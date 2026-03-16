Швейцария разрешила три пролёта самолётов США
Швейцарское правительство одобрило три американские заявки на пролёт через воздушное пространство страны, сочтя, что они не нарушают норм нейтралитета. Ещё два запроса были отклонены.
Федеральный совет, правительство Швейцарии (Bundesrat), в субботу 14 марта одобрил три запроса США на пролёт через швейцарское воздушное пространство в связи с войной США и Израиля против Ирана. Ещё два запроса были отклонены. Как сообщил кабмин в субботу вечером, были одобрены три заявки, связанные с войной против Ирана: один технический рейс и два запроса на пролёт транспортных самолётов. Два других запроса были отклонены.
В сообщении правительства подчёркивается, что правовые основы швейцарского нейтралитета запрещает пролёты через воздушное пространство страны самолетов государств, участвующих в вооруженных конфликтах, если такие пролёты преследуют военные цели и связаны с самим конфликтом. Допустимы, напротив, гуманитарные и медицинские транзитные рейсы, включая перевозку раненых, а также полёты, не имеющие отношения к конфликту.
Будущие запросы на предоставление права на пролет через Швейцарию, которые, как сказано в сообщении правительства, «можно будет обоснованно признавать не связанными с ближневосточным конфликтом, подлежат одобрению». Однако заявки на пролёт следует отклонять, «если они выходят за эти рамки и при этом невозможно установить, какова цель этих пролётов». В отношении США, таким образом, по-прежнему действует выданное ранее годовое разрешение на пролёты «чётко идентифицируемых гражданских воздушных судов».
Показать больше
Война против Ирана и нейтралитет Швейцарии
Из этого режима, однако, исключены «в частности рейсы, которые могли бы представлять собой вклад в военную поддержку США в войне между США, Израилем и Ираном». Самолёты, не входящие в общий перечень разрешенных пролетов, должны, по данным Федерального совета, получать разовые разрешения в Федеральном Ведомстве гражданской авиации (Bundesamt für Zivilluftfahrt, BAZL).
Федеральный совет также напомнил, что с 28 февраля 2026 года на Ближнем Востоке идут боевые действия между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном — с другой. В отношениях с этими государствами, как указывает правительство Швейцарии, действуют правовые основы швейцарского нейтралитета. Именно поэтому в Швейцарию и поступило несколько запросов на пролёт американских военных и гражданских самолетов.
Федеральное Ведомство гражданской авиации Швейцарии рассматривает такие заявки, так называемые Diplomatic Clearances, на основании Правительственного постановления о защите воздушного суверенитета (Verordnung über die Wahrung der Lufthoheit) и в координации со структурами, отвечающими за внешнюю политику, оборону и экономику. Если речь идёт о случаях со значительным политическим значением, окончательное решение принимает сам Федеральный совет с соблюдением правовых основ швейцарского нейтралитета.
Читайте также:
Показать больше
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.