Один удачный выстрел в медведя может стоить до 10 тыс. франков. (Keystone)

Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона (кантон Тичино) приговорилВнешняя ссылка бывшего сотрудника Федеральной прокуратуры Швейцарии к условному денежному наказанию, эквивалентному 60-ти дням пребывания «за казённый счет» в местах лишения свободы из расчета 150-ти франков в день (именно в такую сумму примерно обходится пребывание в тюрьме одного осужденного в Швейцарии). Суд нашел Виктора К. виновным в получении взятки и в злоупотреблении служебным положением.

Являетесь ли вы охотником? Нет, в Швейцарии я еще ни разу не ходил на охоту с оружием. Тогда как так получилось, что в Швейцарии вы не охотник, а в России вы вдруг отправляетесь на медвежью охоту? Кто убил медведя? Вы сами? Сколько стоит одно такое убитое животное? Такими вопросами вчера в Беллинцоне судья буквально «дырявил» бывшего сотрудника Федерального ведомства уголовной полиции Швейцарии (Bundeskriminalpolizei — BKP) и затем Федеральной прокуратуры.

Обвиняемым по делу об охоте на медведя в России был 59-ти летний Виктор К., дипломированный славист, поступивший затем на госслужбу в Федеральную прокуратуру в качестве специалиста по России. Суд обвинял его в получении взятки и в злоупотреблении служебным положением во время его служебных поездок в Россию. В качестве «взяток» были квалифицированы две ночевки в дорогих отелях в Москве и организованная для него специально медвежья охота на полуострове Камчатка с учетом того, что один удачный выстрел в медведя может стоить до 10 тыс. франков.

Обзор прессы Газета «NZZ» о «русских одолжениях» швейцарской прокуратуре Воскресный выпуск газеты «NZZ» поместил материал о «тесном сотрудничестве» прокуратур России и Швейцарии. Подробности в нашем обзоре прессы. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo

И вот теперь вчера стал известен приговор суда: условный денежный штраф, эквивалентный 60-ти дням пребывания «за казённый счет» в местах лишения свободы из расчета 150-ти франков в день. Виктор К. не согласен с этим решением, указывая, что «данные поездки он всегда рассматривал в качестве части своей непосредственной служебной деятельности». Его адвокат Доминик Неллен так же подчеркивал, что «Виктор К. не был шпионом, он не занимался темными делами». Федеральный прокурор М. Лаубер указал на прошлой неделе, выступая в суде в качестве свидетеля, что Виктор К. оказывал поддержку Федеральной прокуратуре в обработке поступавших из России запросов об оказании правовой помощи.

Однако суд решил, что данная «поддержка» не всегда оказывалась в точном соответствии со служебными наставлениями и инструкциями. По мнению же Виктора К. «хорошие личные отношения являются очень важным фактором для работы на российском направлении, а особенно если речь идет о правовой помощи по очень важным, резонансным делам». Такие отношения Виктор К. наладил, в частности, с Сааком Карапетяном, который с 2006 по 2016 годы занимал должность начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры России (погиб 3 октября 2018 года в Костромской области в результате крушения частного вертолета, — прим. ред.).

Именно он организовывал для швейцарского гостя поездки на Волгу и в конечном итоге он организовал злополучную охоту на медведя на Камчатке. По словам Виктора К. его непосредственный начальник в прокуратуре Патрик Ламон (Patrick Lamon) знал обо всех этих поездках и даже давал на них свою санкцию. Наконец, и Ламон, и сам федеральный прокурор Лаубер тоже получали и принимали из России приглашения, в частности, на прогулку по Байкалу или на посещение Большого театра.

Важный документ

Отрицание Патриком Ламоном на допросах факта своей осведомлённости об охотничьих поездках своего подчинённого является в глазах Виктора К. «проявлением абсолютной человеческой низости». А вот Михаэль Лаубер, напротив, всячески «поддерживал меня все эти месяцы». Что касается охоты на медведя, то, как говорит Виктор К., «я старался выстрелить мимо, но в итоге животное все равно оказалось убитым. И это теперь давит мне на совесть». В итоге же уволен Виктор К. из ведомства уголовной полиции был не из-за медведя, а по итогам своей поездки в Москву в 2016 году.

Саак Карапетян «пообещал передать ему важный документ, получения которого швейцарская сторона ждала уже несколько лет». Непосредственный начальник Виктора К. в Федеральном ведомстве уголовной полиции своей санкции на эту поездку не давал. Виктор К., однако, сам, за свой счет и имея в кармане дипломатический паспорт, полетел в Москву, потому что «для меня на первом месте стояли интересы дела». Отель в Москве оплатила российская сторона. После своего возвращения он был уволен из рядов BKP и обвинен в нарушении тайны следствия, выдаче служебной информации, злоупотреблении служебным положением и в получении взятки.

По словам адвоката Доминика Неллена «то что началось потом, иначе как абсурдом не назовешь», ведь федеральная прокуратура начала следствие против своего же следователя, причем допрашивали Виктора К. его собственные бывшие коллеги по работе. Это дело можно было бы передать в производство другой прокуратуре, например, кантональной, но федеральная прокуратура отказалась сделать это. Как утверждает адвокат, свидетелей никто не заслушивал, но даже и в такой ситуации все обвинения с Виктора К. были сняты, кроме «злоупотребления служебным положением».

В своем последнем слове обвиняемый указал, что для него вся эта ситуация «является персональной катастрофой, и это при том, что я делал то, что обязан был сделать». Тем не менее, судья квалифицировал медвежью охоту как серьезный служебный проступок, непростительный для такого опытного следователя, как Виктор К.

Швейцарский связной У. Браудер: российский шпион в органах власти Швейцарии? Американский инвестор Уильям Браудер в швейцарской прессе о неторопливом следствии Федеральной прокуратуры Конфедерации по делу Сергея Магницкого. Этот контент был опубликован 15 февраля 2018 г. 12:33 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Court upholds Swiss investigator’s dismissal due to Russian links



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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