Четверть врачей в Швейцарии старше 60 лет

Швейцарская медицинская ассоциация FMH опубликовала свой ежегодный статистический отчет и предупреждает о надвигающемся дефиците врачей. Как сообщила эта отраслевая организация, четверть всех медиков в стране уже старше 60 лет и находится в непосредственной близости от пенсионного возраста.

В 2025 году в Швейцарии работало примерно на 5% больше врачей, чем годом ранее. Однако, как подчёркивает FMH, даже 44 612 специалистов уже недостаточно, чтобы вся система здравоохранения успевала за демографическими изменениями, прежде всего за старением населения. Средний возраст врачей составляет 50 лет, при этом каждый четвёртый находится в возрасте 60 лет и старше. «Это означает, что страна приближается к новой волне выходов врачей на пенсию», — предупреждает FMH.

Одновременно продолжает увеличиваться доля врачей с иностранными дипломами. Среди тех, кто пришёл работать в швейцарскую систему здравоохранения в прошлом 2025 году, около 75% получили свой диплом за рубежом. В FMH отмечают, что этот показатель увеличивается уже несколько лет подряд. Чаще всего речь идёт о выпускниках медвузов Германии, Италии, Франции и Австрии. В итоге доля врачей с иностранным дипломом во всей системе здравоохранения Швейцарии уже достигла 43%. Это означает, что Швейцария по-прежнему не в состоянии полностью обеспечивать потребность в новых врачах за счёт собственной системы образования.

Нехватка специалистов

По данным FMH, это уже сказывается на доступности медицинской помощи на первом этапе обращения — там, где пациента сначала принимает врач общего профиля и потом при необходимости направляет к специалисту. Обеспеченность такими врачами остаётся низкой: на тысячу жителей приходится лишь 0,9 ставки в пересчёте на полную занятость. Треть таких практик даже временно прекратила записывать на прием новых пациентов.

Ассоциация FMH подчёркивает, что проблема не в отсутствии интереса к этой работе. Врачи, проходящие профильную последипломную подготовку, вовсе не избегают работать с «пациентами с улицы». Однако медики с иностранными дипломами непропорционально часто работают узкими специалистами, впрочем, такие врачи стране тоже остро необходимы. В результате нехватка врачей, к которым пациенты обращаются в первую очередь, сохраняется на прежнем уровне.

Ассоциация FMH считает, что все эти выводы говорят о необходимости увеличения числа бюджетных мест на медицинских факультетах вузов. Кроме того, FMH выступает за увеличение числа бюджетных мест в области последипломной подготовки с учётом того, что сейчас центр тяжести в области лечения смещается со стационаров на амбулаторный сектор. Наконец, она требует резко улучшить условия труда, с тем чтобы врачи не уходили из профессии.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

