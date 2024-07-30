Большинство новых машин в Швейцарии гибриды и электрокары

Альтернативные системы привода пользуются популярностью у швейцарских покупателей автомобилей. Согласно последним данным Auto Schweiz, ассоциации официальных импортеров автомашин, за первые шесть месяцев текущего 2024 года 58,2% новых регистраций личных автотранспортных средств пришлось на гибриды и электромобили.
Гибридные автомобили, сочетающие электромотор и двигатель внутреннего сгорания, пользуются в Швейцарии особой популярностью. В первой половине 2024 года их доля на рынке составила почти 32% от общего числа новых регистраций автомашин, и, таким образом, они стали даже ещё популярнее, чем в прошлом 2023 году.
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Авторынок Швейцарии: больше, дальше, мощнее!
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Идеальный автомобиль должен быть чистым и экономным. Однако в гаражах у швейцарцев все чаще можно обнаружить машины мощные и тяжелые.
Доля рынка чисто электрических автомобилей в первой половине года составила чуть менее 18% и была немного ниже прошлогоднего показателя. А рыночная доля т. н. Plug-in-Hybride или «подключаемых гибридов», т. е. гибридных автомобилей, способных заряжаться от источника электричества, достигли, как и в предыдущем году, рыночной доли около 9%. Не играют вообще никакой роли на рынке новых автомобилей Швейцарии машины, работающие на природном газе и водороде.
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