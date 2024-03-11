Компания Swiss добилась лучших результатов в своей истории

В прошлом 2023 году авиакомпания Swiss впервые вернулась к допандемическому уровню доходности, и даже установила новый рекорд по операционной прибыли. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

В прошлом 2023 году авиакомпания Swiss впервые вернулась к допандемическому уровню доходности и даже установила новый рекорд по операционной прибыли. Такой результат отчасти объясняется увеличением спроса на авиаперевозки и перелеты. Об этом проинформировала компания Swiss в своем пресс-релизе в четверг 7 марта 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en SWISS reports highest ever profit Оригинал Читать далее SWISS reports highest ever profit

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По итогам 2023 года торгово-промышленный оборот компании составил 5,3 млрд франков, что значительно больше, чем в предыдущем 2022 году (только 4,4 млрд). «Начиная с 2023 года мы наконец окончательно оставили кризисные годы позади нас», — цитирует пресс-релиз компании слова генерального директора Swiss Дитера Вранкса (Dieter Vranckx).

Компания Swiss добилась так же рекордной операционной прибыли, которая выросла до 718,5 млн франков (в 2022 году этот показатель был на уровне 456 млн). По итогам 2018 года этот показатель составил, напомним, 636 млн. По мнению компании, рекордный результат отчасти объясняется высоким спросом на авиаперевозки в сочетании с конкурентоспособной структурой расходов.

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В общей сложности авиакомпания Swiss перевезла в прошлом 2023 году около 16,5 млн пассажиров, что почти на 30% больше, чем в предыдущем 2022 году. Согласно пресс-релизу, количество рейсов выросло на 22,5% и составило за отчетный период более 130 000 рейсов.

С другой стороны, значительно снизились объемы грузоперевозок, Тем не менее в 2023 году грузовой бизнес вернулся на докризисный уровень и все-таки «внес значительный вклад в общий позитивный результат». Из запланированных рейсов было фактически совершены 98,4%, таким образом меры, предпринятые Swiss в сфере совершенствования расписания полетов, вполне оправдали себя. Потенциал улучшения руководство компании видит прежде всего в повышении степени пунктуальности. Этот показатель был определен в качестве одной из ключевых задач на текущий год.

По мнению телеканала SRF, такие результаты связаны с вернувшейся к швейцарцам страстью к путешествиям. С учетом всех ограничений и сокращений, предпринятых компанией в период пандемии, ей пришлось установить более высокие цены на билеты, но пассажиры были готовы платить и такие деньги тоже, главное иметь возможность снова летать куда угодно. Негативным фактором стала, после пандемии, геополитическая ситуация (кризис на Ближнем Востоке, агрессия России против Украины).

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Фактором неопределенности остаются в целом перспективы развития мировой экономики, учитывая, что значительную долю швейцарских пассажиров составляют «деловики», летящие в командировки (не все вопросы все-таки можно решить онлайн). Не следует сбрасывать со счетов и проблемы, с которыми столкнулся американский производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney. Они коснутся и компании Swiss, которой придется вывести из эксплуатации и поставить на длительный ремонт сразу восемь самолетов Airbus A320. Чтобы заполнить образовавшиеся лакуны, Swiss будет нанимать самолеты и экипажи у других авиакомпаний.

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