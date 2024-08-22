В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина

В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина. Keystone-SDA

Даже в условиях общего сокращения масштабов потребления вина в стране многие эксперты усматривают применительно к сегменту швейцарских игристых вин возможность дальнейшего развития.

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В ходе недавно проведенного репрезентативного опроса практически половина потребителей в Швейцарии выразила готовность переплачивать за отечественную продукцию, предпочитая её иностранной.

Пока же доля швейцарских игристых вин на местном рынке остается очень низкой, не более5%. Об этом сообщает Швейцарский научно-практический центр мониторинга конъюнктуры рынка вина (Schweizerisches Observatorium des Weinmarktes OSMV, подразделение федерального НИИ Agroscope).

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Сейчас более половины всех продаж игристого вина в оптовой торговле Швейцарии приходится на итальянскую продукцию, которая, как правило, стоит недорого. Швейцарские игристые вина, напротив, представлены довольно слабо. Однако упомянутый опрос выявил явный тренд на изменение потребительских привычек.

Интерес населения к игристым винам швейцарского происхождения находится на подъёме. Это касается как более традиционных игристых вин на основе винограда сорта «шассла», самого распространенного в Швейцарии сорта белого винограда, так и продукции, изготовленной из иных сортов винограда. Местные игристые вина становятся все более популярными прежде всего в среде молодых потребителей.

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