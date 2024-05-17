Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии? KEYSTONE/KEYSTONE/Ennio Leanza

Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил предложенные изменения в собственном Уставе. Один из пунктов этого документа касается Швейцарии: ведь штаб-квартира Fifa находится с 1932 года в Цюрихе.

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Но теперь Fifa теоретически вполне может переехать из Цюриха в любой другой город и даже в другую страну. Какие последствия данное решение может иметь для Швейцарии?

Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

Это еще совершенно неясно. Но теперь это теоретически возможно и, следовательно, вполне мыслимо. Дело в том, что в последние годы ФИФА многие свои подразделения уже перенесла за границу, например, в Париж. Юридический отдел находится теперь во Флориде. Инсайдеры, такие как Гвидо Тоньони, уже тогда говорили, что это фактически уход ФИФА из Цюриха и из Швейцарии. Сама ФИФА утверждает, что она является глобальной организацией поэтому мол, такая фрагментация — это само собой разумеющийся шаг.

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Как реагирует Швейцарская футбольная ассоциация (SFV)?

Швейцарской футбольной ассоциации (Schweizerischer Fussballverband), конечно, такое решение не понравится, но тут она находится в меньшинстве. Потому что за это решение проголосовали 206 из 211 стран-участниц конгресса. Президент SFA Доминик Блан (Dominique Blanc) указал информационному агентству Keystone-SDA, что у Ассоциации хорошие рабочие отношения с FIFA, и поэтому она хотела бы, чтобы штаб-квартира оставалась в Швейцарии. Официального заявления по поводу этого решения SFV на данный момент еще не сделала.

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Что потеряет Швейцария, если ФИФА окончательно переедет за рубеж?

Можно сказать, что Швейцария утратит часть своей футбольной истории. Штаб-квартира ФИФА находится в Швейцарии ведь уже более 90 лет. Но теперь в Уставе Цюрих больше не упоминается в качестве места расположения штаб-квартиры Fifa. В настоящее время она по-прежнему находится в Цюрихе, но так будет продолжаться только до тех пор, пока Конгресс точно не решит, где будет в будущем располагаться основной центр всемирного руководящего футбольного органа. И это, конечно, дает повод для разных спекуляций. Однако еще до голосования на конгрессе ФИФА подчеркнула, что ей очень хорошо и комфортно в Швейцарии. По крайней мере, на данный момент это решение не означает, что ФИФА действительно реально покинет и Цюрих, и Швейцарию.

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