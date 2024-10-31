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Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB) планирует разработать новую серию банкнот и уже объявил конкурс на лучший дизайн.
Швейцарский национальный банк (SNB) планирует разработать новую серию банкнот и уже объявил конкурс на лучший дизайн. «Наличные деньги незаменимы для Швейцарии. Наличные есть и будут оставаться популярным средством платежа», — заявил на днях новый президент ШНБ Мартин Шлегель. Keystone / Anthony Anex

Швейцарский национальный банк ( SNB) планирует разработать новую серию банкнот и с этой целью уже объявил конкурс на лучший дизайн будущих швейцарских ассигнаций. Новые банкноты если и будут выпущены, то не раньше начала 2030-х годов, но известно, что новая серия бумажных денег будет посвящена уникальному географическому рельефу Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам представителей SNB, новая серия будет выпущена под девизом «Швейцария и ее ландшафты». В частности, на 10-франковой купюре будут представлены низменности, на 20-франковой — регион Центрального плато (регион между городами Берн, Базель и Цюрих), 50-франковую «бумажку» посвятят региону кантона Юра, на 100-франковой поместят предгорья Альп, 200-франковая купюра будет посвящена горам, а 1000-франковая — региону высокогорья.

Именно такую задачу поставил SNB, объявляя начало конкурса на лучший дизайн будущих банкнот. Цвета банкнот соответствующего достоинства останутся такими же, как и у нынешней находящейся в обращении серии, что должно будет облегчить узнавание банкнот в повседневной жизни и предотвратить путаницу. Срок подачи эскизов на конкурс — с февраля по июль 2025 года, оценка представленных проектов будет осуществлена специальным консультативным советом экспертов.

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Состав консультативного совета будет объявлен в следующем году. ЦБ Швейцарии также намерен провести онлайн-опрос, с тем чтобы узнать мнение общественности и учесть его при оценке направленных на конкурс проектов. После этого победителю будет поручено продолжить разработку дизайна. Итоги конкурса ШНБ намерен объявить осенью 2026 года, выпустить первые банкноты ЦБ планирует не раньше начала 2030-х годов.

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Особенно высокие требования к новой серии ЦБ предъявляет с точки зрения безопасности, функциональности и графического дизайна. Банкноты должны содержать защитные элементы, которые легко распознать, но сложно подделать. Банкноты также должны быть легко отличимы друг от друга. «Наличные деньги незаменимы для Швейцарии. Наличные есть и будут оставаться популярным средством платежа», — заявил на днях новый президент ШНБ Мартин Шлегель.

Трехслойная структура купюры делает ее более долговечной по сравнению с банкнотами из традиционной бумаги.
Трехслойная структура купюры делает ее более долговечной по сравнению с банкнотами из традиционной бумаги. Keystone

Он убежден, что банкноты — это визитная карточка страны. Поэтому швейцарские банкноты должны быть не только надежными, практичными и прочными. Они также должны быть привлекательными внешне. Как считает политический обозреватель телеканала SRF Филипп МайерВнешняя ссылка, можно было бы, конечно, задуматься, а нужно ли тратить огромные организационные и финансовые ресурсы и усилия на то, чтобы так быстро после выпуска предыдущей серии уже вводить новую?

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«Почему бы просто не снабдить нынешнюю серию новыми элементами защиты, с тем чтобы сделать банкноты ещё более защищенными от подделок? С другой стороны, швейцарцы очень гордятся достигнутым процветанием, может быть даже больше, чем другие страны, а привлекательные наличные деньги есть самый очевидный символ успеха. Поэтому-то Швейцарскому национальному банку и имеет все-таки смысл, даже в условиях все более „оцифрованного“ мира, выпускать каждые 15–20 лет совершенно новую серию банкнот».

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