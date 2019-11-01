Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 7:00

Проводить отпуск дома входит у швейцарцев в моду. И это неудивительно, ведь в этой стране так много красивых мест! (Keystone)

За прошедший летний сезон количество ночевок в отелях Швейцарии увеличилось на 2,6% по сравнению с предыдущим сезоном. Таковы данные, опубликованные во вторник НИИ проблем промышленной конъюнктуры при Швейцарской федеральной высшей технической школе в Цюрихе (KOF).

Объединение «Швейцарский туризм» (Schweizer Tourismus) зарегистрировало более 22 миллионов ночевок, а следовательно, можно говорить об установлении нового рекорда, хотя окончательный подсчет еще не завершен. Рост популярности отдыха в Швейцарии объясняется, кроме прочего, притоком туристов из самой страны: он вырос на 3,2%, тогда как посетителей из-за рубежа здесь побывало на 2,2% больше.

«Люди все больше склонны к тому, чтобы делить свой отпуск на несколько частей. Если раньше летом швейцарцы обязательно старались уехать на долгий отдых, то сегодня нередко остаются на одну-две недели в собственной стране, по максимуму наслаждаясь местной туристической инфраструктурой и предложениями», — пояснила Вероник Канель (Véronique Kanel), пресс-секретарь «Швейцарского туризма».

Она также приписала этот всплеск погодным условиям: жаркое лето и разнообразие предложений для спортивного отдыха, особенно в горах, пробуждает у многих желание поехать на горный курорт. Интересно, кроме того, что в прошедшем 2018 году поток летних туристов больше вырос в городах, чем в сельской горной курортной местности.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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