Идеальное яблоко — но какой ценой?

Фермер контролирует размеры плодов нового урожая. Keystone / Gian Ehrenzeller

Торговые сети стремятся предлагать покупателям эстетически идеальные и внешне совершенные товары, в том числе овощи и фрукты, например яблоки. С этой целью уже на стадии выращивания и вызревания производители сельхозпродукции массово применяют т. н. косметические гормоны роста. Каким образом эти субстанции влияют на состояние здоровья человека? Науке пока до конца это не известно.

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Сказать, что яблоки в Швейцарии популярны – это значит не сказать ничего. Большие и маленькие, красные и зеленые, круглые и не очень, они оказываются в потребительских корзинах швейцарцев гораздо чаще, чем какие-либо другие виды ягод или фруктов. По данным Швейцарского Союза производителей плодово-ягодной продукции (Schweizer ObstverbandВнешняя ссылка) средний швейцарец съедает до 100 штук яблок в год. Но чего любители яблок часто просто не знают: уже на стадии вызревания производители применяют особые гормоны роста, причем во всё больших масштабах.

На швейцарские сады каждый год распыляются до 300 кг так называемых регуляторов роста или косметических пестицидов. Аналогичные гормональные средства используются и для так называемого «химического прореживания» с целью сократить среднее количество плодов на дереве: ведь чем меньше плодов, тем более крупным вырастает каждый плод в отдельности. В Высшей Технической школе Цюриха ВТШ / ETHZ этой проблематикой занимается Лукка Цахманн (Lucca ZachmannВнешняя ссылка).

Сказать, что яблоки в Швейцарии популярны – это значит не сказать ничего. Они оказываются в потребительских корзинах швейцарцев гораздо чаще, чем какие-либо другие виды фруктов. Keystone

«Мы приходим в супермаркет и выбираем себе самое приятное на глаз яблоко, именно этот фактор и является определяющим моментом, влияющим на наше потребительское поведение. Конечно, свою роль играют цена, сорт, способ производства и страна происхождения, но обо всём этом у покупателей информации куда меньше. И если характер влияния на человека обычных пестицидов изучен уже довольно подробно, то механизмы воздействия на здоровье так называемых регуляторов ростаВнешняя ссылка никому не известны, при том, что в последнее время масштабы их применения в сельском хозяйстве, практически незаметно для общества, увеличились довольно существенно».

«Не стоит приучать покупателей к идеальным фруктам»

Анализ научной литературыВнешняя ссылка показывает, что некоторые из «регуляторов роста» являются так называемыми «эндокринными разрушителями», то есть они впитываются в организм и либо имитируют, либо блокируют естественные гормоны, затрудняя нормальное функционирование организма, а нарушая выработку половых гормонов, они даже могут поставить под удар репродуктивную способностьВнешняя ссылка. Федеральное Ведомство Швейцарии по вопросам безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLVВнешняя ссылка) сообщило, правда, порталу SWI по электронной почте, что «при использовании по назначению (т. е. в соответствии с условиями и инструкциями по применению) разрешённые средства защиты растений, включая регуляторы роста, не должны оказывать вредного воздействия на здоровье».

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Но, как и в Европейском союзе, в Швейцарии регуляторы роста все-таки атрибутируются в качестве химических средств защиты растений. А значит они подлежат официальной процедуре сертификации, в ходе которой устанавливаются требования по предельно допустимым нормам накопления этих веществ в организмах животных и людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своей «Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ / СГСВнешняя ссылка» перечисляет 25 потенциально опасных регуляторов роста. Ни одно их этих веществ в данном списке не относится к категориям «очень высокий риск» или «высокий риск», лишь восемь препаратов отнесены к категории «средний риск» (уровень 3 из 5 возможных).

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Из этих восьми четыре разрешены к применению в Швейцарии: хлормекват-хлорид, мепикват-хлорид, альфа-нафтилуксусная кислота и системный ретардант паклобутразол. Допуск в ЕС имеют только два вещества: паклобутразол и мепикват. Швейцарская экологическая организация Pro NaturaВнешняя ссылка пока не выступает против регуляторов роста, но считает их частью общей проблемы загрязнения окружающей среды химическими веществами, применяемыми в сельском хозяйстве. Призывая ограничить использование и применение таких веществ, она говорит, что масштабы впитывания таких химических веществ окружающей средой и нашими организмами должны быть снижены любой ценой. «И именно поэтому не стоит приучать покупателей к идеально выглядящим овощам и фруктам». Такого мнения придерживается представитель этой организации Николас Вютрих (Nicolas Wüthrich).

Производство без химии?

Европейская неправительственная организация Foodwatch Внешняя ссылкапроводит сейчас кампанию за то, чтобы уже к 2035 году все средства защиты растений, включая регуляторы роста, с рынка Европейского союза исчезли полностью. Начать она предлагает с зерновых культур, так как в этой области использование пестицидов распространено наиболее широко и может быть прекращено с наименьшими потерями времени и качества конечной продукции. В поле зрения Foodwatch находятся и фрукты, хотя там этот процесс может занять немного больше времени.

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Организация признает, что виноделам и производителям плодов и фруктов может понадобиться куда более длительный переходный период, поскольку некоторые вредители и болезни и в самом деле представляют для их культур серьезную проблему. «Но в итоге и эти сельскохозяйственные культуры вполне можно будет перевести на производство без химии, особенно если эта химия используется исключительно в эстетических целях», — говорит пресс-секретарь организации Foodwatch Сара Хойзер (Sarah Häuser). В мае З2024 года Лукка Цахманн опубликовал результаты исследования, в рамках которого изучалась практика косметического использование регуляторов роста на примере швейцарских яблок. В проведённом в рамках исследования опросе приняли участие примерно две сотни садоводов-профессионалов.

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Оказалось, что почти четверть из них (23,5%) используют косметические пестициды исключительно для улучшения внешнего вида своей продукции, при этом 59,2% опрошенных используют и средства «химического прореживания плодов». Выяснилось также, что фермеры, поставляющие продукцию торговым посредникам-оптовикам, используют химикаты чаще тех, кто продает свою продукцию напрямую клиентам. Основная причина такой разницы носит финансовый характер. «Фермеры, продающие свой урожай через посредников, в случае если их яблоки не попадают в категорию «высший сорт», несут куда большие экономические потери», — говорит Лукка Цахманн. Его расчеты показали, что фермеры, продающие урожай через посредников, получают за яблоки 2 класса (с небольшими визуальными дефектами) только 41% от цены яблок 1 класса, соответствующих более строгим критериям. Даже продавая яблоки 2 класса напрямую потребителям, производители все равно в лучшем случае может выручить лишь 67% от цены яблок 1 класса.

Почему внешне красивое – экономически прибыльно?

Так почему же продавать идеальные на вид яблоки куда более выгодно? И почему фермеры вынуждены использовать косметические гормоны роста? Концерн Migros (читается – «Мигро»), крупнейшая сеть супермаркетов в Швейцарии, заявляет, что она не устанавливает цены на фрукты, ориентируясь только на внешнюю эстетику. Представитель концерна Migros Тристан Серф (Tristan CerfВнешняя ссылка) поясняет: «Цена, которую Migros платит производителям, формируется с учетом целевых показателей от самых различных ассоциаций и предприятий сельскохозяйственной промышленности, включая такие структуры, как Schweizer Obstverband и расположенная в Берне Швейцарская Ассоциация предприятий сферы торговли фруктами, овощами и картофелем (Verband des Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels / SwisscofelВнешняя ссылка)».

Торговые сети стремятся предлагать своим клиентам эстетически идеальные товары, в частности внешне совершенные овощи и фрукты, в том числе и яблоки. Keystone

В своих рекомендациях Швейцарский Союз производителей плодово-ягодной продукции устанавливает три категории яблок («Экстра», 1 класс и 2 класс), при этом данная классификация основана исключительно на внешнем виде плодов. Яблоки «экстра-класса» не должны иметь никаких внешних дефектов, за исключением очень незначительных поверхностных дефектов кожицы, при условии, что они не влияют на общий вид продукта. Яблоки 1 класса могут иметь незначительные дефекты общей площадью до 1 см², яблоки 2 класса могут иметь дефекты общей площадью до 2,5 см², хотя и при этом тоже должны соблюдаться определенные минимальные критерии.

«Лучше уж быть излишне острожным»

Несмотря на такие строгие требования к внешнему виду фруктов Швейцарский Союз производителей плодово-ягодной продукции утверждает, что его рекомендации ни в коей мере не поощряют фермеров опрыскивать яблоки косметикой. По словам вице-президента этой организации Эди Холлигера (Edi Holliger), регуляторы роста призваны лишь обеспечить достаточно высокое качество непроданных яблок, чтобы их можно было дольше хранить и продавать в дальнейшем.

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«Запрет же регуляторов роста или значительные ограничения на их использование могут стать для производителей причиной финансовой катастрофы, их фермерские хозяйства перестали бы быть прибыльными, а производства — экологически устойчивыми», — убежден Эди Холлигер. В 2023 году правительство Швейцарии поставило перед собой задачу уже к 2027 году вдвое сократить масштаб вредоносного воздействия на природу химикатов, применяемых в сельском хозяйстве. Организация Pro Natura призывает включить в эту программу и регуляторы роста.

«Пока у нас нет достоверных результатов научных исследований, должен действовать принцип «лучше уж быть излишне острожным». Что же касается видов продукции, которыми мы уже массово пользуемся, то мы согласны с результатами исследования Лукки Цахманна и рекомендуем сократить масштабы применение регуляторов роста. И они должны быть в любом случае обязательно включены в правительственный план мер по сокращению масштабов применения пестицидов в сельском хозяйстве», — говорит представитель Pro Natura Николас Вютрих.

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Английский оригинал отредактирован Нерис Авери (Nerys Avery), перевод на немецкий Лоренца Молера (Lorenz Mohler), подготовка оригинальной русскоязычной версии, выверка и редактирование: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.