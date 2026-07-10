Новые АЭС в Швейцарии окупятся только при поддержке государства
При нынешних условиях новые атомные электростанции в Швейцарии не смогут конкурировать на рынке. Рентабельными они могут стать только при государственной поддержке, при наличии гарантий по финансовым рискам и при заметно более низкой стоимости строительства.
Для того, чтобы новые АЭС стали экономически оправданными, государству пришлось бы поддерживать атомную энергетику примерно так же, как оно сегодня поддерживает за счет бюджета возобновляемые источники энергии, а также брать на себя часть финансовых рисков.
При нынешней стоимости строительства АЭС — около 12 тыс. франков за киловатт установленной мощности — инвестиции в новые атомные электростанции в трёх из четырёх моделей не выглядят экономически оправданными даже при государственной поддержке.
По словам учёных, Швейцария сможет достичь своих климатических целей к 2050 году и без новых атомных электростанций, однако зимой ей по-прежнему придётся импортировать электроэнергию. Новые АЭС могли бы сократить объёмы такого импорта, но полностью заменить его всё равно не смогли бы.
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Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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