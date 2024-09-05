Самолеты SWISS перекосило из-за нового салона первого класса

Новый концептуальный салон первого класса под названием Swiss Senses будет реализован на самолетах компании Swiss начиная с 2025 года. Keystone-SDA

Новые кресла в салонах первого класса компании Swiss слишком тяжелы и вызывают проблемы с балансом самолетов. Поэтому авиакомпания планирует установить свинцовые пластины для коррекции их центровки и балансировки.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en SWISS new First Class leads to balance problem Читать далее SWISS new First Class leads to balance problem

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Пресс-секретарь авиакомпании Swiss Майке Фюльротт (Meike Fuhlrott) подтвердила соответствующее сообщение, опубликованное в субботу 31 августа 2024 года в газетах, издаваемых концерном CH Media. Она отметила, что сейчас в области гражданской авиации наметился спрос на «увеличение степени приватности» как в первом, так и в бизнес-классе.

В результате перестановок и новой конфигурации таких салонов кресла там становятся тяжелее, чем раньше, при том, что кресла в экономклассе становятся легче. «Эта разница приводит к смещению центра тяжести в самолетах», — говорит Майке Фюльротт.

Поскольку первый и бизнес-класс обычно располагаются в передней части самолета, то он начинает «клевать носом», а некоторые типы машин особенно склонны к такому поведению — в компании Swiss это прежде всего Airbus A333.

Авиакомпания Swiss стремится достичь радикального сокращения выбросов CO2 уже к 2050 году «путем внедрения пакета инновационных мер». KEYSTONE

Поэтому в данном случае «неизбежны меры по новой центровке самолетов». Как говорят в швейцарской авиакомпании, каждая инновация такого рода почти всегда приносит с собой новые проблемы. Что касается нового, более «приватного» первого класса, то первоначально можно было только приблизительно оценить новые технические характеристики, включая вес новых кресел. Окончательный же новый вес самолета определяется только после реальной установки сидений в салон.

В любом случае, свинцовые пластины вернут нормальные центровку и балансировку самолетов, но это приведет к повышенному расходу топлива. Что же касается экологичности такой меры, то представительница швейцарской компании пояснила, что при дальнейшей «разработке такого предложений должны быть согласованы требования клиентов, экономическая эффективность и экологичность». «Мы работаем по сути в зоне столкновения разнонаправленных интересов», — указала Майке Фюльротт.

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Авиакомпания Swiss стремится достичь радикального сокращения выбросов CO2 уже к 2050 году «путем внедрения пакета инновационных мер». Однако пассажиров больше волнует перспектива сокращения предложений на средне- и дальнемагистральных рейсах, так как, вероятно, самолеты с дополнительной нагрузкой не смогут летать так далеко, как раньше.

Однако Майке Фюльротт предлагает не беспокоиться: «Доступность всех направлений по-прежнему будет гарантирована». Новый концептуальный салон первого класса под названием Swiss SensesВнешняя ссылка будет реализован на самолетах компании Swiss начиная с 2025 года. Как сообщается на сайте компании, новая концепция обещает «для пассажиров дальних рейсов абсолютную приватность».

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