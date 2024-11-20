Компания Socar и ее связи со Швейцарией и Мальтой

Тот, кто передвигается по Швейцарии на машине, тот рано или поздно заедет заправиться на одну из двух сотен разбросанных по всей стране АЗС сети Socar. Keystone / Urs Flueeler

Государственная энергетическая компания Азербайджана Socar является ключевым источником пополнения государственной казны. Эта «финансовая дойная корова» привольно пасётся и на рыночных лугах Швейцарии, но там на неё давно уже обращено пристальное внимание политических, общественных, деловых и медийных кругов.

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Государственная энергетическая компания Азербайджана Socar является ключевым источником пополнения государственной казны. Эта «финансовая дойная корова» Азербайджана привольно пасётся и на рыночных лугах Швейцарии, но там на нее давно уже обращено довольно пристальное внимание политических, деловых и медийных кругов. Парадокс, но факт: очередная Конференция ООН по климату (COP29) в 2024 году проходит в Азербайджане, стране, благосостояние которой выстроено на легендарной бакинской нефти. Именно тут начиналась и история братьев НобельВнешняя ссылка, тех самых изобретателей динамита и основателей Нобелевских премий.

И именно здесь, на берегах Каспия, участники COP29 будут искать форматы финансирования проектов по преодолению негативных последствий изменения климата и способы повышения степени прозрачности мировых рынков углеводородов. Тот же, кто передвигается на машине по Швейцарии, рано или поздно заедет заправиться на одну из двух сотен разбросанных по всей стране АЗС сети Socar. Швейцарские водители хорошо знакомы с их зелено-красно-синим логотипом. У некоторых водителей в кошельках наверняка есть ещё и «карты лояльности» торговой сети супермаркетов Migros, подразделением которой является сеть мини-маркетов Migrolino, расположенных на заправках Socar.

Это сотрудничество выстроено на основе договора франчайзинга швейцарской стороны с государственной энергетической компанией Азербайджана. Франчайзинг (или коммерческая концессия) — это разрешение, данное одной компанией другой на право использования своего товарного знака в предпринимательской деятельности, включая использование фирменного стиля компании и секретов производства. Такое сотрудничество между Migros и Socar развивается весьма успешно.

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А в 2024 году Socar сыграла даже центральную роль в организации проведения Климатического саммита COP29. Председателем её является Мухтар Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и бывший сотрудник Socar. Глава государства Ильхам Алиев был в своё время вице-президентом Socar, пока в 2003 году он не сменил своего покойного отца на должности президента. «Азербайджан — это Socar, а Socar — это Азербайджан. Эта кавказская страна добывает всего 1% от общего мирового объема добычи нефти и газа, но при этом ископаемое топливо составляет 90% азербайджанского экспорта и на 64% оно формирует госбюджет страны».

Какое всё «зелёное…»

Об этом в интервью порталу SWI swissinfo во время своего недавнего визита в Женеву рассказал Алтай Гоюшов, в прошлом профессор истории Бакинского университета. Покинув Азербайджан после правительственной кампании травли, шельмования и обвинений в предательстве, сегодня он преподает в Парижском институте политических исследований (Institut d’études politiques de Paris / Sciences Po), главной кузнице кадров для политической элиты Франции. Через несколько недель после того, как официальный Баку объявил о проведении у себя COP29, концерн Socar анонсировал создание своей дочерней компании по производству «зеленой» энергии.

Как утверждают многие критики, этот шаг является чистой маркетинговой уловкой с весьма незначительным реальным наполнением. По уточнённым данным Всемирного Альянса бенчмаркинга (World Benchmarking AllianceВнешняя ссылка)** в 2023 году по климатическим показателям в списке 99 нефтегазовых компаний мира концерн концерн Socar занимал всего 91 место. При этом в начале 2024 года Азербайджан организовал для иностранных журналистов турне по Нагорному Карабаху, дабы продемонстрировать процессы «зелёного», то есть экологичного, восстановления территорий, захваченных во время войны с Арменией.

В национальном климатическом плане Азербайджана говорится, что для возрождения территорий, «освобожденных от оккупации», страна будет реализовывать проекты по созданию «зоны „зеленой энергетики“», по продвижению «„зелёного“ сельского хозяйства», развитию «„зеленого“ транспорта», «„умных“ городов», включая проекты по восстановлению местных лесных ресурсов. «Специальная военная операция» в Нагорном Карабахе, завершившаяся в декабре 2023 года, выдавила из этого региона буквально всё армянское население, которое до недавнего времени составляло тут этническое большинство.

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Неправительственные организации Urgewald и Bankwatch Network утверждают, что концерн Socar был соучастником военных действий в Карабахе, и, по мнению некоторых экспертов в области международного права, некоторые их этих операций вполне могли бы быть приравнены к «военным преступлениям». Концерн также активно поддерживает в соцсетях националистическую пропаганду в проправительственном стиле. Репрессии в отношении диссидентов и инакомыслящих журналистов, членов гражданского общества и вообще всех, кто был критически настроен по отношению к правительству, буквально за последний год вышли на качественно новый уровень.

Критика в адрес Migros

Организация «Репортеры без границ» в рамках своего «Индекса свободы прессы» поставила эту страну на одну из самых нижних строчек (167 место из 180 возможных). Как говорит Алтай Гоюшов, Socar — это основная опора режима, именно благодаря его потенциалу все эти репрессии и становятся возможными. В этой ситуации швейцарская сеть супермаркетов Migros, ведущий наряду с Coop ретейлер страны, подвергается по причине тесного партнерства её дочерней компании Migrolino с компанией Socar все более острой критике. В 2012 году Socar, напомним, выкупил у концерна Esso все его расположенные в Швейцарии автозаправочные станции и основал на их основе сеть АЗС «Сокар». Многие представители швейцарского гражданского общества, например Швейцарско-армянская ассоциация (Gesellschaft Schweiz Armenien / GSAВнешняя ссылка, Switzerland-Armenia Association / SAA) и правозащитная НКО «Международная христианская солидарность» (Christian Solidarity InternationalВнешняя ссылка), осудили эту сделку.

Эта «финансовая дойная корова» Азербайджана привольно пасётся на рыночных лугах Швейцарии, где на неё давно уже обращено пристальное внимание. Keystone-SDA

В 2023 году некоторые депутаты швейцарского парламента, также возмущенные деловыми отношениями Migros и Socar, направили министру иностранных дел Иньяцио Кассису обращение, в котором, как сообщает газета Blick,Внешняя ссылка говорилось, что «Швейцария должна прекратить финансировать войну и этнические чистки». Представитель швейцарского Министерства иностранных дел заявил, что Швейцария «ожидает от базирующихся в Швейцарии компаний соблюдения в своей деловой деятельности базовых норм прав человека». Отвечая по электронной почте на вопросы портала SWI swissinfo.ch, представитель компании Migros Эстель Хайн (Estelle Hain) указала, что ни компания Migrolino AG, ни сеть Migros не имеют никаких контактов с Азербайджаном.

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«Однако компания Migrolino AG связана с Socar Energy Switzerland долгосрочными контрактами в соответствии со швейцарским законодательством. Компания Migros весьма сожалеет, что в том регионе возникли военно-политические конфликты. Она приветствует … дипломатические усилия, направленные на их мирное разрешение». Азербайджанский политэмигрант и диссидент Эмин Гусейнов, бежавший в Швейцарию еще в 2015 году, говорит, что в преддверии Климатической конференции ООН мировое сообщество имело шанс оказать давление на Баку, но оно не сделало этого, предпочтя сотрудничать с Баку. «Гражданское общество в стране не получает ровным счетом никакой поддержки от таких государств, как Швейцария, то есть от стран, разделяющих с ним общие ценности», — говорит он.

Под прицелом властей и СМИ

Офис компании Socar Trading находится в Женеве, её вывеску видно уже издалека прямо с набережной. Мариам Альмасзаде (Mariam Almaszade) занимается маркетингом азербайджанской нефти и торговлей нефтепродуктами третьих стран. Недавно швейцарская газета Le Temps внесла ее в список «100 самых влиятельных персон, формирующих общество франкоязычной Швейцарии». Женевский офис Socar она возглавляет с 2018 года, ранее Мириам Альмасзаде работала, по данным самой Socar Trading, в женевских и бакинских неправительственных организациях, среди которых Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и УВКБ ООН. В последние годы Socar Trading попала в поле пристального внимания швейцарских СМИ и властей.

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По итогам расследования, проведенного швейцарской неправительственной организацией Public Eye и рядом других организаций в связи с заключенной в 2017 году сделкой по строительству СПГ-электростанции в городе Марсашлокк на МальтеВнешняя ссылка, утверждается, что в адрес зарегистрированной в Дубае компании 17 Black от имени Socar Trading были совершены «подозрительные» платежи на миллионы долларов. В консорциуме ElectroGas MaltaВнешняя ссылка, выигравшем тогда подряд на строительство СПГ-электростанцииВнешняя ссылка, компания Socar Trading имела долю в 33%. В ходе расследования, проведенного коллективом журналистов Daphne Project, выяснилось, что Socar Trading была связана с мальтийским бизнесменом Йоргеном Фенеком (Yorgen Fenech). Последний сейчас находится в тюрьме за то, что он, предположительно, сыграл ведущую роль в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Убийство путем подрыва автомобильной бомбы произошло вскоре после того, как она в рамках собственного расследования получила электронные письма, связанные с этим проектом. Мальтийские правоохранительные органы обнаружили, что в офшорную компанию Йоргена Фенека из другой подставной компании подставным же лицом с азербайджанским гражданством были переведены значительные средства и что потом со счетов Й. Фенека были отправлены платежи на счета двух высокопоставленных мальтийских чиновников. Эти два чиновника впоследствии были вынуждены уйти в отставку из мальтийского кабинета министров.

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Проект, который должен был поставлять для нужд мальтийской СПГ-электростанции сжиженный природный газ от Socar, курировался из Женевы британско-азербайджанским гражданином, официально привлеченным компанией Socar Trading к сотрудничеству в качестве консультанта. Ранее он работал с Йоргеном Фенеком над развитием ветровой энергетики в Черногории. Швейцарская газета Tribune de Genève (материала в свободном доступе нетВнешняя ссылка) между тем выяснила, что Мариам Альмасзаде в течение некоторого времени не только работала в женевской фирме по торговле сырьевыми товарами, управляя банковскими счетами ее основателя, бизнесмена из Азербайджана.

Она ещё была и единственным директором компании Crowbar Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и тоже принадлежавшей этому азербайджанскому бизнесмену. Данная фирма, предположительно, перевела на счета фирмы 17 Black, то есть компании Йоргена Фенека, по меньшей мере 2,3 млн долларов. По словам самой Мариам Альмасзаде, она ничего не знала о денежных переводах, сделанных в доход компании Йоргена Фенека. Прокуратура Мальты как раз сейчас ведет расследованиеВнешняя ссылка дела компании 17 Black, и выводы следствия ещё не опубликованы.

Оригинальная английская версия вышла под редакцией Вероники ДеВор (Veronica DeVore), оригинальная русскоязычная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Примечания:

*Личность автора этого материала анонимизирована по соображениям его личной безопасности.

** Всемирный Альянс бенчмаркинга (World Benchmarking Alliance): глобальная организация, созданная с целью стимулировать компании и корпорации к внесению своего вклада в устойчивое развитие и в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), установленных ООН. Бенчмаркинг (эталонное оценивание, англ. benchmarking) — сопоставительный анализ характера функционирования компании на основе сравнения реальных и эталонных показателей.

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