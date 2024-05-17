Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Транснациональные концерны

Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?
Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии? KEYSTONE/KEYSTONE/Ennio Leanza

Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил предложенные изменения в собственном Уставе. Один из пунктов этого документа касается Швейцарии: ведь штаб-квартира Fifa находится с 1932 года в Цюрихе.  

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Но теперь Fifa теоретически вполне может переехать из Цюриха в любой другой город и даже в другую страну. Какие последствия данное решение может иметь для Швейцарии?

Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

Это еще совершенно неясно. Но теперь это теоретически возможно и, следовательно, вполне мыслимо. Дело в том, что в последние годы ФИФА многие свои подразделения уже перенесла за границу, например, в Париж. Юридический отдел находится теперь во Флориде. Инсайдеры, такие как Гвидо Тоньони, уже тогда говорили, что это фактически уход ФИФА из Цюриха и из Швейцарии. Сама ФИФА утверждает, что она является глобальной организацией поэтому мол, такая фрагментация — это само собой разумеющийся шаг.

Показать больше
Picture of FIFA headquarters in Zurich

Показать больше

«ФИФА вам не скажет до свидания, ФИФА не прощается с тобой»?

Этот контент был опубликован на В самом ли деле ФИФА окончательно решила «сделать ручкой» Швейцарии? Или это просто «закулисные маневры в темноте» ее президента Дж. Инфантино?

Читать далее «ФИФА вам не скажет до свидания, ФИФА не прощается с тобой»?

Как реагирует Швейцарская футбольная ассоциация (SFV)?

Швейцарской футбольной ассоциации (Schweizerischer Fussballverband), конечно, такое решение не понравится, но тут она находится в меньшинстве. Потому что за это решение проголосовали 206 из 211 стран-участниц конгресса. Президент SFA Доминик Блан (Dominique Blanc) указал информационному агентству Keystone-SDA, что у Ассоциации хорошие рабочие отношения с FIFA, и поэтому она хотела бы, чтобы штаб-квартира оставалась в Швейцарии. Официального заявления по поводу этого решения SFV на данный момент еще не сделала.

Показать больше

Что потеряет Швейцария, если ФИФА окончательно переедет за рубеж?

Можно сказать, что Швейцария утратит часть своей футбольной истории. Штаб-квартира ФИФА находится в Швейцарии ведь уже более 90 лет. Но теперь в Уставе Цюрих больше не упоминается в качестве места расположения штаб-квартиры Fifa. В настоящее время она по-прежнему находится в Цюрихе, но так будет продолжаться только до тех пор, пока Конгресс точно не решит, где будет в будущем располагаться основной центр всемирного руководящего футбольного органа. И это, конечно, дает повод для разных спекуляций. Однако еще до голосования на конгрессе ФИФА подчеркнула, что ей очень хорошо и комфортно в Швейцарии. По крайней мере, на данный момент это решение не означает, что ФИФА действительно реально покинет и Цюрих, и Швейцарию.

Показать больше

Новости

На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Показать больше

Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

Этот контент был опубликован на На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Читать далее Швейцарские пацифисты против перевооружения армии
В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности.

Показать больше

Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

Этот контент был опубликован на В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности в Европе.

Читать далее Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Показать больше

Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 
В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Показать больше

Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

Этот контент был опубликован на В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Читать далее Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом
Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области в плане лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок.

Показать больше

Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство

Этот контент был опубликован на Федеральному совету (кабмин Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области экспорта вооружений.

Читать далее Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство
Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.

Показать больше

Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

Этот контент был опубликован на Продав на аукционе восемь часов из коллекции Михаэля Шумахера, его семья заработала более трех миллионов евро.

Читать далее Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

Показать больше

Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира
Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Показать больше

Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Этот контент был опубликован на Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Читать далее Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года.

Показать больше

Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

Читать далее Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии
Каким образом постоянно проживающие в Швейцарии лица с паспортами стран Евросоюза могли бы принять участие в голосовании?

Показать больше

Выборы в ЕС: четверть населения Швейцарии имеет право голоса

Этот контент был опубликован на Каким образом постоянно проживающие в Швейцарии лица с паспортами стран Евросоюза могли бы принять участие в голосовании?

Читать далее Выборы в ЕС: четверть населения Швейцарии имеет право голоса

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Blatter, his daughter and his lawyer facing journalists

Показать больше

Блаттера и Платини судят по обвинению в мошенничестве

Этот контент был опубликован на Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и также бывший глава УЕФА Мишель Платини обвиняются в коррупции.

Читать далее Блаттера и Платини судят по обвинению в мошенничестве
Workers building a football stadium in Qatar

Показать больше

ФИФА призывает сосредоточиться на футболе, а не на политике

Этот контент был опубликован на Базирующаяся в Цюрихе Международная федерация футбола призвала 32 сборных, едущих в Катар, сосредоточиться на игре и не морализаторствовать.

Читать далее ФИФА призывает сосредоточиться на футболе, а не на политике
граф

Показать больше

Швейцария, спорт и коррупция: адский треугольник

Этот контент был опубликован на Растущее число скандалов, связанных с коррупцией, вынудило Берн принять меры в 2012 году. Но проблемы с управлением все еще остаются.

Читать далее Швейцария, спорт и коррупция: адский треугольник
Frauenfussball-Nationalmannschaft singt Hymne

Показать больше

Мужской и женский футбол – игра одна, но платят по-разному

Этот контент был опубликован на В ноябре начнется Чемпионат мира по футболу среди мужских команд - и игроки многих сборных получат призовые выше, чем их коллеги-женщины.

Читать далее Мужской и женский футбол – игра одна, но платят по-разному
FIFA logo in shadows

Показать больше

ФИФА будет добиваться для себя статуса, как у ООН и МККК

Этот контент был опубликован на ФИФА хочет присоединиться к большой лиге международных организаций, которые в соответствии с законодательством Швейцарии имеют особый статус.

Читать далее ФИФА будет добиваться для себя статуса, как у ООН и МККК

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR