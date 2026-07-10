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Новые АЭС в Швейцарии окупятся только при поддержке государства

Электростанция
Рентабельными АЭС могут стать при государственной поддержке, при наличии гарантий по финансовым рискам и при заметно более низкой стоимости строительства. Keystone-SDA

При нынешних условиях новые атомные электростанции в Швейцарии не смогут конкурировать на рынке. Рентабельными они могут стать только при государственной поддержке, при наличии гарантий по финансовым рискам и при заметно более низкой стоимости строительства.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Keystone-SDA

Для того, чтобы новые АЭС стали экономически оправданными, государству пришлось бы поддерживать атомную энергетику примерно так же, как оно сегодня поддерживает за счет бюджета возобновляемые источники энергии, а также брать на себя часть финансовых рисков.

При нынешней стоимости строительства АЭС — около 12 тыс. франков за киловатт установленной мощности — инвестиции в новые атомные электростанции в трёх из четырёх моделей не выглядят экономически оправданными даже при государственной поддержке.

По словам учёных, Швейцария сможет достичь своих климатических целей к 2050 году и без новых атомных электростанций, однако зимой ей по-прежнему придётся импортировать электроэнергию. Новые АЭС могли бы сократить объёмы такого импорта, но полностью заменить его всё равно не смогли бы.

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