кантонов одобрит инициативу, то в Конституции Швейцарии будет закреплён принцип «постоянного и вооружённого нейтралитета». До сих пор, как ни парадоксально, этого сделано не было. Сейчас Конституция лишь указывает, что за «вопросы нейтралитета» отвечают Федеральный совет (Bundesrat, правительство) и парламент. Такая формулировка обеспечивает необходимую степень гибкости, позволяющую адаптировать «политику нейтралитетаВнешняя ссылка» к изменяющимся международным условиям.

Одобрение этой инициативыВнешняя ссылка существенно снизило бы степень этой гибкости. Почему? Например, законопроект прямо предусматривает положение, по которому Швейцария не сможет вступать в какие-либо военные союзы или альянсы. Формально в этом нет ничего нового, это положение уже закреплено нормами международного права — прежде всего, Гаагскими конвенциями 1907 года: Конвенцией V о правах и обязанностях нейтральных держав в сухопутной войне и Конвенцией XIII о нейтралитете на море.

На данный момент нейтралитет Швейцарии — не конституционное, а традиционно-правовое и международно признанное обязательство, вытекающее из решений Венского конгресса 1815 года. Keystone

Эти документы запрещают нейтральным государствам вступать в военные союзы, предоставлять военную помощь одной из сторон конфликта или давать кому-то право использовать свою территорию в военных целях, закрепляя таким образом базовые, основные принципы постоянного нейтралитета, на которые опирается и Швейцария. Именно поэтому, вступив в НАТО, Швеция и Финляндия утратили в 2023 году свой статус нейтрального государства.

В Швейцарии же подобный шаг все равно был бы возможен лишь после всенародного голосования. И пока ничто не указывает, что народ согласился бы с такой перспективой. Однако одобрение «Инициативы о нейтралитете» могло бы вынудить страну заметно сократить, например, участие в программах сотрудничества с НАТО, прежде всего в рамках «Партнёрства ради мираВнешняя ссылка» (Partnership for Peace): Швейцария является участником этой программы с 1996 года.

Показать больше Швейцарская политика Нейтралитет: что делает Швейцария в случае войны? Как устроена армия Швейцарии и какие ограничения на неё накладывает нейтралитет. Читать далее Нейтралитет: что делает Швейцария в случае войны?

Наиболее радикальным же изменением основ внешней политики страны стало бы закрепление в Конституции запрета на применение «невоенных мер воздействия» — то есть на самостоятельное введение своих собственных экономических и политических санкций в отношении воюющих государств. Исключение составили бы только санкции, утверждённые Советом Безопасности ООН. Сейчас Швейцария идёт следом за ЕС и сама вводит аналогичные санкции против России, ведущей агрессивную войну против Украины.

Каковы особенности швейцарского нейтралитета?

Швейцария выбирает себе статус нейтрального государства добровольно; он не является международно-правовым обязательством страны и он может быть отменён по собственному решению Конфедерации. Швейцарский нейтралитет — вооружённый, очень часто это забывают, после чего следуют вопросы: а зачем нейтральной стране армия? Ответ: перед Вооруженными силами страны ставится исключительно задача самообороны. Вооруженный нейтралитет Швейцарии признан на международном уровне. Страна отказывается от военной поддержки сторон конфликта — но при этом Швейцария может поддерживать дипломатические и экономические отношения даже с воюющими государствами.

Швейцарский нейтралитет: происхождение и правовые основы

Швейцария относится к числу государств, имеющих статус постоянно нейтральной страны — наряду, например, с Австрией и Ирландией. Однако именно она обладает самым давним и устойчивым нейтральным статусом в Европе. Впервые этот он был международно признан на Венском конгрессе 1815 года, когда по инициативе России, Франции, Австрии и Пруссии было принято решение о том, что «постоянный вооруженный нейтралитет» Швейцарии отвечает их общим интересам и служит стабилизации европейской системы баланса сил.

Показать больше

Показать больше Венский конгресс и судьба швейцарского нейтралитета Этот контент был опубликован на Двести семь лет назад на Венском конгрессе решалась судьба швейцарского нейтралитета. Не последнюю роль в этом процессе сыграла Российская Империя. Читать далее Венский конгресс и судьба швейцарского нейтралитета

Правовой фундамент нейтралитета был уточнён позднее, после подписания Гаагских конвенций 1907 года. Швейцария присоединилась к ним в 1910 году. Эти документы, принятие которых также, после поражения в войне с Японией, было инициировано Российской Империей, являются составным элементом действующего международного права, они и определяют до сих пор права и обязанности нейтральных государств во время вооружённых конфликтов. Согласно им, нейтральное государство не может участвовать в войнах, оно не вправе предоставлять военную поддержку одной из сторон и обязано одинаково относиться к воюющим державам.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО Этот контент был опубликован на Как Старый Свет пересматривает свою политику в области обеспечения национальной безопасности: наш аналитический обзор. Читать далее Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО

При этом политические заявления и экономические санкции в отношении конфликтующих стран допускаются, если только они не идут вразрез с военным нейтралитетом. Чтобы гарантировать неприкосновенность своей собственной территории нейтральное государство, такое как Швейцария, имеет право сотрудничать с другими странами в оборонной сфере, например, импортировать вооружения или развивать собственный ВПК.

Показать больше Дебаты Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой Как нейтральной стране, такой как Швейцария, следует регулировать экспорт своих вооружений в зоны конфликтов? Как вы считаете, что произойдет, если нейтральная Швейцария позволит своему оружию попадать в зоны конфликтов? Присоединяйтесь к дискуссии Просмотреть обсуждение

Однако нейтральные страны не могут вступать в оборонительные альянсы, предполагающие обязательство оказывать военную помощь союзникам. Именно такое положение и закреплено в Статье 5 Устава НАТО. Еще одна особенность: следует четко различать «правовые основы нейтралитета», которые содержат ясные юридические нормы, и «политику нейтралитета», которая остаётся сферой интерпретаций и выбора дипломатического курса. Именно она определяет, как именно данная страна согласна применять принцип своего нейтралитета в конкретных международных обстоятельствах.

Что такое «политика нейтралитета»?

Так называемая «политика нейтралитета» включает в себя всё, что делает Швейцария для сохранения своего нейтрального статуса и укрепления доверия к нему на международной арене. На протяжении всей своей истории страна неоднократно адаптировала практику нейтралитета к изменяющимся обстоятельствам, так что этот принцип прошёл длинный процесс эволюции — от элемента внутренней политики к основополагающему принципу внешнеполитической стратегии.

Подробнее:

Показать больше

Показать больше История Главному швейцарскому святому — 600 лет Этот контент был опубликован на Ровно 600 лет назад родился Никлаус фон Флюе, швейцарский святой, посредник, переговорщик, поэт и автор идеи нейтралитета. Читать далее Главному швейцарскому святому — 600 лет

Во время холодной войны нейтралитет трактовался Швейцарией особенно строго. Страна проявляла значительную осторожность при вступлении в какие-либо международные организации — например, в Совет Европы (Europarat) она вступила только в 1963 году, опасаясь, что такой шаг может быть воспринят как отход от нейтрального статуса. После распада Советского Союза в швейцарской политике нейтралитета начался новый этап. Начиная с 1993 года, внешняя политика страны стала опираться на принцип, согласно которому международная безопасность обеспечивается не самоизоляцией, а посредством международного сотрудничества.

Каким образом актуальные войны и конфликты формируют в Швейцарии дискуссию о будущем нейтралитета?

Российская агрессия против Украины, начавшееся в феврале 2022 года, стала причиной разгоревшихся в Швейцарии бурных дебатов о сущности и границах нейтралитета. Берн присоединился к большинству санкций Европейского союза против России и часть швейцарского общества считает, что предпринятые политические меры в отношении страны-агрессора остаются недостаточными.

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета? В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии 390 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Другие, среди них и Кристоф Блохер (Christoph Blocher), видный политик, на протяжении десятилетий определявший курс правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP), напротив, называют экономические санкции «средством ведения войныВнешняя ссылка». Кристоф Блохер призывает вернуться к модели «интегративного нейтралитета», действовавшей в 1930-е годы и исключавшей участие Швейцарии в санкционных режимах. Именно из этой идеи впоследствии и выросла «Инициатива о нейтралитете» (NeutralitätsinitiativeВнешняя ссылка).

В каком контексте следует рассматривать эту инициативу?

«Швейцария постепенно отказывается от своего нейтралитета», — говорится на сайте «Инициативы о нейтралитете» (Neutralitätsinitiative). По мнению её авторов, это происходит не только из-за присоединения страны к санкциям Европейского союза против России, но и вследствие сближения с НАТО. За этой инициативой стоит не какая-то одна партия, а широкое общественное движение, объединяющее известных деятелей политики и культуры, включая бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера (Sepp Blatter). Ключевую роль при этом играет общественная ассоциация Pro Schweiz,Внешняя ссылка созданная в 2022 году на базе AUNS (Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz — «Акция за независимую и нейтральную Швейцарию»).

Поддержка инициативы исходит в основном от SVP / UDC и связанных с ней организаций, тогда как Федеральный совет (Bundesrat), большинство партий парламента и Министерство иностранных дел (EDA) выступают против. Anthony Anex / Keystone

Организация AUNS возникла в 1980-е годы по инициативе Кристофа Блохера. Она выросла из комитета, который тогда успешно добился вынесения на референдум вопроса о вступлении Швейцарии в Организацию Объединённых Наций. В 1986 году народ согласился с тем, что Швейцарии не место в ООН. Позднее AUNS вошла в альянс, выступивший в 1992 году против присоединения страны к Европейскому экономическому пространству (ЕЭП). Тогда на референдуме граждане также высказались за то, что объединённая Европа — пока не путь для Швейцарии.

Сегодня ассоциация Pro Schweiz все также решительно критикует Европейский союз и выступает против нового Третьего пакета секторальных соглашений между Швейцарией и ЕС. По словамВнешняя ссылка авторов инициативы о нейтралитете, в ходе европейской интеграции был поставлен под сомнение принцип, в соответствии с которым по-настоящему нейтральная структура, страна или союз стран, должна оставаться вне международных конфликтов и не становиться на чью-либо сторону. Тем самым, вступление Швейцарии в ЕС, по мысли инициантов, противоречило бы в том числе и принципам швейцарского нейтралитета.

Какова позиция правительства Швейцарии?

Федеральный совет (правительство, Bundesrat) выступил против инициативы о нейтралитете, однако в своём официальном послании — документе, содержащем аргументацию кабмина в ответ на народную инициативу и адресованном парламенту и населению, — подчеркнул, что «убеждён в ценности нейтралитета для Швейцарии». В то же время правительство считает, что предлагаемая инициатива означала бы отказ от проверенной временем гибкости в применении принципов, лежащих в основе нейтрального статуса. По мнению Федерального совета, её одобрение на референдуме существенно ограничило бы пространство для маневра на внешнеполитической арене, прежде всего в сфере решения вопросов, касающихся экономических санкций.

Каково мнение экспертного сообщества?

«Послужит ли жестко и строго истолкованный нейтралитет интересам Швейцарии?» — с таким вопросом выступила Констанце Штельценмюллер (Constanze StelzenmüllerВнешняя ссылка), немецкий эксперт в области права, во время слушаний в Комитете по внешней политике малой палаты парламента страны Совета кантонов (Aussenpolitische Kommission des Ständerats). Констанце Штельценмюллер, работающая в вашингтонском аналитическом центре Brookings Institution, отметила, что Швейцария до сих пор выигрывала от своего статуса нейтрального государства именно потому, что позволяла себе сотрудничать с другими странами. Поэтому, по её мнению, стоит задуматься, действительно ли «Инициатива о нейтралитете» (Neutralitätsinitiative) является надлежащим инструментом обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Иное мнение высказывает швейцарский политолог Вольф Линдер (Wolf Linder). Он поддерживает инициативу, утверждая, что она призвана закрепить нейтралитет и его основные принципы в федеральной Конституции, тем самым защитив их «от близорукого политического мышления». В статье, опубликованнойВнешняя ссылка правым информационным порталом Infosperber, этот почётный профессор Бернского университета (Universität Bern) отметил, что за последние три года Федеральный совет, к сожалению, в определённой мере «растратил» то доверие к швейцарскому нейтралитету как к инструменту швейцарской внешней политики, которое существовало в последние годы за рубежом.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Почему в Швейцарии сомневаются в своем нейтралитете, а в Австрии – нет? Этот контент был опубликован на Пока швейцарцы уже в который раз спорят о том, что есть нейтралитет в современных условиях, в Австрии серьезных дебатов на этот счет не ведется. Почему? Читать далее Почему в Швейцарии сомневаются в своем нейтралитете, а в Австрии – нет?

Показать больше

Показать больше История Нейтралитет Швейцарии в качестве прибыльной бизнес-модели Этот контент был опубликован на Во время Тридцатилетней войны швейцарский делец Каспар Штокальпер сумел превратить нейтралитет в очень прибыльный бизнес. Читать далее Нейтралитет Швейцарии в качестве прибыльной бизнес-модели

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch