58 Prozent der Auto-Neuzulassungen mit alternativen Antrieben

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Alternative Antriebe sind bei Schweizer Autokäufern beliebt. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres fielen 58,2 Prozent der Neuzulassungen auf Hybride und Elektroautos, wie aktuelle Zahlen von Auto Schweiz zeigen.

Besonders beliebt sind Hybridfahrzeuge, die über einen Elektro- und Verbrennungsmotor verfügen. Sie kamen im ersten Halbjahr bei den Neuzulassungen auf einen Marktanteil von fast 32 Prozent und haben damit gegenüber dem Vorjahr abermals an Popularität gewonnen.

Mit knapp 18 Prozent lag der Marktanteil der reinen Elektroautos in der ersten Jahreshälfte leicht unter dem Vorjahreswert. Und Plug-in-Hybride, also am Strom aufladbare Hybridfahrzeuge, kamen wie im Vorjahr auf einen Anteil von rund 9 Prozent. Hingegen spielen Erdgas- und Wasserstoffautos auf dem Neuwagenmarkt derzeit keine Rolle.